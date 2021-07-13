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    Sport24: Карасев может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА

    Российский судья Сергей Карасев может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

    По информации Sport24, Карасев входит в шорт-лист из пяти рефери, которые претендуют на назначение на игру.

    В судейском комитете УЕФА остались довольны работой Карасева на Евро-2020. Он отработал шесть матчей на турнире, из них три – в качестве главного арбитра.

    • «Челси» и «Вильярреал» сыграют 11 августа в Белфасте.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

    Источник: Sport24

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    13.07.2021 22:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 19 июля 2021, 15:57

      И это будет правильно! Хоть судейством в Европе отметимся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11219

      knikos 15 июля 2021, 21:10

      Молодец ! Мне очень понравилось его интервью на Матч ТВ после ЧЕ . Понравилось также , что он не только о себе говорил , но и о помощниках .

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