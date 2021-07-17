Гилерме: «Очень тяжело рассчитывать, что меня еще вызовут в сборную России. Я там сейчас не нужен»

В сборной не нужны суетящиеся и неуверенные в себе вратари. 0:3 от Зенита сегодняшние тоже не в плюс Гилерме...
Вратарь «Локомотива» Гилерме считает, что его вряд ли еще вызовут в сборную России. Он не выступает за сборную с прошлого года.
– У тебя есть ощущение, что твоя история в сборной подходит к концу?
– Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.
– Если тебя в сборную позовут, поедешь с огромным удовольствием?
– Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари – Александр Максименко, Матвей Сафонов. Они будут еще долго играть, как Игорь Акинфеев. Тот же Сафонов – уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен.
- Гилерме – лучший вратарь последнего сезона РПЛ.
- В 25 матчах чемпионата России Гилерме пропустил 27 голов.
- Без Гилерме Россия не вышла из группы на Евро-2020.
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