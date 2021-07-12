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  • Саутгейт – после поражения в финале Евро: «В раздевалке была атмосфера гнетущей боли»

Саутгейт – после поражения в финале Евро: «В раздевалке была атмосфера гнетущей боли»

12 июля 2021, 07:39
11

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после финального матча Евро-2020.

  • Англичане уступили Италии в серии пенальти.
  • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
  • Англия ни разу не становилась чемпионом Европы.

«Мы безумно разочарованы. Думаю, игроки заслуживают максимального уважения, они все отдали полностью себя, выложились без остатка. Они обессилены, валятся с ног.

Моментами они играли очень хорошо, временами нам не удавалось наладить контроль над мячом. Особенно в начале второго тайма. Но это не повод для взаимных обвинений внутри коллектива.

С этими парнями работать одно удовольствие, и они прошли дальше, чем команде удавалось сделать это на протяжении долгого времени. Конечно, в итоге в раздевалке была атмосфера гнетущей боли.

Мы были хорошо подготовлены, хорошо начали серию пенальти, но не смогли реализовать все удары. Игрокам не в чем себя винить – они не могли сделать что-то еще лучше.

Мы едины. Мы подарили стране незабываемые воспоминания. Сегодня ночью всем нам будет очень больно. Но это нормально ощущать такой огромное разочарование, поскольку нечасто в жизни получаешь возможность выиграть такие трофеи. Но если оглянуться и посмотреть на то, что мы сотворили, то очевиден будет огромный повод для гордости.

Уверен, через несколько дней будет проще говорить о позитивных моментах, которые можно вынести из этого Евро. Сейчас очевидна только огромная боль от поражения. Мы хотели подарить нации еще один вечер большого праздника, подарить первую победу на Евро. Но, увы, сделать это так и не смогли.

Думаю, наша команда может играть еще лучше и прибавлять еще и еще. Вы и сами видели, как по ходу этого турнира мы подпускали к составу молодую кровь. Было очень славно. Но чтобы говорить о будущем детальнее, должно пройти какое-то время», – сказал Саутгейт.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы Италия Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (11)
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Fusballer
1626068116
Не нужно было на чёрных надеятся. Не самые надёжные.
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adekvat0726
1626068622
На самом деле Англия очень хорошо провела турнир. Не стоит так убиваться.
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Garrincha58
1626069677
Саутгейт сам виноват трусливая или через чур осторожная его тактика и вот результат забили быстрый гол и тут же отошли всей командой назад с итальянцами так нельзя пока были силы нужен был прессинг и забили бы второй но даже Кейн отошёл на свою половину поля и занимался явно не своей работой даже болея за Италию я всё равно не пойму как можно с такими игроками играть вторым номером ведь в АПЛ так не играют Саутгейт это твоя ошибка и если бы был другой тренер то я уверен Англия бы играла в другой более привычный футбол
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semm
1626073137
Ну а что они хотели - это карма - как играли, как безобразно вёл себя стадион - другого результата не могло было бы быть; подтверждение тому: серия пенальти! Я рад за Италию!
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panovkirik3315
1626073648
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neveldomha
1626075074
Если бы англичашки сыграли в другой футбол , на встречных курсах, скоростной, то в случае поражения в таком матче сборная заслуживала бы только уважение. А так ....... да и хрен с вами.
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portero
1626080007
черныши подвели все три черныша, первого излишняя самоуверенность подвела, попал в штангу. а вот другие два дрогнули.
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Marley Bob
1626080875
С одной стороны,Саутгейт привел свою команду в финал.это, несомненно,успех.но с другой,имея в своем распоряжении такой подбор игроков и демонстрируя такой унылый,порою даже трусливый футбол..это никак нельзя занести ему в актив.на ошибках учатся.может,на ЧМ будут сделаны соответствующие выводы.
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zigbert
1626092447
Пережить такое поражение трудно, тем более на своем стадионе. Но у команды есть будущее. Саутгейт создал команду способную на многое в которой есть игроки высокого класса.
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