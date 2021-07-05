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  • Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

5 июля 2021, 22:47
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что кризис футбола в России еще не достиг своего пика.

– Наш футбол уже достиг дна или еще есть, куда падать?

– Конечно, есть. Я уже говорил, что лет десять назад «Спартак» входил в двадцатку самых дорогих клубов Европы, а теперь мы откатываемся, наверное, в конец первой сотни. С телевизионным контрактом на 15 миллионов евро мы занимаем 40-е или 50-е место в мире.

Есть Галицкий, который готов платить собственные деньги за футбол. И все. А дальше? Можно тратить собственные деньги на футбол, можно осваивать государственные. Но зарабатывать на футболе невозможно.

Зарабатывают только агенты, которые облепили футбол как ракушки днище корабля, и имеют свой интерес. А больше никто.

Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

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Федун – о бывших тренерах: «Многие могли бы принести «Спартаку» титул раньше, если бы я отступился от принципов»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
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Persona_non_Grata
1625514514
Ну собственно Федун прав - предпосылок то чтобы " встать с колен " НЕТ (((
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BRO_football
1625515584
Ну так конечно. В рейтинге ассоциаций только на 8 место упали, а до 55 места и уровня Сан-Марино ещё далеко, но медленно и верно Россия движется ко дну
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portero
1625515645
оптимист Лёня молодец, то что будет еще хуже уже чуют многие.... и не только с игрушками ФК
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general.lizyukov
1625517707
Что, курс Спартака - ФНЛ?
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GoLenaStop
1625520254
Если говорить о ногомяче "лидеров" спартака и того же зенита - да, тут уже даже деньги не спасут. Играть надо, а не дрочить... В прямом и переносном!... Хи!
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Дедуктор
1625539339
Должностной оклад для футболистов=50 тыс рублей. Всё, что сверху, исключительно в виде премиальных за победы. Победы в международных турнирах - премиальные по тройному тарифу. Выигрыш еврокубка .... звание ЗМС :) и миллион У.Е. в придачу. В виде привилегии (учитывая травмоопасность спорта) - большая страховка. Всё остальное - см. выше. И, зараз, думать забудете про "двойное дно" и прочее т.п..
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1625542696
Падать и пробить дно.
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Hektor 84
1625565635
Лёня ты всё проспал)
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АКС-74У
1625570563
Ох и любят Федуны поговорить, то он сам, то его женщина...
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zigbert
1625583288
В том то и дело что для развития отечественного футбола ничего не делается. Сидим и ждем, когда же это дно появится.
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