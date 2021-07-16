Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев – о судействе в плей-офф Евро: «На топ-матче РПЛ работать сложнее»

Карасев – о судействе в плей-офф Евро: «На топ-матче РПЛ работать сложнее»

16 июля 2021, 08:59
5

Российский судья Сергей Карасев сравнил работу на матчах РПЛ и Евро-2020.

«Если на матче «Спартак»«Зенит» произойдeт странная ситуация и не спасeт VAR – страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра. Так как я живу в России, то сложнее работать на топ-матче нашего чемпионата.

Почему за работу на Евро благодарят, а за РПЛ предъявляют? За последние годы люди видят, что мы судим матчи Лиги чемпионов, и относятся по-другому. К тому же я иду на контакт с прессой, рассказываю о себе, зрители могут узнать меня совершенно с другой, непрофессиональной стороны.

Ни разу не было, чтобы, встретив человека на улице, я получил от него гневные возмущения о работе. Наоборот, подходят с вопросом: «Здравствуйте, Сергей Геннадьевич, можно с вами сфотографироваться?» Знают моe отчество!

Где комфортнее работать? На Евро комфортнее тем, что это огромный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать чемпионат России с чемпионатом Италии, а Испанию – с Англией. В каждой стране есть своя специфика.

Всe лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире. Поэтому Евро – это кайф, это хороший рок», – сказал Карасев.

  • Карасев отработал на шести матчах Евро-2020. Из них три – в качестве главного арбитра.
  • Он может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Карасев Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1626415953
У нас соревнуются олигархи, вот почему!
Ответить
NewLife
1626419474
Да уж на Евро легче, не надо стараться кое кому угождать и беспокоиться о карьере.
Ответить
Fusballer
1626421109
В РПЛ постоянные подковёрные игры и давление на судей. И не всегда разберёшь - ошибка это или предвзятое судейство.
Ответить
Plyash
1626425628
Браво,Карасёв.Слушал его интервью по судейству на ЧЕ-20,очень достойно и грамотно отвечал на вопросы.Скромный и обаятельный. По сравнению со словоблудом,спустившимся с гор - море и земля.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
1
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
17
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
25
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Все новости
Все новости
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
1
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
25
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
47
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+