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    «Чемпионат»: «Химки» предложили Смольникову контракт с зарплатой миллион рублей в месяц

    «Химки» пытаются подписать свободного агента Игоря Смольникова. Ему предложен контракт с зарплатой миллион рублей в месяц. Футболист размышляет.

    По словам агента Смольникова, на следующей неделе игрок подпишет контракт с неназванным клубом РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.07.2021 22:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7401

      GoLenaStop 57 минут назад

      А, налоги и вливание на развитие детского спорта будет платить неназванный клуб или сам Смольников? АУЕТь...
      Ха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Fusballer 1 час назад

      Офигеть! Ну и как жить с такой зарплатой?! А семью как кормить, одевать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6400

      playsh 1 час назад

      Во как...а Кутепов за скамейку 3 ляма имеет.

      0
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