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    Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    – Многие считают одним из важнейших стопоров нашего футбола лимит. Вы согласны?

    – Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему.

    А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу?

    Меня тоже душит лимит – у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Вы видели матчи на сборах? У нас отличные молодые парни, которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной.

    Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.

    Возьмите Швейцарию: там десять команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро.

    Это конкуренция школ. А у нас ее нет. У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс», – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3190

      FENIX-SL 18 минут назад

      ахахахахахаха
      а деньги что берут с родителей чтобы их чадо в основе играло не в счет?)

      0
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      Рейтинг: +13077

      KLIM777 19 минут назад

      А что будет? если русский ваня знает, что можно не напрягаться и место с составе с большей долей вероятности будет.

      0
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      Рейтинг: +444

      mama1991 37 минут назад

      шо эта за легионеры по2 ляма долларов?))))

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      Рейтинг: +23744

      Боцман59rus 43 минуты назад

      Хендрикс, Роша, Тил, таких же купишь? У вас Мозес заиграл, но не там куда вы его купили. У вас чемпионство выиграл тренер, кторого брали не тренером. У вас половина РПЛ в своих воспитанниках, но в команде считанные единицы, а играют так, что лучше застрелиться. Вопрос, на к,у,й ты полез в футбол?

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      Рейтинг: +5141

      Fusballer 47 минут назад

      Надо ужесточить лимит до 100%. Более того, в Рубине должны играть только русские или татары, в кавказских командах - братья Кадыровы всякие и т.д.

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      Рейтинг: +15671

      derrik2000 1 час назад

      А причём здесь покупка легионеров и развитие НАШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА???
      Что, Бавария, Реал, да, например, тот же Челси НЕ развивают свой детско-юношеский футбол и НЕ вкладывают в него аграмадные деньжищи???
      Развивают и вкладывают!
      Но ЭТО нисколечко не мешает им покупать за БАБЛИЩЕ "звёзд" мирового футбола.
      Что Федун несёт???
      Опять где-то хочет "кусочек бабла урвать", только я ПОКА не понял, ХДЕ?
      Опять попытка Федуна и таких же "кошельков", которую сейчас и здесь на сайте уже многие одобрили, "зайти раком за камень"???
      Демагог!
      Причём, дешёвый демагог.

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      Рейтинг: +20259

      slavutiq70 1 час назад

      Полностью согласен ,,, отмена лимита это просто ещё один шаг в пропасть развития футбола,,,,

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      Рейтинг: +23972

      silver29 1 час назад

      Почему он ничего не сказал про похеренную школу тренеров в России ? Даже самый хороший и дорогой легионер в руках посредственного ремесленника превратится в ни что, и наоборот дайте молодому талантливого тренера и он станет играть, возможно его команда в силу финансовых затруднений и не выиграет чемпионат, но его заметят.

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      Рейтинг: +10067

      BRO_football 1 час назад

      И что? А с лимитом сколько Спартак стал тратить на зарплаты российским футболистам? Уверен, что намного больше, чем полмиллиарда рублей, потому что конкуренции меньше стало, а значит и запросы возросли. Если какой-нибудь закрепившийся в основе россиянин будет требовать больше зарплаты, то ему её дадут, потому что дать ему пинка и взять на его место иностранца, который дешевле и качественнее, уже не получится.

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      Рейтинг: +10

      Fortuna-Kirov 1 час назад

      Берия Сталину: “Иосиф Виссарионович, у нас тут олигархи… “ “Лаврентий, давайте их отменим»

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