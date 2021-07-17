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  • Гилерме – о замене в перерыве матча с Сербией: «Вся команда не справилась, но надо найти кого-то одного. Черчесов выбрал меня»

Гилерме – о замене в перерыве матча с Сербией: «Вся команда не справилась, но надо найти кого-то одного. Черчесов выбрал меня»

17 июля 2021, 20:13
4

Бывший вратарь сборной России Гилерме объяснил, почему в осеннем матче против Сербии (0:5) его заменили в перерыве. По мнению натурализованного бразильца, главный тренер Станислав Черчесов искал виноватого.

«Это, конечно, было необычно – заменили вратаря как в хоккее. Со мной такое случилось в первый раз, в футболе крайне редко меняют вратаря в перерыве. Я был расстроен, но жизнь продолжается. Возможно, это был сигнал. После него должен был подумать и догадаться, почему он меня заменил, что я сделал не так. Там просто не было какой-то моей грубой ошибки, тогда не только я, но и вся команда не справилась с задачей. Но всегда надо найти кого-то одного, Черчесов выбрал меня. Ничего страшного», – сказал Гилерме.

  • С тех пор Гилерме в сборную не вызывали.
  • Черчесова на прошлой неделе уволили.
  • Гилерме считает, что в будущем его вряд ли вызовут в сборную.

Агент Гурцкая: «Черчесов убрал Гилерме из сборной из-за скандала после 0:5 от Сербии»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сербия Россия Локомотив Гилерме Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1626543001
Теперь можно все валить на черчесова. А раньше всех все устраивало.
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kvm
1626544331
все н е г р ы мира негодуют...
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владимир миронов
1626549662
Ну вот, а были кенты, и вдруг пошли обиды.
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Sky Spartak
1626551697
У Гили всегда были ошибки на всех уровнях...я вообще был в шоке от того,что его в Сборную брали....
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