РБК: Hypercube предложила клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги

Компания Hypercube и РФС предложили клубам РПЛ четыре варианта по реформированию формата проведения матчей.

Вариант «Земля 16»

Остается нынешний формат РПЛ с 16-ю командами, каждая играет с каждой дома и в гостях.

Вариант «Земля 18»

Лига будет расширена до 18 команд. Каждая команда играет с каждой дома и в гостях. По итогам чемпионата команды, занявшие четвертые и седьмые места, а также пятые и шестые места играют друг против друга. Затем победители этих пар выявляют сильнейшего для определения того, кто получает последнюю путевку в Лигу конференций.

15-я команда РПЛ играет с командой, которая заняла четвертое место в ФНЛ, за право остаться в высшей лиге. 16-я команда РПЛ играет с третьей из ФНЛ.

Вариант «Марс 16»

В чемпионате участвуют 16 клубов. Каждый играет с каждым дома и в гостях. Очки делятся пополам при переходе на второй этап.

На втором этапе команды делятся следующим образом: топ-4 команд составляют группу А и играют между собой шесть туров. Последние четыре команды объединяются в группу С и играют шесть туров, по итогам которых две команды вылетают в ФНЛ напрямую, а две первые играют в финале, чтобы выявить участника стыковых матчей РПЛ/ФНЛ.

Группа В будет состоять из команд, занявших с 5-го по 12-е места. В первом раунде плей-офф лучшая играет с худшей (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) на выбывание — и так до стадии, пока не останется одна сильнейшая команда. Она сыграет в финале с последней командой группы А за место в Лиге конференций УЕФА.

Вариант «Юпитер 16»

Подобный формат будет использован в Лиге чемпионов с сезона-2024/25. Количество команд останется прежним (16), однако данный формат также оптимизирован под 18 и 20 команд.

Их разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

После первого этапа очки будут делиться пополам, что, по мнению авторов проекта, «поспособствует обострению борьбы».

Второй этап РПЛ будет проходить весной. Шесть лучших команд сыграют десять туров (каждый с каждым дома и в гостях). Команды, занявшие места с 7-го по 16-е, проводят девять туров.

По итогам в нижней части таблицы два последних места вылетают, еще две команды играют стыковые матчи с клубами ФНЛ. Две команды с верхних строчек играют с командой с четвертого места РПЛ стыковые матчи за Лигу конференций.

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