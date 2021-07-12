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    Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своем будущем.

    «Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы обсуждать продление моего контракта. Нам нужно пройти квалификацию и попасть на ЧМ-2022. Мне нужно время, чтобы подвести итоги Евро-2020, а также отдохнуть.

    Это был невероятный опыт. Много сил уходит на то, чтобы тренировать сборную страны. В то же время чувствовать поддержку – это прекрасно. Я хочу приехать с командой в Катар. Чувствую, что мы добились прогресса за четыре года», – сказал Саутгейт.

    • Контракт тренера рассчитан до лета 2022 года.
    • Англия дошла до финала Евро-2020, где уступила Италии в серии пенальти.

    Источник: Sky Sports

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    12.07.2021 22:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 12 июля 2021, 22:58

      Заслужил право остаться ещё на один срок. Кто бы что не говорил. Но состав текущий надо просеять, убрав лишний мусор, добавив молодых перспективных англичан.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Fusballer 12 июля 2021, 23:02

      По большому счету отсеивать там некого. Кого бы Вы отсеяли и кого бы добавили. Хотя бы по три фамилии назовите.

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Cleaner 12 июля 2021, 23:03

      Те, кто не забили пенальти.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Fusballer 12 июля 2021, 23:06

      Это не серьезно. В следующей игре тоже кто то не забьет. Что, гнать из команды? А Мбаппе? Его больше не должно быть в сборной Франции?

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Cleaner 12 июля 2021, 23:07

      По хорошему не должно.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Cleaner 12 июля 2021, 23:27

      действительно самые пожилые это три игрока которым ещё только по 31году

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 12 июля 2021, 22:45

      Человек очень хорошо отработал. Англия прыгнула выше головы. Имеет смысл продолжить работу со сборной.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > житель СПб 12 июля 2021, 23:00

      А не получится так, как у нас с Черчесовым? После ЧМ-2018 его на руках носили. И к чему это в итоге привело?

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > житель СПб 13 июля 2021, 08:35

      Прыгнул выше головы? Ты состав английский видел? Я бы сказал, что он зарубежная версия Стаса. Только тот не смог игру жопаногами поставить, а этот команду с лучшей на Евро обоймой игроков атаки, заставил играть в автобус.

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