Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Федотов: «Сочи» потерял семь человек. Заболотный и Мевля были очень важны»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о кадровых проблемах в преддверии старта нового сезона.

    «У нас появились новые футболисты, их нужно привести к одному знаменателю – и тактически, и физически. Мы потеряли семь человек. Кто-то нам был очень важен: Заболотный, Мевля.

    По Мевле всегда много слухов. Если бы футболист имел большое желание остаться, он бы остался. Его желание играть в Европе перевесило то хорошее предложение, которое от нас поступило. Сейчас мы не знаем, где он. Новости, что Мевля присоединился к какому-то клубу не было», – сказал Федотов.

    • У Мевли и Заболотного истекли контракты с «Сочи».
    • Нападающий уже подписал контракт с ЦСКА.
    • В сезоне-2020/21 команда финишировала на 5-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87205
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66763
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru