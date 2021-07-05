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    Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что кризис футбола в России еще не достиг своего пика.

    – Наш футбол уже достиг дна или еще есть, куда падать?

    – Конечно, есть. Я уже говорил, что лет десять назад «Спартак» входил в двадцатку самых дорогих клубов Европы, а теперь мы откатываемся, наверное, в конец первой сотни. С телевизионным контрактом на 15 миллионов евро мы занимаем 40-е или 50-е место в мире.

    Есть Галицкий, который готов платить собственные деньги за футбол. И все. А дальше? Можно тратить собственные деньги на футбол, можно осваивать государственные. Но зарабатывать на футболе невозможно.

    Зарабатывают только агенты, которые облепили футбол как ракушки днище корабля, и имеют свой интерес. А больше никто.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2021 22:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7388

      GoLenaStop 48 минут назад

      Если говорить о ногомяче "лидеров" спартака и того же зенита - да, тут уже даже деньги не спасут.
      На поле вышел - играть надо, а не дрочить... В прямом и переносном!...
      Хи!

      0
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      Рейтинг: +3218

      general.lizyukov 1 час назад

      Что, курс Спартака - ФНЛ?

      0
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      Рейтинг: +48911

      portero 2 часа назад

      оптимист Лёня молодец, то что будет еще хуже уже чуют многие.... и не только с игрушками ФК

      1
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      Рейтинг: +10071

      BRO_football 2 часа назад

      Ну так конечно. В рейтинге ассоциаций только на 8 место упали, а до 55 места и уровня Сан-Марино ещё далеко, но медленно и верно Россия движется ко дну

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      Рейтинг: +12210

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну собственно Федун прав - предпосылок то чтобы " встать с колен " НЕТ (((

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