«Чемпионат»: «Химки» предложили Смольникову контракт с зарплатой миллион рублей в месяц

«Химки» пытаются подписать свободного агента Игоря Смольникова. Ему предложен контракт с зарплатой миллион рублей в месяц. Футболист размышляет.

По словам агента Смольникова, на следующей неделе игрок подпишет контракт с неназванным клубом РПЛ.