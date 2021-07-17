Гилерме – о замене в перерыве матча с Сербией: «Вся команда не справилась, но надо найти кого-то одного. Черчесов выбрал меня»

Бывший вратарь сборной России Гилерме объяснил, почему в осеннем матче против Сербии (0:5) его заменили в перерыве. По мнению натурализованного бразильца, главный тренер Станислав Черчесов искал виноватого.

«Это, конечно, было необычно – заменили вратаря как в хоккее. Со мной такое случилось в первый раз, в футболе крайне редко меняют вратаря в перерыве. Я был расстроен, но жизнь продолжается. Возможно, это был сигнал. После него должен был подумать и догадаться, почему он меня заменил, что я сделал не так. Там просто не было какой-то моей грубой ошибки, тогда не только я, но и вся команда не справилась с задачей. Но всегда надо найти кого-то одного, Черчесов выбрал меня. Ничего страшного», – сказал Гилерме.

С тех пор Гилерме в сборную не вызывали.

Черчесова на прошлой неделе уволили.

Гилерме считает, что в будущем его вряд ли вызовут в сборную.

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