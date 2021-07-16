Карасев – о судействе в плей-офф Евро: «На топ-матче РПЛ работать сложнее»

Российский судья Сергей Карасев сравнил работу на матчах РПЛ и Евро-2020.

«Если на матче «Спартак» – «Зенит» произойдeт странная ситуация и не спасeт VAR – страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра. Так как я живу в России, то сложнее работать на топ-матче нашего чемпионата.

Почему за работу на Евро благодарят, а за РПЛ предъявляют? За последние годы люди видят, что мы судим матчи Лиги чемпионов, и относятся по-другому. К тому же я иду на контакт с прессой, рассказываю о себе, зрители могут узнать меня совершенно с другой, непрофессиональной стороны.

Ни разу не было, чтобы, встретив человека на улице, я получил от него гневные возмущения о работе. Наоборот, подходят с вопросом: «Здравствуйте, Сергей Геннадьевич, можно с вами сфотографироваться?» Знают моe отчество!

Где комфортнее работать? На Евро комфортнее тем, что это огромный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать чемпионат России с чемпионатом Италии, а Испанию – с Англией. В каждой стране есть своя специфика.

Всe лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире. Поэтому Евро – это кайф, это хороший рок», – сказал Карасев.