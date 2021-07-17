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  • Гилерме: «Очень тяжело рассчитывать, что меня еще вызовут в сборную России. Я там сейчас не нужен»

Гилерме: «Очень тяжело рассчитывать, что меня еще вызовут в сборную России. Я там сейчас не нужен»

17 июля 2021, 16:58
9

Вратарь «Локомотива» Гилерме считает, что его вряд ли еще вызовут в сборную России. Он не выступает за сборную с прошлого года.

– У тебя есть ощущение, что твоя история в сборной подходит к концу?

– Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.

– Если тебя в сборную позовут, поедешь с огромным удовольствием?

– Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари – Александр Максименко, Матвей Сафонов. Они будут еще долго играть, как Игорь Акинфеев. Тот же Сафонов – уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен.

  • Гилерме – лучший вратарь последнего сезона РПЛ.
  • В 25 матчах чемпионата России Гилерме пропустил 27 голов.
  • Без Гилерме Россия не вышла из группы на Евро-2020.

Агент Гурцкая: «Черчесов убрал Гилерме из сборной из-за скандала после 0:5 от Сербии»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (9)
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Hoahin
1626530596
Правильно думает, Гиля вообще был всегда весьма средним игроком.
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житель СПб
1626531370
Ну что же - объективно оценил свои перспективы. Это уже хорошо. Удачи!
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Spirit_78
1626537523
Судя по тому, что на Евро исполняли Шунин с Сафоновым - уж лучше бы вызвали Гилерме...
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kvm
1626544526
зря ему паспорт сделали...
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general.lizyukov
1626545131
При всей любви к Маринато - ну не тянет он.
Ответить
житель СПб
1626545478
После сегодняшней игры - еще понятнее, что в Сборной ему уже делать нечего.
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