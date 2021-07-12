«Спартак» – «Зениту»: «Мы выигрывали чемпионат 22 раза. У вас аккаунтов в твиттере больше, чем трофеев»

«Зенит» и «Спартак» пошутили друг над другом в твиттере.

После победы сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020 пресс-служба «Спартака» опубликовала картинку с упоминанием победы над «Зенитом» (3:1) в 2017 году.

Красно-белые намекнули, что эта игра стала предпосылкой для ухода Роберто Манчини с поста главного тренера «Зенита» по итогам сезона-2017/18.

Пресс-служба петербургского клуба в ответ напомнила «Спартаку», что в другом матче в 2017 году «Зенит» обыграл красно-белых со счетом 5:1. «Мы думаем, Манчини лучше помнит этот матч», – написали петербуржцы в твиттере.

«Поздравляем, тогда вы работали, чтобы закончить сезон позади нас – на пятом месте», – ответила пресс-служба «Спартака».

«Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!», – написал «Зенит».

«Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам это сложно понять, потому что аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах», – ответил «Спартак».