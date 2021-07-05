Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проблемах российского футбола.

«Смотрите, у нас в стране футболом занимаются около миллиона человек. Сотни футбольных школ и академий, однако зарплата там нищенская. Ребята, которые там тренируют, берут по две-три группы, платные группы, торгуют формой... Все, чтобы как-то заработать на жизнь. И у них нет задачи вырастить футболистов, потому что они с этого ничего не получают.

Простой пример: мы до сих пор ничего не получили с трансфера Миранчука в «Аталанту», хотя участвовали в его подготовке.

Нужна система солидарности, которую я пытаюсь пять лет внедрить в нашем футболе. За каждого подготовленного игрока, чья карьера пошла в рост, его детские и юношеские тренеры должны получить копейку. У нас эта система, к сожалению, работает, только когда игрок уезжает за границу, когда вступают в силу правила ФИФА.

Мое предложение было простым: 1-2-3-4 процента от фонда заработной платы игрока отдавать на солидарные выплаты. Говорят, нельзя. Почему? Нет рекомендаций ФИФА и УЕФА. Платить безумные деньги агентам – до 10% от трансфера – можно, а детским тренерам – нельзя.

Получили бы тренеры в Омске, Воронеже, Барнауле, где-то еще несколько сотен тысяч рублей солидарных выплат, для них это был бы большой стимул. И стремились бы не первенство водокачки выиграть, а готовить игроков. Сейчас такой цели нет. Есть цель – выиграть локальный турнир.

И это ведь доходит до Премьер-лиги, где есть задача, чтобы определенный клуб стал чемпионом. Каким образом – никого не волнует. Есть клубы, которые сидят в ФНЛ и не хотят выходить в РПЛ. Им ничего не надо, они осваивают бюджет. Полно клубов, осваивающих крошечные бюджеты в ПФЛ, где нет никакой системы, никакой подготовки.

При этом большинство тех, кто выходит в РПЛ, набирают всех в аренду на сезон, а что дальше? Дальше остаются только руины. А зарабатывают на всех этих операциях агенты. Они срубают свои миллионы и уходят. Эта система не меняется годами.

Председатель комитета по детскому футболу в РФС Галицкий, все письма я ему направил. Но в исполкоме мало кому интересно это – все ставят сиюминутные задачи. А что будет с этим нашим миллионом игроков? У нас за последние 10 лет один Головин вышел на международный уровень. Ну он такой талант, что не мог не пробиться», – сказал Федун.

Последние три сезона чемпионат России выигрывал «Зенит».

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»