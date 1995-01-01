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    Федун: «Наш футбол застрял в 90-х. Во всем мире клубы живут для заработка, а в России – для осваивания ресурсов»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о государственном финансировании большинства клубов РПЛ.

    «Наш футбол застрял... ну не в советской эпохе, наверное, но в 90-х годах прошлого века. Во всем мире футбол развивается как бизнес – даже в маленьких странах вроде Дании или Хорватии, к примеру.

    Футбольные клубы живут не только для того, чтобы доставлять интерес болельщикам, но и для заработка. И в этих клубах все направлено на то, чтобы растить футболистов и продать за большие деньги. А для самих игроков это способ вырваться из нищеты и превратиться в хороших мастеров. Возьмем Швейцарию, где была программа адаптации мигрантов. Эта программа дала Шакири, Джаку и еще с десяток игроков для сборной.

    Наш футбол нацелен на осваивание выделяемых на него ресурсов. И два оставшихся частных клуба – «Спартак» и «Краснодар» – картины не меняют. Без радикальных реформ футбола – прежде всего детско-юношеского футбола – ничего не поменяется», – сказал Федун.

    Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13425

      Garrincha58 15 минут назад

      беда не в этом а вот в чём могу привести один пример скажем живёт мать одиночка а таких наверное 30 процентов растёт сын он хочет заниматься футболом но как бедная мама может в месяц оторвать из маленького семейного бюджета 10 тыс чтобы её сын занимался в футбольной школе а в другой семье где есть доход мальчик не хочет или ему просто всё равно его ведут в эту ф.школу и он и сам не хочет и у него задатков нет но всё равно он ходит так как за него платят и никто его не выгонит спрашивается для чего и так у нас почти везде и всюду поэтому футбольные школы должны содержаться бесплатно футбол детский должен быть массовый только тогда можно вырастить новых Яшинов или Стрельцовых, а мы плодим Дзюб или Оздоевых им бы в другом себя проявить но они занимают чьи то места которые могли бы прославлять Родину в футболе но всё упирается в неправильно системе подготовки пацанов вот что имеем то и имеем и ни какой лимит или потолок зарплат ничего не изменит пока существует нынешняя система подготовки детишек в футболе или в других видах спорта гос-во должно вкладывать деньги именно в детский спорт а не покупать легионеров за миллионы евро и нанимать иностранных координаторов или тренеров у нас огромная страна и если массовость повысить то у нас будет избыток хороших спортсменов и в частности в футболе тоже

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      Рейтинг: +7114

      Alekxei Z. 29 минут назад

      Тут уж не поспоришь.
      Путинская Россия - это распил и освоение всего и везде, где есть государственные деньги.

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      Рейтинг: +832

      Andrew01 29 минут назад

      Все всё понимают, но менять ничего не хотят, потому что в РФС сидят бизнесмены и их это устраивает. Надо менять весь состав руководства всех лиг, ставить туда футбольных людей, которые будут развивать футбол а не бизнес. Много игроков которые сидят на должностях в клубах могли бы там сидеть, даже Аршавин про это говорит, почему бы его не поставить в состав руководства РФС, или кого-то другого, но бывшего футболиста, не старше 60 лет, старики уже показали как они Черчесову доверяют, пора им всем на пенсию, с такими советниками и враги не нужны

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      Рейтинг: +8950

      Вомбат 59 минут назад

      Мог бы и не говорить -- он, наверное, последний в стране из деятелей футбола, кто это сказал.

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      Рейтинг: +4578

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      всё верно...в стране распил во всём...

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