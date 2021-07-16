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    «Нижний Новгород» начнет выплачивать долги футболистам в сентябре

    Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что «Нижний Новгород» начнет выплачивать долги по премиальным в сентябре.

    Напомним, за семь дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора и многомиллионные долги перед игроками.

    «Насколько я знаю, пока никаких обращений от игроков «Нижнего Новгорода» в профсоюз и палату по разрешению споров РФС не было.

    Там есть определенные задолженности, в основном по премиальным, которые, согласно положению по премированию, должны начать выплачивать в сентябре. Это такая виртуальная задолженность, основная ее часть еще не наступила в данный момент.

    Конечно, видеть письмо региональной федерации перед стартом сезона тревожно, но я надеюсь, что у клуба есть достаточно средств и что он не повторит судьбу «Тамбова». Мы следим за этим, надежда есть. Тем более у «Тамбова» были и со стадионом проблемы, это была скитающаяся команда.

    У «Нижнего Новгорода» все намного серьезнее, есть база и инфраструктура, стадион. Я надеюсь, что поддержка нижегородцев сыграет свою роль и все будет нормально», – сказал Зотов.

    • Область готова выделить «Нижнему Новгороду» 300 миллионов рублей. Клуб рассчитывал на 1 миллард.
    • По информации «Чемпионата», «Нижний Новгород» должен игрокам 120 миллионов рублей.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    16.07.2021 09:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +49199

      portero 16 июля, 18:37

      и зачем это гавно вместо Оренбурга запихали в РПЛ????
      те уж с малым стадионом но без долгов....
      решение кто принимал , к ответу тварей продажных.

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 12:14

      В сентябре игрокам "Нижнего Новгорода" начнут ВИРТУАЛЬНО выплачивать долги...)))

      0
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 10:35

      И такой клуб "прошёл" лицензирование. Это позор!

      1
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > Fusballer 16 июля, 12:16

      Это не позор, это наша политика. (

      «Друзьям – все, врагам – закон», – говорил генерал Франко. «Своим — всё, чужим – закон» приписывается Бенито Муссолини...

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