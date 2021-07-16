«Нижний Новгород» начнет выплачивать долги футболистам в сентябре

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что «Нижний Новгород» начнет выплачивать долги по премиальным в сентябре.

Напомним, за семь дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора и многомиллионные долги перед игроками.

«Насколько я знаю, пока никаких обращений от игроков «Нижнего Новгорода» в профсоюз и палату по разрешению споров РФС не было.

Там есть определенные задолженности, в основном по премиальным, которые, согласно положению по премированию, должны начать выплачивать в сентябре. Это такая виртуальная задолженность, основная ее часть еще не наступила в данный момент.

Конечно, видеть письмо региональной федерации перед стартом сезона тревожно, но я надеюсь, что у клуба есть достаточно средств и что он не повторит судьбу «Тамбова». Мы следим за этим, надежда есть. Тем более у «Тамбова» были и со стадионом проблемы, это была скитающаяся команда.

У «Нижнего Новгорода» все намного серьезнее, есть база и инфраструктура, стадион. Я надеюсь, что поддержка нижегородцев сыграет свою роль и все будет нормально», – сказал Зотов.

Область готова выделить «Нижнему Новгороду» 300 миллионов рублей. Клуб рассчитывал на 1 миллард.

По информации «Чемпионата», «Нижний Новгород» должен игрокам 120 миллионов рублей.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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