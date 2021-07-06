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  • Федун: «Наш футбол застрял в 90-х. Во всем мире клубы живут для заработка, а в России – для осваивания ресурсов»

Федун: «Наш футбол застрял в 90-х. Во всем мире клубы живут для заработка, а в России – для осваивания ресурсов»

6 июля 2021, 09:58
32

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о государственном финансировании большинства клубов РПЛ.

«Наш футбол застрял... ну не в советской эпохе, наверное, но в 90-х годах прошлого века. Во всем мире футбол развивается как бизнес – даже в маленьких странах вроде Дании или Хорватии, к примеру.

Футбольные клубы живут не только для того, чтобы доставлять интерес болельщикам, но и для заработка. И в этих клубах все направлено на то, чтобы растить футболистов и продать за большие деньги. А для самих игроков это способ вырваться из нищеты и превратиться в хороших мастеров. Возьмем Швейцарию, где была программа адаптации мигрантов. Эта программа дала Шакири, Джаку и еще с десяток игроков для сборной.

Наш футбол нацелен на осваивание выделяемых на него ресурсов. И два оставшихся частных клуба – «Спартак» и «Краснодар» – картины не меняют. Без радикальных реформ футбола – прежде всего детско-юношеского футбола – ничего не поменяется», – сказал Федун.

Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (32)
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SPACE TRUCKIN
1625555353
всё верно...в стране распил во всём...
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Garrincha58
1625558220
беда не в этом а вот в чём могу привести один пример скажем живёт мать одиночка а таких наверное 30 процентов растёт сын он хочет заниматься футболом но как бедная мама может в месяц оторвать из маленького семейного бюджета 10 тыс чтобы её сын занимался в футбольной школе а в другой семье где есть доход мальчик не хочет или ему просто всё равно его ведут в эту ф.школу и он и сам не хочет и у него задатков нет но всё равно он ходит так как за него платят и никто его не выгонит спрашивается для чего и так у нас почти везде и всюду поэтому футбольные школы должны содержаться бесплатно футбол детский должен быть массовый только тогда можно вырастить новых Яшинов или Стрельцовых, а мы плодим Дзюб или Оздоевых им бы в другом себя проявить но они занимают чьи то места которые могли бы прославлять Родину в футболе но всё упирается в неправильно системе подготовки пацанов вот что имеем то и имеем и ни какой лимит или потолок зарплат ничего не изменит пока существует нынешняя система подготовки детишек в футболе или в других видах спорта гос-во должно вкладывать деньги именно в детский спорт а не покупать легионеров за миллионы евро и нанимать иностранных координаторов или тренеров у нас огромная страна и если массовость повысить то у нас будет избыток хороших спортсменов и в частности в футболе тоже
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Snek
1625560019
Так Федун сам себе противоречит. В одном месте говорит, что если лимит отменят, то надо просто покупать легионеров, а не развивать клуб, а здесь говорит, что наш футбол не строится как бизнес. Ну так ты как владелец частного клуба сам то свои мысли демонстрируешь не как футбол-бизнес, а как игрушку в твоих руках, играя на чувствах миллионов своих болельщиков и тебе ради этой игрушки денег совсем не жалко.
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VVM1964
1625560691
Америку не открыл - футбол лишь частица большой страны и " освоение ресурсов " видимо уже неотъемлемая часть нашей жизни (((
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ab15488
1625560737
Я так понимаю ради спортивных достижений футболом не занимается никто?
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NewLife
1625562164
Пока у нас только два частных клуба, футбол будет гнить, так как гос чиновники всегда управляют собственностью намного хуже частников. Выход один - приватизировать клубы принадлежащие государству или гос компаниям. Только не говорите, что это невозможно - возможно, если будет решение сверху, отменен лимит и допущены к покупке иностранцы.
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ivany4
1625564306
В советские годы футбол худо-бедно развивался. А застрял он не в 90-е, а в мозгах чиновников и местячковых князей, которые решили, что руководить направлением это их бизнес, а не должностные инструкции. И насчет Швейцарии, и программы адаптации мигрантов. Проводился отбор мальчишек с улицы, и брали их в "академии" бесплатно. А перспективным еще и приплачивали. Это система, а не распил денег и написание отчетов. Вопрос - а почему в академию Спартака, да и не только к ним, частенько попадают за бабки, и платят за обучение?
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Hektor 84
1625565396
В чем то прав, но при чем здесь 90-е? Да в 90- наш футбол не развивался, а держался за счет хорошо воспитанного поколения молодых футболистов в советскую эпоху плюс некоторые футболисты старшего поколения в 90- е продолжали карьеру. Футболисты того времени были хорошо подготовлены физически, была техника на уровне, не были избалованы большим баблом и было большое стремление развиваться и поиграть в Европе бок о бок с лучшими футболистами мира. И были определенные успехи на уровне сборных. И главное сборную всегда поддерживали и не было столько негатива. Не маловажный фактор тренерская школа. Не будет квалифицированных тренеров не будет хороших футболистов. Романцев, Газзаев, Семин, Садырин, Долматов, Давыдов, остальных менее титулованных, но воспитавших многих хороших футболистов уже не припомню сейчас таких нет. Как и нет хорошо подготовленных футболистов. Повторяю нет тренерской школы футболистов. Но в 90-е наши клубы умудрялись заработать на продаже футболистов в Европу, держась за счет этого на плаву. Другое дело куда это бабло девалось. А сейчас наши клубы прочно сосут бюджет, футболистам созданы тепличные условия, они уже в 18 - 20 лет получают непомерное бабло, ездят угашенные на мерсах, есть недвижимость и главное нет стремления развиваться. Не хотят ехать в Европу, их и тут всё устраивает, а там столько бабла не дадут, та и за то что дадут еще и вкалывать нужно на тренировках и выкладываться в играх. Так вот в 90-е повторю у футболистов было большое стремление развиваться, но при этом надо было ишачить, а нынешнее ишачить не хочет но при этом хочет всё и сразу. А чинуши и агенты им в помощь, при этом ведь можно много напилить, бабло ведь халявное! Вот и получается наш футбол не скоро, а может уже ни когда не поднимется со дна. Пока чинуши не изменят подготовку тренеров и молодых футболистов ничего не поменяется.
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GoLenaStop
1625569888
Дебилизм полный в сфере ногомяча - стадионов ради ссаного чемпионата понастроили, а играть там некому... Где спортшколы?!. А, лучше стройте базары - тут же появятся торгаши! Плять, бараны...
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general.lizyukov
1625574985
сказал руководитель клуба, успешно осваивающий бюджет уже свыше 15 лет
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