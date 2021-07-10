Талалаев – о работе в сборной: «Нет, у меня есть обязательства перед клубом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев исключил свой уход в сборную России в ближайшее время.

«Здесь нужно, чтобы было четкое понимание, для чего мы берем тренера. Если для того, чтобы сыграть этот отборочный цикл – это одно, а если перестраивать полностью сборную – это другое.

Здесь абсолютно понятно, что тренер должен знать российскую лигу, российских футболистов. И я бы не говорил о паспорте. У тренера, как и у футболиста, нет паспорта. Я бы говорил в первую очередь о знании и понимании российского чемпионата.

Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами. Сейчас у нас стартует новый сезон, я приглашал футболистов, у меня есть ответственность перед ними.

Два раза в сборную не зовут? Зовут и два – при хорошей работе. Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре [раза]. За одного битого двух небитых дают. Вопрос в профессиональных качествах. Вопрос в том, насколько ты готов. Помимо престижа это огромная ответственность», – сказал Талалаев.