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    Моуринью – о промахе Саки с пенальти: «Вся ответственность легла на плечи мальчишки. Где были Стерлинг, Стоунз, Шоу?»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение сборной Англии в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией.

    «Поставить Саку бить пенальти последним – тяжелое решение. Вся ответственность легла на плечи мальчишки – это непросто для него. Мне жаль его.

    Где в этот момент был Стерлинг, Стоунз, Шоу? Саутгейт – честный парень, который заботится о своих футболистах. Я не думаю, что он скажет, что его игроки были не готовы к пенальти», – сказал Моуринью.

    • Помимо Саки в серии пенальти с Италией свои попытки не реализовали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.
    • Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.
    • Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

    Саутгейт: «Выбор пенальтистов полностью лежит на мне. За это отвечаю я»

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    Источник: talkSPORT

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