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    Гилерме – о замене в перерыве матча с Сербией: «Вся команда не справилась, но надо найти кого-то одного. Черчесов выбрал меня»

    Бывший вратарь сборной России Гилерме объяснил, почему в осеннем матче против Сербии (0:5) его заменили в перерыве. По мнению натурализованного бразильца, главный тренер Станислав Черчесов искал виноватого.

    «Это, конечно, было необычно – заменили вратаря как в хоккее. Со мной такое случилось в первый раз, в футболе крайне редко меняют вратаря в перерыве. Я был расстроен, но жизнь продолжается. Возможно, это был сигнал. После него должен был подумать и догадаться, почему он меня заменил, что я сделал не так. Там просто не было какой-то моей грубой ошибки, тогда не только я, но и вся команда не справилась с задачей. Но всегда надо найти кого-то одного, Черчесов выбрал меня. Ничего страшного», – сказал Гилерме.

    • С тех пор Гилерме в сборную не вызывали.
    • Черчесова на прошлой неделе уволили.
    • Гилерме считает, что в будущем его вряд ли вызовут в сборную.

    Агент Гурцкая: «Черчесов убрал Гилерме из сборной из-за скандала после 0:5 от Сербии»

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    Источник: Sport24

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    17.07.2021 20:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +946

      Sky Spartak 17 часов назад

      У Гили всегда были ошибки на всех уровнях...я вообще был в шоке от того,что его в Сборную брали....

      0
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      Рейтинг: +6274

      владимир миронов 18 часов назад

      Ну вот, а были кенты, и вдруг пошли обиды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7021

      Cleaner 19 часов назад

      Играл Гилерме неуверенно, мандражировал, будто первый раз на поле вышел. Потому и заменил его Черчесов. Ненадежный и нестабильный вратарь Гилерме, не место ему в сборной.

      1
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      Рейтинг: +1807

      kvm 19 часов назад

      все н е г р ы мира негодуют...

      1
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      Рейтинг: +2406

      Иван Петров 1986 20 часов назад

      Теперь можно все валить на черчесова. А раньше всех все устраивало.

      4
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