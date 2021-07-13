Sport24: Карасев может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА

Российский судья Сергей Карасев может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

По информации Sport24, Карасев входит в шорт-лист из пяти рефери, которые претендуют на назначение на игру.

В судейском комитете УЕФА остались довольны работой Карасева на Евро-2020. Он отработал шесть матчей на турнире, из них три – в качестве главного арбитра.