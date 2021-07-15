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    РФС – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «Когда выдавалась лицензия, долгов не было»

    Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачeв прокомментировал финансовую ситуацию в «Нижнем Новгороде». За восемь дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора и многомиллионные долги перед игроками.

    «Когда выдаeтся лицензия, смотрится предыдущий финансовый год и первый квартал. Далее есть две контрольные точки проверки финансового состояния клуба: 30 июня и 30 сентября. Соответственно, мы получим документы по «Нижнему Новгороду» в ближайшее время.

    Когда выдавалась лицензия, просроченных долгов там не было. Сейчас в палату по разрешению споров нет ни одного иска от футболистов или тренеров», – сказал Рогачев.

    • Область готова выделить «Нижнему Новгороду» 300 миллионов рублей. Клуб рассчитывал на 1 миллард.
    • По информации «Чемпионата», «Нижний Новгород» должен игрокам 120 миллионов рублей.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    «Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит». Президент областной федерации футбола – о бюджете клуба

    Источник: «Чемпионат»

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    15.07.2021 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 15 июля 2021, 22:30

      Какое то вранье просматривается...

      0
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 15 июля 2021, 14:45

      А оторвать попку от кресла и съездить на место перед выдачей лицензии, чтобы все разузнать, слабо было ? По ходу РФС финансовые грабли далеко не убирает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 14:24

      Все верно. Иски появятся, когда начнется Чемпионат. Так игрокам будет гораздо проще вытрясти долги из клуба. Это же совершенно очевидно...

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