Федун – о бывших тренерах: «Многие могли бы принести «Спартаку» титул раньше, если бы я отступился от принципов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о работе тренеров в московском клубе.

– В «Спартаке» много лет чередовались российские и иностранные тренеры. Почему Руй Витория выбился из этой схемы?

– Просто мы всех русских уже перепробовали (смеется). Вообще, большинство тренеров все-таки выполняли задачу. Задача у нас какая: занять место не ниже второго. Мы были вторыми шесть раз.

Были исключения, когда в команде происходили какие-то пертурбации, шла смена поколений, тогда тренеры, попадая в такие условия, сгорали. Например, конфликт Карпина и Эмери.

Я помню всех своих тренеров и благодарен всем. Уверен, многие из них могли бы принести нам титул и раньше, если бы я покривил душой и отступился от своих принципов.

– То есть пошли бы тренерам на некие уступки?

- Я сказал так, как сказал. Когда закончу с футболом, я расскажу про все это. Пока не могу.

– С кем-то из бывших тренеров «Спартака» поддерживаете контакт сегодня?

– Валере [Карпину] ручкой машу, когда его вижу. С Черчесовым встречались регулярно. Эмери мы поздравляли со всеми титулами, которые он выиграл. Якин и Лаудруп куда-то пропали...

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