«Химки» не ведут переговоры со Смольниковым

Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг новость о возможном переходе в «Химки» бывшего защитника «Краснодара» Игоря Смольникова.

«Информация о том, что «Химки» предложили Смольникову контракт с клубом, не соответствует действительности. Мы не ведем переговоры с этим футболистом», – сказал Терюшков.