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  • Федотов: «Сочи» потерял семь человек. Заболотный и Мевля были очень важны»

Федотов: «Сочи» потерял семь человек. Заболотный и Мевля были очень важны»

10 июля 2021, 15:21
6

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о кадровых проблемах в преддверии старта нового сезона.

«У нас появились новые футболисты, их нужно привести к одному знаменателю – и тактически, и физически. Мы потеряли семь человек. Кто-то нам был очень важен: Заболотный, Мевля.

По Мевле всегда много слухов. Если бы футболист имел большое желание остаться, он бы остался. Его желание играть в Европе перевесило то хорошее предложение, которое от нас поступило. Сейчас мы не знаем, где он. Новости, что Мевля присоединился к какому-то клубу не было», – сказал Федотов.

  • У Мевли и Заболотного истекли контракты с «Сочи».
  • Нападающий уже подписал контракт с ЦСКА.
  • В сезоне-2020/21 команда финишировала на 5-м месте в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Заболотный Антон Мевля Миха Федотов Владимир
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1625919951
Пох.уй.,пляшем и без сальто.)
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zigbert
1625923517
Когда в команде такие потери, тренеру особенно сложно.
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_-G-F-_
1625924149
Надеюсь Сочи в новом сезоне будет показывать зрелищный атакующий футбол. Уход Заболотного может поспособствовать этому!
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VVM1964
1625930863
А вам еще в евро кубках играть (((
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sochi-2013
1625933813
Чем не тренер для сборной? Только Сочи без него хана.
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knikos
1625948903
Интересно будет посмотреть , как Федотов справится с этим . О потерях есть инфа , а о приобретениях ? Вполне возможно , что Сочи заиграет более остро . Не удивлюсь этому , тренер-то классный !
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