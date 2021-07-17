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    Гилерме: «Очень тяжело рассчитывать, что меня еще вызовут в сборную России. Я там сейчас не нужен»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме считает, что его вряд ли еще вызовут в сборную России. Он не выступает за сборную с прошлого года.

    – У тебя есть ощущение, что твоя история в сборной подходит к концу?

    – Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.

    – Если тебя в сборную позовут, поедешь с огромным удовольствием?

    – Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари – Александр Максименко, Матвей Сафонов. Они будут еще долго играть, как Игорь Акинфеев. Тот же Сафонов – уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен.

    • Гилерме – лучший вратарь последнего сезона РПЛ.
    • В 25 матчах чемпионата России Гилерме пропустил 27 голов.
    • Без Гилерме Россия не вышла из группы на Евро-2020.

    Агент Гурцкая: «Черчесов убрал Гилерме из сборной из-за скандала после 0:5 от Сербии»

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    Источник: Sport24

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    17.07.2021 16:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 19 часов назад

      В сборной не нужны суетящиеся и неуверенные в себе вратари. 0:3 от Зенита сегодняшние тоже не в плюс Гилерме...

      0
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 19 часов назад

      После сегодняшней игры - еще понятнее, что в Сборной ему уже делать нечего.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 19 часов назад

      При всей любви к Маринато - ну не тянет он.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1807

      kvm 19 часов назад

      зря ему паспорт сделали...

      0
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      Рейтинг: +1790

      Spirit_78 21 час назад

      Судя по тому, что на Евро исполняли Шунин с Сафоновым - уж лучше бы вызвали Гилерме...

      0
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > Spirit_78 19 часов назад

      Что мог сделать Сафонов с такими подставами от обороны?

      0
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      Рейтинг: +1790

      Spirit_78 > Cleaner 18 часов назад

      Первый гол по сути предопределил дальнейший ход игры - и он целиком и полностью на совести Сафонова. Удар несильный, во вратарский угол - а мы не увидели ни прыжка, ни движения в сторону мяча. Просто проводил взглядом и всё.
      В остальных трёх голах есть ли вина Сафонова, нет ли этой вины - уже не так важно.

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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 23 часа назад

      Ну что же - объективно оценил свои перспективы. Это уже хорошо. Удачи!

      4
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > житель СПб 22 часа назад

      Сосредоточится в играх за Локомотив и ещё поиграет за клуб.

      1
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб > vladimir-7 19 часов назад

      Да, сосредоточился... сегодня.

      2
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      Рейтинг: +471

      Hoahin 23 часа назад

      Правильно думает, Гиля вообще был всегда весьма средним игроком.

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