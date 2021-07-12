Саутгейт: «Выбор пенальтистов полностью лежит на мне. За это отвечаю я»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение национальной команды в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией.

«За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они показывали на тренировках. Нельзя сваливать вину на отдельно взятого игрока. Мы побеждаем вместе, а сегодня как команда несем ответственность за то, что проиграли.

Что касается пенальтистов, то это был мой выбор, который полностью лежит на мне», – сказал Саутгейт.

Перед серией 11-метровых Саутгейт выпустил на поле Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо . Оба не реализовали пенальти.

и . Оба не реализовали пенальти. Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.

Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

Саутгейт – после поражения в финале Евро: «В раздевалке была атмосфера гнетущей боли»