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  • Моуринью – о промахе Саки с пенальти: «Вся ответственность легла на плечи мальчишки. Где были Стерлинг, Стоунз, Шоу?»

Моуринью – о промахе Саки с пенальти: «Вся ответственность легла на плечи мальчишки. Где были Стерлинг, Стоунз, Шоу?»

12 июля 2021, 12:57
5

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение сборной Англии в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией.

«Поставить Саку бить пенальти последним – тяжелое решение. Вся ответственность легла на плечи мальчишки – это непросто для него. Мне жаль его.

Где в этот момент был Стерлинг, Стоунз, Шоу? Саутгейт – честный парень, который заботится о своих футболистах. Я не думаю, что он скажет, что его игроки были не готовы к пенальти», – сказал Моуринью.

  • Помимо Саки в серии пенальти с Италией свои попытки не реализовали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.
  • Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.
  • Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

Саутгейт: «Выбор пенальтистов полностью лежит на мне. За это отвечаю я»

Источник: talkSPORT
Чемпионат Европы Англия Италия Стерлинг Рахим Шоу Люк Стоунз Джон Сака Букайо Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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серега кашин
1626093443
стерлинг только выпрашивать левые пенки может, а пробить в самый ответственный момент у него коленки трясуться и штаны мокрые
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kvm
1626095195
дали шанс макакам, а они обделались...
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Валерий2705
1626095982
Стерлинг это же типичный представитель БЛМ движения. Парень умеет хорошо бежать, благо генетикой, как и большинство африканцев, не обижен, и научился быстро таскать мяч. Но на этом его таланты заканчиваются, хотя он считает, что нет и все должны кланяться перед ним за то что он *****. Он ведь даже на полном серьёзе полагает, что темнокожих не назначают тренерами из-за расы, а не потому, что они в общей массе своей так же бегают с мячом по полю всю жизнь, а в голове потом ни остаётся ничего. Ну а про остальные качества стерляти говорить нечего,как вещал мой тренер, какой ты на поле, такой ты и в жизни, ответственности на пенальти з.а.с.с.а.л, валится от каждого касания, выпрашивая пенальти. И перед такими современный мир встаёт на колено, не перед врачами, не перед пожарниками. Да даже по сравнению с Садьё Мане - Стерлинг просто "важный" п.е.т.у.х. И правда, п.и.з.д.ю.к Сака пошел бить, ещё и крайним, а это финал и хороший вратарь против него. Потом стерлять будет в мемуарах писать, как он на евро сборную тащил своими падениями в полуфинале, а его партнёры пенальти не реализовали когда надо было.
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Garrincha58
1626097902
кстати я бы Филлипса поставил и зря он Хендерсона заменил ведь он опытный и был свежий, но он сделал обратную замену
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