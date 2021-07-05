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  • Федун – о бывших тренерах: «Многие могли бы принести «Спартаку» титул раньше, если бы я отступился от принципов»

Федун – о бывших тренерах: «Многие могли бы принести «Спартаку» титул раньше, если бы я отступился от принципов»

5 июля 2021, 20:55
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о работе тренеров в московском клубе.

– В «Спартаке» много лет чередовались российские и иностранные тренеры. Почему Руй Витория выбился из этой схемы?

– Просто мы всех русских уже перепробовали (смеется). Вообще, большинство тренеров все-таки выполняли задачу. Задача у нас какая: занять место не ниже второго. Мы были вторыми шесть раз.

Были исключения, когда в команде происходили какие-то пертурбации, шла смена поколений, тогда тренеры, попадая в такие условия, сгорали. Например, конфликт Карпина и Эмери.

Я помню всех своих тренеров и благодарен всем. Уверен, многие из них могли бы принести нам титул и раньше, если бы я покривил душой и отступился от своих принципов.

– То есть пошли бы тренерам на некие уступки?

- Я сказал так, как сказал. Когда закончу с футболом, я расскажу про все это. Пока не могу.

– С кем-то из бывших тренеров «Спартака» поддерживаете контакт сегодня?

– Валере [Карпину] ручкой машу, когда его вижу. С Черчесовым встречались регулярно. Эмери мы поздравляли со всеми титулами, которые он выиграл. Якин и Лаудруп куда-то пропали...

Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
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vladimir-7
1625510286
Федун и его федуниха у микрофона.
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derrik2000
1625511398
Как-то всё загадочно-дёшево сказано. Хотя другого от Федуна я и не ожидал.
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portero
1625511798
это что принцип не идти на уступки, иначе конкуренты решат что ты слабый???? да ...у олигархов свои понты, они лучше 100 лямов евро потеряют но принцип дороже денег, иначе "друзья" сожрут и отнимут всё....
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DOCTOR PENALTY
1625516207
Как всегда ничего позитивного.
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Kollljan
1625545576
Для Спартака этот сезон будет сезоном глобального позора! Не сомневайтесь, люди!
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