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    Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проблемах российского футбола.

    «Смотрите, у нас в стране футболом занимаются около миллиона человек. Сотни футбольных школ и академий, однако зарплата там нищенская. Ребята, которые там тренируют, берут по две-три группы, платные группы, торгуют формой... Все, чтобы как-то заработать на жизнь. И у них нет задачи вырастить футболистов, потому что они с этого ничего не получают.

    Простой пример: мы до сих пор ничего не получили с трансфера Миранчука в «Аталанту», хотя участвовали в его подготовке.

    Нужна система солидарности, которую я пытаюсь пять лет внедрить в нашем футболе. За каждого подготовленного игрока, чья карьера пошла в рост, его детские и юношеские тренеры должны получить копейку. У нас эта система, к сожалению, работает, только когда игрок уезжает за границу, когда вступают в силу правила ФИФА.

    Мое предложение было простым: 1-2-3-4 процента от фонда заработной платы игрока отдавать на солидарные выплаты. Говорят, нельзя. Почему? Нет рекомендаций ФИФА и УЕФА. Платить безумные деньги агентам – до 10% от трансфера – можно, а детским тренерам – нельзя.

    Получили бы тренеры в Омске, Воронеже, Барнауле, где-то еще несколько сотен тысяч рублей солидарных выплат, для них это был бы большой стимул. И стремились бы не первенство водокачки выиграть, а готовить игроков. Сейчас такой цели нет. Есть цель – выиграть локальный турнир.

    И это ведь доходит до Премьер-лиги, где есть задача, чтобы определенный клуб стал чемпионом. Каким образом – никого не волнует. Есть клубы, которые сидят в ФНЛ и не хотят выходить в РПЛ. Им ничего не надо, они осваивают бюджет. Полно клубов, осваивающих крошечные бюджеты в ПФЛ, где нет никакой системы, никакой подготовки.

    При этом большинство тех, кто выходит в РПЛ, набирают всех в аренду на сезон, а что дальше? Дальше остаются только руины. А зарабатывают на всех этих операциях агенты. Они срубают свои миллионы и уходят. Эта система не меняется годами.

    Председатель комитета по детскому футболу в РФС Галицкий, все письма я ему направил. Но в исполкоме мало кому интересно это – все ставят сиюминутные задачи. А что будет с этим нашим миллионом игроков? У нас за последние 10 лет один Головин вышел на международный уровень. Ну он такой талант, что не мог не пробиться», – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2164

      ААМ 12 минут назад

      Федун, видимо, имеет в виду СПАМ, судя по количеству "левых" пенальти в последние годы.

      0
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      Рейтинг: +20785

      bset 16 минут назад

      И вообще уже достали люди непрофессиональные во всех отраслях, включая футбол. Сидят там менеджеры питерско-сочинские, деньги свои пилят, нормальным руководителям мешают работать. Почему пара идиотов принимает решение, а десятков профессионалов не слышат.

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      Рейтинг: +20785

      bset 19 минут назад

      Ахахаха. Нельзя, потому что нет рекомендаций. На то они и рекомендации, что их можно соблюдать, а можно нет. Если их нет, можно принять свои рекомендации. Пусть эти идиоты покажут, где рекомендации по лимиту на легионеров.

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      Рейтинг: +6362

      playsh 21 минуту назад

      Федун,между тем,очень даже прав.Такая система поощрений детских тренеров существует даже в России.Если не ошибаюсь,в спортивной гимнастике и фигурном катании.

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      Рейтинг: +3794

      ziborock 22 минуты назад

      Знаем мы этот клуб!
      P.S. Хотелось смайлик поставить, но как то не смешно!!!

      1
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      Рейтинг: +12488

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Все так и происходит, просто нищенская страна с тупарями у руля, если нет экономики, то откуда спорт то

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      Рейтинг: +444

      mama1991 27 минут назад

      путину покажи этот текст

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      Рейтинг: +6362

      playsh > mama1991 20 минут назад

      Зачем,бесполезно...

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