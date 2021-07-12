Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

Заслужил право остаться ещё на один срок. Кто бы что не говорил. Но состав текущий надо просеять, убрав лишний мусор, добавив молодых перспективных англичан.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своем будущем.
«Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы обсуждать продление моего контракта. Нам нужно пройти квалификацию и попасть на ЧМ-2022. Мне нужно время, чтобы подвести итоги Евро-2020, а также отдохнуть.
Это был невероятный опыт. Много сил уходит на то, чтобы тренировать сборную страны. В то же время чувствовать поддержку – это прекрасно. Я хочу приехать с командой в Катар. Чувствую, что мы добились прогресса за четыре года», – сказал Саутгейт.
- Контракт тренера рассчитан до лета 2022 года.
- Англия дошла до финала Евро-2020, где уступила Италии в серии пенальти.