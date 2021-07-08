Рамос: «ПСЖ» – команда с великими игроками. Горд стать частью амбициозного проекта»

Защитник Серхио Рамос поделился эмоциями после подписания контракта с «ПСЖ».

«Очень рад присоединиться к «ПСЖ». Это большая перемена в моей жизни, новый вызов. Никогда не забуду этот день.

Горд стать частью этого амбициозного проекта, команды с великими игроками. «ПСЖ» уже зарекомендовал себя на высоком уровне и имеет прочную базу.

Хочу продолжать расти вместе с «ПСЖ» и помогать команде выигрывать титулы», – сказал Рамос.