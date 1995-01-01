Федун: «Наш футбол застрял в 90-х. Во всем мире клубы живут для заработка, а в России – для осваивания ресурсов»

беда не в этом а вот в чём могу привести один пример скажем живёт мать одиночка а таких наверное 30 процентов растёт сын он хочет заниматься футболом но как бедная мама может в месяц оторвать из маленького семейного бюджета 10 тыс чтобы её сын занимался в футбольной школе а в другой семье где есть доход мальчик не хочет или ему просто всё равно его ведут в эту ф.школу и он и сам не хочет и у него задатков нет но всё равно он ходит так как за него платят и никто его не выгонит спрашивается для чего и так у нас почти везде и всюду поэтому футбольные школы должны содержаться бесплатно футбол детский должен быть массовый только тогда можно вырастить новых Яшинов или Стрельцовых, а мы плодим Дзюб или Оздоевых им бы в другом себя проявить но они занимают чьи то места которые могли бы прославлять Родину в футболе но всё упирается в неправильно системе подготовки пацанов вот что имеем то и имеем и ни какой лимит или потолок зарплат ничего не изменит пока существует нынешняя система подготовки детишек в футболе или в других видах спорта гос-во должно вкладывать деньги именно в детский спорт а не покупать легионеров за миллионы евро и нанимать иностранных координаторов или тренеров у нас огромная страна и если массовость повысить то у нас будет избыток хороших спортсменов и в частности в футболе тоже
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о государственном финансировании большинства клубов РПЛ.
«Наш футбол застрял... ну не в советской эпохе, наверное, но в 90-х годах прошлого века. Во всем мире футбол развивается как бизнес – даже в маленьких странах вроде Дании или Хорватии, к примеру.
Футбольные клубы живут не только для того, чтобы доставлять интерес болельщикам, но и для заработка. И в этих клубах все направлено на то, чтобы растить футболистов и продать за большие деньги. А для самих игроков это способ вырваться из нищеты и превратиться в хороших мастеров. Возьмем Швейцарию, где была программа адаптации мигрантов. Эта программа дала Шакири, Джаку и еще с десяток игроков для сборной.
Наш футбол нацелен на осваивание выделяемых на него ресурсов. И два оставшихся частных клуба – «Спартак» и «Краснодар» – картины не меняют. Без радикальных реформ футбола – прежде всего детско-юношеского футбола – ничего не поменяется», – сказал Федун.
Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»
Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»
Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»