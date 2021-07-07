«Чемпионат»: «Химки» предложили Смольникову контракт с зарплатой миллион рублей в месяц

А, налоги и вливание на развитие детского спорта будет платить неназванный клуб или сам Смольников? АУЕТь...
Ха!
«Химки» пытаются подписать свободного агента Игоря Смольникова. Ему предложен контракт с зарплатой миллион рублей в месяц. Футболист размышляет.
По словам агента Смольникова, на следующей неделе игрок подпишет контракт с неназванным клубом РПЛ.
- «Краснодар» по окончании прошлого сезона расторг контракт с игроком по обоюдному согласию.
- Сообщалось, что на игрока претендуют тульский «Арсенал», «Химки» и «Ахмат».
- Смольников трижды выигрывал РПЛ с «Зенитом».