Федун: «Наш футбол застрял в 90-х. Во всем мире клубы живут для заработка, а в России – для осваивания ресурсов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о государственном финансировании большинства клубов РПЛ.

«Наш футбол застрял... ну не в советской эпохе, наверное, но в 90-х годах прошлого века. Во всем мире футбол развивается как бизнес – даже в маленьких странах вроде Дании или Хорватии, к примеру.

Футбольные клубы живут не только для того, чтобы доставлять интерес болельщикам, но и для заработка. И в этих клубах все направлено на то, чтобы растить футболистов и продать за большие деньги. А для самих игроков это способ вырваться из нищеты и превратиться в хороших мастеров. Возьмем Швейцарию, где была программа адаптации мигрантов. Эта программа дала Шакири, Джаку и еще с десяток игроков для сборной.

Наш футбол нацелен на осваивание выделяемых на него ресурсов. И два оставшихся частных клуба – «Спартак» и «Краснодар» – картины не меняют. Без радикальных реформ футбола – прежде всего детско-юношеского футбола – ничего не поменяется», – сказал Федун.

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