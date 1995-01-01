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    Талалаев – о работе в сборной: «Нет, у меня есть обязательства перед клубом»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев исключил свой уход в сборную России в ближайшее время.

    «Здесь нужно, чтобы было четкое понимание, для чего мы берем тренера. Если для того, чтобы сыграть этот отборочный цикл – это одно, а если перестраивать полностью сборную – это другое.

    Здесь абсолютно понятно, что тренер должен знать российскую лигу, российских футболистов. И я бы не говорил о паспорте. У тренера, как и у футболиста, нет паспорта. Я бы говорил в первую очередь о знании и понимании российского чемпионата.

    Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами. Сейчас у нас стартует новый сезон, я приглашал футболистов, у меня есть ответственность перед ними.

    Два раза в сборную не зовут? Зовут и два – при хорошей работе. Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре [раза]. За одного битого двух небитых дают. Вопрос в профессиональных качествах. Вопрос в том, насколько ты готов. Помимо престижа это огромная ответственность», – сказал Талалаев.

    • В четверг РФС объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
    • Он возглавлял команду с августа 2016 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +120

      Мортус 42 минуты назад

      Походу это ещё более отвратный сабж, нежели стас.

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      Рейтинг: +22

      Атос Арамисович 45 минут назад

      А кому ты нахрен нужен вообще? Смешной физрук.

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      Рейтинг: +3006

      Алехсбургер. 56 минут назад

      У всех(у вас)Катар нижних дыхательных путей..

      Все при бабосах,да и нахе.р вам тщеславие.
      И кнут,и плети с поднебес.
      Заблаговременно -злословье,и преждевременно- замес.

      Понять-легко.Простить-нетрудно.
      Но,Боже,.как же многолюдно..
      ----------------------------
      " Во дни побед, в часы признанья,
      Когда тебя возносят до небес,
      Отдай все ордена, забудь про званья,
      Чтоб не пришлось платить за перевес."

      (С)Валентин Гафт

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      Рейтинг: +6722

      Cleaner 59 минут назад

      Талалаев никто. Зачем нужна ТАКАЯ новость на сайте???

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