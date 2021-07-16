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    Карасев – о судействе в плей-офф Евро: «На топ-матче РПЛ работать сложнее»

    Российский судья Сергей Карасев сравнил работу на матчах РПЛ и Евро-2020.

    «Если на матче «Спартак»«Зенит» произойдeт странная ситуация и не спасeт VAR – страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра. Так как я живу в России, то сложнее работать на топ-матче нашего чемпионата.

    Почему за работу на Евро благодарят, а за РПЛ предъявляют? За последние годы люди видят, что мы судим матчи Лиги чемпионов, и относятся по-другому. К тому же я иду на контакт с прессой, рассказываю о себе, зрители могут узнать меня совершенно с другой, непрофессиональной стороны.

    Ни разу не было, чтобы, встретив человека на улице, я получил от него гневные возмущения о работе. Наоборот, подходят с вопросом: «Здравствуйте, Сергей Геннадьевич, можно с вами сфотографироваться?» Знают моe отчество!

    Где комфортнее работать? На Евро комфортнее тем, что это огромный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать чемпионат России с чемпионатом Италии, а Испанию – с Англией. В каждой стране есть своя специфика.

    Всe лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире. Поэтому Евро – это кайф, это хороший рок», – сказал Карасев.

    • Карасев отработал на шести матчах Евро-2020. Из них три – в качестве главного арбитра.
    • Он может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2021 08:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 13:55

      «На топ-матче РПЛ работать сложнее». Так это само собой. В ЧР такие ЗВЕЗДЫ играют! И у всех этих звезд ну такие ПОНТЫ!!!

      0
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      Рейтинг: +1546

      DMитрий 16 июля, 13:44

      Конечно сложнее. "Спорткомитет" говорит что сегодня должна выйграть "Москва", а первыми забивают Урал или Уфа. И вот тут булки начинают гореть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6686

      playsh 16 июля, 11:53

      Браво,Карасёв.Слушал его интервью по судейству на ЧЕ-20,очень достойно и грамотно отвечал на вопросы.Скромный и обаятельный.
      По сравнению со словоблудом,спустившимся с гор - море и земля.

      0
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 10:38

      В РПЛ постоянные подковёрные игры и давление на судей. И не всегда разберёшь - ошибка это или предвзятое судейство.

      3
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      Рейтинг: +8983

      NewLife 16 июля, 10:11

      Да уж на Евро легче, не надо стараться кое кому угождать и беспокоиться о карьере.

      2
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > NewLife 16 июля, 19:04

      Правильно, там судят честно, а в России заказ и бабки.

      0
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 09:17

      В нашем чемпионате конечно сложнее. То Сухина в судейской сидит, то птенцы Федуна туда ломятся. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 16 июля, 09:12

      У нас соревнуются олигархи, вот почему!

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