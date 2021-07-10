Федотов: «Сочи» потерял семь человек. Заболотный и Мевля были очень важны»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о кадровых проблемах в преддверии старта нового сезона.

«У нас появились новые футболисты, их нужно привести к одному знаменателю – и тактически, и физически. Мы потеряли семь человек. Кто-то нам был очень важен: Заболотный, Мевля.

По Мевле всегда много слухов. Если бы футболист имел большое желание остаться, он бы остался. Его желание играть в Европе перевесило то хорошее предложение, которое от нас поступило. Сейчас мы не знаем, где он. Новости, что Мевля присоединился к какому-то клубу не было», – сказал Федотов.