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  • РБК: Hypercube предложила клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги

РБК: Hypercube предложила клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги

13 июля 2021, 21:54
16

Компания Hypercube и РФС предложили клубам РПЛ четыре варианта по реформированию формата проведения матчей.

Вариант «Земля 16»

Остается нынешний формат РПЛ с 16-ю командами, каждая играет с каждой дома и в гостях.

Вариант «Земля 18»

Лига будет расширена до 18 команд. Каждая команда играет с каждой дома и в гостях. По итогам чемпионата команды, занявшие четвертые и седьмые места, а также пятые и шестые места играют друг против друга. Затем победители этих пар выявляют сильнейшего для определения того, кто получает последнюю путевку в Лигу конференций.

15-я команда РПЛ играет с командой, которая заняла четвертое место в ФНЛ, за право остаться в высшей лиге. 16-я команда РПЛ играет с третьей из ФНЛ.

Вариант «Марс 16»

В чемпионате участвуют 16 клубов. Каждый играет с каждым дома и в гостях. Очки делятся пополам при переходе на второй этап.

На втором этапе команды делятся следующим образом: топ-4 команд составляют группу А и играют между собой шесть туров. Последние четыре команды объединяются в группу С и играют шесть туров, по итогам которых две команды вылетают в ФНЛ напрямую, а две первые играют в финале, чтобы выявить участника стыковых матчей РПЛ/ФНЛ.

Группа В будет состоять из команд, занявших с 5-го по 12-е места. В первом раунде плей-офф лучшая играет с худшей (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) на выбывание — и так до стадии, пока не останется одна сильнейшая команда. Она сыграет в финале с последней командой группы А за место в Лиге конференций УЕФА.

Вариант «Юпитер 16»

Подобный формат будет использован в Лиге чемпионов с сезона-2024/25. Количество команд останется прежним (16), однако данный формат также оптимизирован под 18 и 20 команд.

Их разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

После первого этапа очки будут делиться пополам, что, по мнению авторов проекта, «поспособствует обострению борьбы».

Второй этап РПЛ будет проходить весной. Шесть лучших команд сыграют десять туров (каждый с каждым дома и в гостях). Команды, занявшие места с 7-го по 16-е, проводят девять туров.

По итогам в нижней части таблицы два последних места вылетают, еще две команды играют стыковые матчи с клубами ФНЛ. Две команды с верхних строчек играют с командой с четвертого места РПЛ стыковые матчи за Лигу конференций.

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1626203103
- больные люди, еще и нас за дураков держат, надо быть закончеными идиотами, надеясь на положительные изменения, играясь с форматом турнира)
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Fortuna-Kirov
1626203338
я сначала прочитал :" Расформирования Лиги". Подумал "неужели отмучились"
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garet12222
1626203749
сколько миллионов евро заплатили за эти бредни?
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JTherry
1626204700
похоже, что компания Hypercube и РФС консультировались у главы корпорации Роскосмос Рогозина, только удивительно, что не в стихотворной форме написано...) не удивлюсь, если на этот "опус" ухлопали лимонов 50-60 из бюджета...
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insider_retro
1626208972
Мало вариантов... Хочется ещё с названиями зверей и камней... А так же, что бы было побольше бреда и цифр... И что бы никто не за что не отвечал, - для чего растянуть реформы на несколько лет...
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Aleksey Scream
1626217977
Такую хрень понапридумали.. Почему просто нельзя сделать как в чемпионате Франции или Германии? Обязательно нужно кормушку для чинушей замутить какую-то.
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Psih86
1626229958
Смысл реформировать эту лигу, что изменится? Реформировать надо не чемпионат, а сам футбол с самых низов.
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Алехсбургер.
1626235052
вариант "Гнездо кукушки") Все 16 команд пристроить в 16 еврочемпионатов(от Италии ..до Мальты). Обе)) команды,набравшие очки разыграют между собой первенство методом перетягивания каната. Остальные автоматически переходят в азиатские чемпионаты.
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кран
1626241528
Земля 16 - гениально! Интересно сколько потратят денег, если по этой схеме "реформируют"...
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nino98
1626243229
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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