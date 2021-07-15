РФС – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «Когда выдавалась лицензия, долгов не было»

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачeв прокомментировал финансовую ситуацию в «Нижнем Новгороде». За восемь дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора и многомиллионные долги перед игроками.

«Когда выдаeтся лицензия, смотрится предыдущий финансовый год и первый квартал. Далее есть две контрольные точки проверки финансового состояния клуба: 30 июня и 30 сентября. Соответственно, мы получим документы по «Нижнему Новгороду» в ближайшее время.

Когда выдавалась лицензия, просроченных долгов там не было. Сейчас в палату по разрешению споров нет ни одного иска от футболистов или тренеров», – сказал Рогачев.

Область готова выделить «Нижнему Новгороду» 300 миллионов рублей. Клуб рассчитывал на 1 миллард.

По информации «Чемпионата», «Нижний Новгород» должен игрокам 120 миллионов рублей.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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