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  • Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

5 июля 2021, 16:54
24

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проблемах российского футбола.

«Смотрите, у нас в стране футболом занимаются около миллиона человек. Сотни футбольных школ и академий, однако зарплата там нищенская. Ребята, которые там тренируют, берут по две-три группы, платные группы, торгуют формой... Все, чтобы как-то заработать на жизнь. И у них нет задачи вырастить футболистов, потому что они с этого ничего не получают.

Простой пример: мы до сих пор ничего не получили с трансфера Миранчука в «Аталанту», хотя участвовали в его подготовке.

Нужна система солидарности, которую я пытаюсь пять лет внедрить в нашем футболе. За каждого подготовленного игрока, чья карьера пошла в рост, его детские и юношеские тренеры должны получить копейку. У нас эта система, к сожалению, работает, только когда игрок уезжает за границу, когда вступают в силу правила ФИФА.

Мое предложение было простым: 1-2-3-4 процента от фонда заработной платы игрока отдавать на солидарные выплаты. Говорят, нельзя. Почему? Нет рекомендаций ФИФА и УЕФА. Платить безумные деньги агентам – до 10% от трансфера – можно, а детским тренерам – нельзя.

Получили бы тренеры в Омске, Воронеже, Барнауле, где-то еще несколько сотен тысяч рублей солидарных выплат, для них это был бы большой стимул. И стремились бы не первенство водокачки выиграть, а готовить игроков. Сейчас такой цели нет. Есть цель – выиграть локальный турнир.

И это ведь доходит до Премьер-лиги, где есть задача, чтобы определенный клуб стал чемпионом. Каким образом – никого не волнует. Есть клубы, которые сидят в ФНЛ и не хотят выходить в РПЛ. Им ничего не надо, они осваивают бюджет. Полно клубов, осваивающих крошечные бюджеты в ПФЛ, где нет никакой системы, никакой подготовки.

При этом большинство тех, кто выходит в РПЛ, набирают всех в аренду на сезон, а что дальше? Дальше остаются только руины. А зарабатывают на всех этих операциях агенты. Они срубают свои миллионы и уходят. Эта система не меняется годами.

Председатель комитета по детскому футболу в РФС Галицкий, все письма я ему направил. Но в исполкоме мало кому интересно это – все ставят сиюминутные задачи. А что будет с этим нашим миллионом игроков? У нас за последние 10 лет один Головин вышел на международный уровень. Ну он такой талант, что не мог не пробиться», – сказал Федун.

  • Последние три сезона чемпионат России выигрывал «Зенит».

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (24)
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Skull_Boy
1625494169
Все так и происходит, просто нищенская страна с тупарями у руля, если нет экономики, то откуда спорт то
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ziborock
1625494212
Знаем мы этот клуб! P.S. Хотелось смайлик поставить, но как то не смешно!!!
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Plyash
1625494264
Федун,между тем,очень даже прав.Такая система поощрений детских тренеров существует даже в России.Если не ошибаюсь,в спортивной гимнастике и фигурном катании.
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Ганнибал Лектор
1625495640
Молодец, федун, прям радует. На глазах превращается из истерички в дельного мужика. Видимо, тоже подписался на телегу Заремы ))
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Dr.Metal
1625496323
Ну а с фига ли платить школам и тренерам бывшим? Они что бесплатно работали воспитывая игрока? У них зарплата. Это все равно что идти к врачу и при этом нести ему сумочку с вкусняжкой. Врач тоже получает зарплату. Не наглейте уж, всем давайте по копеечке раздадим. Игрок принадлежит клубу и все средства с его продажи должны идти только клубу
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portero
1625496644
Молодец Федун, предлагаю урезать агентамипроцениы не выше 2% а остальное в детские школы... Но думаю это утопия, ибо со школ откаты не урвать, а вот агенты платят...
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slavа0508
1625496699
Неплохая идея ,солидарных выплат , хороший стимул бы был для тренеров пацанов,,,,
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vladimir-7
1625498976
Федун все предлагает штопать презерватив, чтобы не забеременеть, а надо всю систему менять. Что вашему клубы на детей денег не хватает или эту проблему решат деньги за Мирунчака. Между собой бабло пилить надо меньше
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Garrincha58
1625502950
футбольная мафия процветает и ещё он не сказал про букмекерские конторы их в последнее время как грибов по осени
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DeStar
1625505389
ну по мне все правильно сказал.
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