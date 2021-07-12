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    «Спартак» – «Зениту»: «Мы выигрывали чемпионат 22 раза. У вас аккаунтов в твиттере больше, чем трофеев»

    «Зенит» и «Спартак» пошутили друг над другом в твиттере.

    После победы сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020 пресс-служба «Спартака» опубликовала картинку с упоминанием победы над «Зенитом» (3:1) в 2017 году.

    Красно-белые намекнули, что эта игра стала предпосылкой для ухода Роберто Манчини с поста главного тренера «Зенита» по итогам сезона-2017/18.

    Пресс-служба петербургского клуба в ответ напомнила «Спартаку», что в другом матче в 2017 году «Зенит» обыграл красно-белых со счетом 5:1. «Мы думаем, Манчини лучше помнит этот матч», – написали петербуржцы в твиттере.

    «Поздравляем, тогда вы работали, чтобы закончить сезон позади нас – на пятом месте», – ответила пресс-служба «Спартака».

    «Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!», – написал «Зенит».

    «Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам это сложно понять, потому что аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах», – ответил «Спартак».

    • Новый сезон РПЛ начнется 23 июля.
    • «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    12.07.2021 19:59
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 14 июля 2021, 18:07

      Что то мне Спартак Макгрегора напомнил. Тоже чемпион, тоже трендил. Как бы потом не огрести как от Порье.

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 13:59

      Да пусть детишки пошалят.Всё лучше,чем грызть друг друга,как их фанаты.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 13 июля 2021, 17:38

      Школьники в пресс службах развлекаются

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 13 июля 2021, 15:46

      Да пусть меряются, прикольно же )))

      2
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      Рейтинг: +965

      партизан84 13 июля 2021, 13:09

      — А он мне писюн показывал.
      — Я не показывал.
      — Он показывал!
      — Денис, он не показывал, чё ты врёшь, я сам видел.
      — Показывал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 12:18

      Мы выигрывали чемпионат 22 раза...
      - Это было еще в Совдепии, давно и неправда. Сейчас новый счет открыт!

      1
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      Рейтинг: +752

      FС Spаrtак > paracetamol 13 июля 2021, 15:36

      че правда глаза колит бомжара

      5
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      Рейтинг: +752

      FС Spаrtак > paracetamol 13 июля 2021, 15:36

      в ссср твой зеня где был? ответ в жопе

      5
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      ...
      Рейтинг: +12266

      R_a_i_n > paracetamol 13 июля 2021, 19:07

      Зенит в совдепии сосал постоянно, тоже забыть??

      5
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      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > paracetamol 14 июля 2021, 14:06

      Да уж нет,государства меняют свою аббревиатуру в угоду политикам,а люди в них живут те же самые и ценности у них остаются те же.Из истории не вычеркнешь.

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 13 июля 2021, 10:34

      Только и остается, что гордиться былыми заслугами. А в настоящем лучший игрок -- Роман Зобнин.

      3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 июля 2021, 10:32

      Похоже, что пресс-служба спартака, это сборище дебилов-малолеток с кучей комплексов.

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 13 июля 2021, 10:02

      Смешно всё это читать. Особенно как Спартак свои звёзды завоёвывал. Всем известно, что все таланты тут же в Москве оказывались. И из Зенита в том числе. И к чему это всё приводило? Ни одного трофея в Европе. В отличие от Зенита.

      1
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      Рейтинг: +752

      FС Spаrtак > Давид59 13 июля 2021, 15:43

      вот смотри я срал на твой зенет но стараюсь не писать про ваш клуб но когда вижу ваши комменты жди понос в ответ понял.у вас в зенетки скажи есть хоть кто то адекватный болел? сколь вижу на этом сайте сделал вывод что нет.один шлак у зенета

      2
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      Рейтинг: +12266

      R_a_i_n > Давид59 13 июля 2021, 19:50

      и после этого вашего трофея только 4 места в группах))) МОЛОДЦЫ

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 > FС Spаrtак 13 июля 2021, 22:51

      Ответь по существу. "Срал" это не довод. Что в Москву всех футболистов не крали? или титулы Спартака в Европе есть?

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 13 июля 2021, 09:33

      И долго вы меряться пиписками будете? В Европе свою крутость покажите.
      По факту 2 российских и 3 советских клуба чего-то достигли. Остальные так и барахтаются в нашем болоте.

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