Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что кризис футбола в России еще не достиг своего пика.

– Наш футбол уже достиг дна или еще есть, куда падать?

– Конечно, есть. Я уже говорил, что лет десять назад «Спартак» входил в двадцатку самых дорогих клубов Европы, а теперь мы откатываемся, наверное, в конец первой сотни. С телевизионным контрактом на 15 миллионов евро мы занимаем 40-е или 50-е место в мире.

Есть Галицкий, который готов платить собственные деньги за футбол. И все. А дальше? Можно тратить собственные деньги на футбол, можно осваивать государственные. Но зарабатывать на футболе невозможно.

Зарабатывают только агенты, которые облепили футбол как ракушки днище корабля, и имеют свой интерес. А больше никто.

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