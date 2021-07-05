Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Многие считают одним из важнейших стопоров нашего футбола лимит. Вы согласны?

– Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему.

А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу?

Меня тоже душит лимит – у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Вы видели матчи на сборах? У нас отличные молодые парни, которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной.

Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.

Возьмите Швейцарию: там десять команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро.

Это конкуренция школ. А у нас ее нет. У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс», – сказал Федун.

Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»