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  • Талалаев – о работе в сборной: «Нет, у меня есть обязательства перед клубом»

Талалаев – о работе в сборной: «Нет, у меня есть обязательства перед клубом»

10 июля 2021, 11:59
5

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев исключил свой уход в сборную России в ближайшее время.

«Здесь нужно, чтобы было четкое понимание, для чего мы берем тренера. Если для того, чтобы сыграть этот отборочный цикл – это одно, а если перестраивать полностью сборную – это другое.

Здесь абсолютно понятно, что тренер должен знать российскую лигу, российских футболистов. И я бы не говорил о паспорте. У тренера, как и у футболиста, нет паспорта. Я бы говорил в первую очередь о знании и понимании российского чемпионата.

Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами. Сейчас у нас стартует новый сезон, я приглашал футболистов, у меня есть ответственность перед ними.

Два раза в сборную не зовут? Зовут и два – при хорошей работе. Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре [раза]. За одного битого двух небитых дают. Вопрос в профессиональных качествах. Вопрос в том, насколько ты готов. Помимо престижа это огромная ответственность», – сказал Талалаев.

  • В четверг РФС объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
  • Он возглавлял команду с августа 2016 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Талалаев Андрей
Комментарии (5)
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Алехсбургер.
1625908338
У всех(у вас)Катар нижних дыхательных путей.. Все при бабосах,да и нахе.р вам тщеславие. И кнут,и плети с поднебес. Заблаговременно -злословье,и преждевременно- замес. Понять-легко.Простить-нетрудно. Но,Боже,.как же многолюдно.. ---------------------------- " Во дни побед, в часы признанья, Когда тебя возносят до небес, Отдай все ордена, забудь про званья, Чтоб не пришлось платить за перевес." (С)Валентин Гафт
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Атос Арамисович
1625909001
А кому ты нахрен нужен вообще? Смешной физрук.
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Мортус
1625909199
Походу это ещё более отвратный сабж, нежели стас.
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житель СПб
1625913475
Мечтатель...
Ответить
Аид666
1625920122
Лёня не пойдет второй раз в эту муть....
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