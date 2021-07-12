Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своем будущем.
«Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы обсуждать продление моего контракта. Нам нужно пройти квалификацию и попасть на ЧМ-2022. Мне нужно время, чтобы подвести итоги Евро-2020, а также отдохнуть.
Это был невероятный опыт. Много сил уходит на то, чтобы тренировать сборную страны. В то же время чувствовать поддержку – это прекрасно. Я хочу приехать с командой в Катар. Чувствую, что мы добились прогресса за четыре года», – сказал Саутгейт.
- Контракт тренера рассчитан до лета 2022 года.
- Англия дошла до финала Евро-2020, где уступила Италии в серии пенальти.
Источник: Sky Sports