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    Федун – о бывших тренерах: «Многие могли бы принести «Спартаку» титул раньше, если бы я отступился от принципов»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о работе тренеров в московском клубе.

    – В «Спартаке» много лет чередовались российские и иностранные тренеры. Почему Руй Витория выбился из этой схемы?

    – Просто мы всех русских уже перепробовали (смеется). Вообще, большинство тренеров все-таки выполняли задачу. Задача у нас какая: занять место не ниже второго. Мы были вторыми шесть раз.

    Были исключения, когда в команде происходили какие-то пертурбации, шла смена поколений, тогда тренеры, попадая в такие условия, сгорали. Например, конфликт Карпина и Эмери.

    Я помню всех своих тренеров и благодарен всем. Уверен, многие из них могли бы принести нам титул и раньше, если бы я покривил душой и отступился от своих принципов.

    – То есть пошли бы тренерам на некие уступки?

    - Я сказал так, как сказал. Когда закончу с футболом, я расскажу про все это. Пока не могу.

    – С кем-то из бывших тренеров «Спартака» поддерживаете контакт сегодня?

    – Валере [Карпину] ручкой машу, когда его вижу. С Черчесовым встречались регулярно. Эмери мы поздравляли со всеми титулами, которые он выиграл. Якин и Лаудруп куда-то пропали...

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6554

      Cleaner 24 минуты назад

      У Федуна есть ПРИНЦИПЫ??!

      0
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      Рейтинг: +48910

      portero 50 минут назад

      это что принцип не идти на уступки, иначе конкуренты решат что ты слабый???? да ...у олигархов свои понты, они лучше 100 лямов евро потеряют но принцип дороже денег, иначе "друзья" сожрут и отнимут всё....

      2
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      Рейтинг: +15677

      derrik2000 57 минут назад

      Как-то всё загадочно-дёшево сказано.
      Хотя другого от Федуна я и не ожидал.

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      Рейтинг: +18920

      vladimir-7 1 час назад

      Федун и его федуниха у микрофона.

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      Рейтинг: +3643

      mopecekca > vladimir-7 1 час назад

      не завидуй..

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      Рейтинг: +18920

      vladimir-7 > mopecekca 1 час назад

      Кому или чему?

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      Рейтинг: +10973

      Hektor 84 > vladimir-7 25 минут назад

      Иди лучше гинеру подгузник поменяй

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