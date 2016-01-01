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    Рамос: «ПСЖ» – команда с великими игроками. Горд стать частью амбициозного проекта»

    Защитник Серхио Рамос поделился эмоциями после подписания контракта с «ПСЖ».

    «Очень рад присоединиться к «ПСЖ». Это большая перемена в моей жизни, новый вызов. Никогда не забуду этот день.

    Горд стать частью этого амбициозного проекта, команды с великими игроками. «ПСЖ» уже зарекомендовал себя на высоком уровне и имеет прочную базу.

    Хочу продолжать расти вместе с «ПСЖ» и помогать команде выигрывать титулы», – сказал Рамос.

    • 35-летний испанец подписал контракт с клубом до 2023 года.
    • Рамос перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента.
    • Он провел в «Реале» 16 сезонов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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      Nayturs 1 час назад

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