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    РБК: Hypercube предложила клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги

    Компания Hypercube и РФС предложили клубам РПЛ четыре варианта по реформированию формата проведения матчей.

    Вариант «Земля 16»

    Остается нынешний формат РПЛ с 16-ю командами, каждая играет с каждой дома и в гостях.

    Вариант «Земля 18»

    Лига будет расширена до 18 команд. Каждая команда играет с каждой дома и в гостях. По итогам чемпионата команды, занявшие четвертые и седьмые места, а также пятые и шестые места играют друг против друга. Затем победители этих пар выявляют сильнейшего для определения того, кто получает последнюю путевку в Лигу конференций.

    15-я команда РПЛ играет с командой, которая заняла четвертое место в ФНЛ, за право остаться в высшей лиге. 16-я команда РПЛ играет с третьей из ФНЛ.

    Вариант «Марс 16»

    В чемпионате участвуют 16 клубов. Каждый играет с каждым дома и в гостях. Очки делятся пополам при переходе на второй этап.

    На втором этапе команды делятся следующим образом: топ-4 команд составляют группу А и играют между собой шесть туров. Последние четыре команды объединяются в группу С и играют шесть туров, по итогам которых две команды вылетают в ФНЛ напрямую, а две первые играют в финале, чтобы выявить участника стыковых матчей РПЛ/ФНЛ.

    Группа В будет состоять из команд, занявших с 5-го по 12-е места. В первом раунде плей-офф лучшая играет с худшей (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) на выбывание — и так до стадии, пока не останется одна сильнейшая команда. Она сыграет в финале с последней командой группы А за место в Лиге конференций УЕФА.

    Вариант «Юпитер 16»

    Подобный формат будет использован в Лиге чемпионов с сезона-2024/25. Количество команд останется прежним (16), однако данный формат также оптимизирован под 18 и 20 команд.

    Их разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

    С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

    После первого этапа очки будут делиться пополам, что, по мнению авторов проекта, «поспособствует обострению борьбы».

    Второй этап РПЛ будет проходить весной. Шесть лучших команд сыграют десять туров (каждый с каждым дома и в гостях). Команды, занявшие места с 7-го по 16-е, проводят девять туров.

    По итогам в нижней части таблицы два последних места вылетают, еще две команды играют стыковые матчи с клубами ФНЛ. Две команды с верхних строчек играют с командой с четвертого места РПЛ стыковые матчи за Лигу конференций.

    РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

    Источник: РБК

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    13.07.2021 21:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      nino98 14 июля 2021, 09:13

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +644

      кран 14 июля 2021, 08:45

      Земля 16 - гениально! Интересно сколько потратят денег, если по этой схеме "реформируют"...

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      Рейтинг: +1132

      Soccerdealer63 14 июля 2021, 08:44

      Если пациенту делают операцию на мозге и (представим!) вместо удалённой опухоли добавляют немного "мозга донора", то... независимо от количества добавленного "донорского тела" , независимо от количества мест его "введения" или конфигурации расположения "точек введения", дело всегда закончится летальным исходом, если в виде "донорского тела" по ошибке или преднамеренно постоянно будет использоваться ГОВНО.
      Пока все деньги в стране, весь бизнес в стране, все "рычаги управления" в стране и прочая будут сконцентрированы в "центре"...пока "решения" о том сколько, на что ( на мост, на войну, на танки, на спорт, на трубу, на подсолнечное масло...)именно и куда направить денег (из центра в регионы, за кордон, по карманам друзей или ещё куда) будут приниматься "узкой группой ограниченных людей"... ПРИ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТРУКТУРЫ ЧЕМПИОНАТА РПЛ ПОБЕДИТЕЛЯ БУДУТ НАЗНАЧАТЬ ДО ЕГО СТАРТА В КРЕМЛЕ ПУТЁМ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕРАВНЫХ БЮДЖЕТОВ КЛУБАМЮ КАК ЭТО ИИ ПРОИСХОЛИТ СЕЙЧАС.
      Ни на "Земле" ни на "Марсе" при сохранении нынешней системы "разделения" бюджетов (оегионов...клубов...)никогдаТамбов (Балтика, КС, Уфа,...)с его составом не "пройдёт" Зенит (ЦСКА, Спартак,...)

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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:43

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      Рейтинг: +1953

      evgevg13 14 июля 2021, 07:52

      Что они курили???

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 14 июля 2021, 06:57

      вариант "Гнездо кукушки")
      Все 16 команд пристроить в 16 еврочемпионатов(от Италии ..до Мальты).
      Обе)) команды,набравшие очки разыграют между собой первенство методом перетягивания каната.
      Остальные автоматически переходят в азиатские чемпионаты.

      6
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 14 июля 2021, 05:32

      Смысл реформировать эту лигу, что изменится? Реформировать надо не чемпионат, а сам футбол с самых низов.

      5
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 14 июля 2021, 04:10

      Мне Юпитер 16 больше понравился из предложенного.

      0
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      Рейтинг: +38

      Aleksey Scream 14 июля 2021, 02:12

      Такую хрень понапридумали.. Почему просто нельзя сделать как в чемпионате Франции или Германии? Обязательно нужно кормушку для чинушей замутить какую-то.

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Aleksey Scream 14 июля 2021, 04:10

      А по другому эти чинуши не согласятся

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июля 2021, 23:42

      Мало вариантов... Хочется ещё с названиями зверей и камней... А так же, что бы было побольше бреда и цифр... И что бы никто не за что не отвечал, - для чего растянуть реформы на несколько лет...

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