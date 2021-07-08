«Химки» не ведут переговоры со Смольниковым

Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг новость о возможном переходе в «Химки» бывшего защитника «Краснодара» Игоря Смольникова.
«Информация о том, что «Химки» предложили Смольникову контракт с клубом, не соответствует действительности. Мы не ведем переговоры с этим футболистом», – сказал Терюшков.
- В начале июня Смольников стал свободным агентом.
- «Краснодар» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию.
- В прошлом сезоне он сделал 1 ассист в 32 матчах.
Источник: Sport24