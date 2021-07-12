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  • «Спартак» – «Зениту»: «Мы выигрывали чемпионат 22 раза. У вас аккаунтов в твиттере больше, чем трофеев»

«Спартак» – «Зениту»: «Мы выигрывали чемпионат 22 раза. У вас аккаунтов в твиттере больше, чем трофеев»

12 июля 2021, 19:59
89

«Зенит» и «Спартак» пошутили друг над другом в твиттере.

После победы сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020 пресс-служба «Спартака» опубликовала картинку с упоминанием победы над «Зенитом» (3:1) в 2017 году.

Красно-белые намекнули, что эта игра стала предпосылкой для ухода Роберто Манчини с поста главного тренера «Зенита» по итогам сезона-2017/18.

Пресс-служба петербургского клуба в ответ напомнила «Спартаку», что в другом матче в 2017 году «Зенит» обыграл красно-белых со счетом 5:1. «Мы думаем, Манчини лучше помнит этот матч», – написали петербуржцы в твиттере.

«Поздравляем, тогда вы работали, чтобы закончить сезон позади нас – на пятом месте», – ответила пресс-служба «Спартака».

«Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!», – написал «Зенит».

«Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам это сложно понять, потому что аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах», – ответил «Спартак».

  • Новый сезон РПЛ начнется 23 июля.
  • «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (89)
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Sanches65
1626110648
Не обижайте так зенит, всё-таки единственный заднеприводный клуб не только в России.
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aubergine
1626110737
До чего блевотно выглядят подобные переписки.
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Из Твери Леха
1626110760
Пресс-службе Зенита не надо отвечать на свинские высеры. Пусть они че угодно пишут в интернете, зато Зенит их будет два раза за сезон исправно драть в чемпионате)
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Алехсбургер.
1626111143
И "водяному перемирию "пришёл финал..) Уже не виноват ни Зобнин,ни Оздоев. Забыт,забит и посланый в анал истории Черчесов с поля боя даже трофеев не украл.. А здесь..Опять,против шеренги- ряд. "Великие",с линейками стоят. И меряют,краснея и синея. Ну?Чья-же пися подлиннее?
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derrik2000
1626111296
Я правильно понял, что сейчас в России игра с мячом на большом поле ПОЛНОСТЬЮ ориентирована на "детей обнулёнышевых"??? Собственно, а почему я СПРАШИВАЮ??? ЭТО - УТВЕРЖДЕНИЕ, А НЕ ВОПРОС.
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maygli
1626114147
дурачки какие-то.
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Fusballer
1626117135
Заколебала эта школота! С обеих сторон! Как итог - все обосрутся, мля, а зп по три лямя потребуют, не менньше!
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Spirit_78
1626119063
Зенит, ЦСКА, Шахтёр Донецк, Динамо Киев, Динамо Тбилиси - что объединяет эти клубы? У них есть европейские трофеи. А у спартака - только антирекорд ЛЧ с 6 поражениями и 1:18 по мячам :)))
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Chingis17rus
1626136300
В том соревновании все просто. У 3енита есть Кубок УЕФА и Супер Кубок УЕФА, а у Спартака ноль трофеев на международной арене. Факт.
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general.lizyukov
1626158016
И долго вы меряться пиписками будете? В Европе свою крутость покажите. По факту 2 российских и 3 советских клуба чего-то достигли. Остальные так и барахтаются в нашем болоте.
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