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«Нижний Новгород» начнет выплачивать долги футболистам в сентябре

16 июля 2021, 09:51
2

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что «Нижний Новгород» начнет выплачивать долги по премиальным в сентябре.

Напомним, за семь дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора и многомиллионные долги перед игроками.

«Насколько я знаю, пока никаких обращений от игроков «Нижнего Новгорода» в профсоюз и палату по разрешению споров РФС не было.

Там есть определенные задолженности, в основном по премиальным, которые, согласно положению по премированию, должны начать выплачивать в сентябре. Это такая виртуальная задолженность, основная ее часть еще не наступила в данный момент.

Конечно, видеть письмо региональной федерации перед стартом сезона тревожно, но я надеюсь, что у клуба есть достаточно средств и что он не повторит судьбу «Тамбова». Мы следим за этим, надежда есть. Тем более у «Тамбова» были и со стадионом проблемы, это была скитающаяся команда.

У «Нижнего Новгорода» все намного серьезнее, есть база и инфраструктура, стадион. Я надеюсь, что поддержка нижегородцев сыграет свою роль и все будет нормально», – сказал Зотов.

  • Область готова выделить «Нижнему Новгороду» 300 миллионов рублей. Клуб рассчитывал на 1 миллард.
  • По информации «Чемпионата», «Нижний Новгород» должен игрокам 120 миллионов рублей.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

РФС – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «Когда выдавалась лицензия, долгов не было»

«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит». Президент областной федерации футбола – о бюджете клуба

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (2)
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Fusballer
1626420953
И такой клуб "прошёл" лицензирование. Это позор!
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portero
1626449851
и зачем это гавно вместо Оренбурга запихали в РПЛ???? те уж с малым стадионом но без долгов.... решение кто принимал , к ответу тварей продажных.
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