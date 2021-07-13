Sport24: Карасев может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА

И это будет правильно! Хоть судейством в Европе отметимся.
Российский судья Сергей Карасев может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
По информации Sport24, Карасев входит в шорт-лист из пяти рефери, которые претендуют на назначение на игру.
В судейском комитете УЕФА остались довольны работой Карасева на Евро-2020. Он отработал шесть матчей на турнире, из них три – в качестве главного арбитра.
- «Челси» и «Вильярреал» сыграют 11 августа в Белфасте.
- Начало матча – в 22:00 мск.