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    Саутгейт: «Выбор пенальтистов полностью лежит на мне. За это отвечаю я»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение национальной команды в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией.

    «За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они показывали на тренировках. Нельзя сваливать вину на отдельно взятого игрока. Мы побеждаем вместе, а сегодня как команда несем ответственность за то, что проиграли.

    Что касается пенальтистов, то это был мой выбор, который полностью лежит на мне», – сказал Саутгейт.

    • Перед серией 11-метровых Саутгейт выпустил на поле Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. Оба не реализовали пенальти.
    • Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.
    • Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

    Саутгейт – после поражения в финале Евро: «В раздевалке была атмосфера гнетущей боли»

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    Источник: BBC

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