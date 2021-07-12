Моуринью – о промахе Саки с пенальти: «Вся ответственность легла на плечи мальчишки. Где были Стерлинг, Стоунз, Шоу?»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение сборной Англии в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией.

«Поставить Саку бить пенальти последним – тяжелое решение. Вся ответственность легла на плечи мальчишки – это непросто для него. Мне жаль его.

Где в этот момент был Стерлинг, Стоунз, Шоу? Саутгейт – честный парень, который заботится о своих футболистах. Я не думаю, что он скажет, что его игроки были не готовы к пенальти», – сказал Моуринью.

Помимо Саки в серии пенальти с Италией свои попытки не реализовали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо .

и . Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.

Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

Саутгейт: «Выбор пенальтистов полностью лежит на мне. За это отвечаю я»