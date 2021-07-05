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  • Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

5 июля 2021, 18:36
34

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Многие считают одним из важнейших стопоров нашего футбола лимит. Вы согласны?

– Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему.

А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу?

Меня тоже душит лимит – у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Вы видели матчи на сборах? У нас отличные молодые парни, которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной.

Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.

Возьмите Швейцарию: там десять команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро.

Это конкуренция школ. А у нас ее нет. У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс», – сказал Федун.

Федун: «Есть задача, чтобы определенный клуб выиграл РПЛ. Каким образом – никого не волнует»

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (34)
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BRO_football
1625500302
И что? А с лимитом сколько Спартак стал тратить на зарплаты российским футболистам? Уверен, что намного больше, чем полмиллиарда рублей, потому что конкуренции меньше стало, а значит и запросы возросли. Если какой-нибудь закрепившийся в основе россиянин будет требовать больше зарплаты, то ему её дадут, потому что дать ему пинка и взять на его место иностранца, который дешевле и качественнее, уже не получится.
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slavа0508
1625500675
Полностью согласен ,,, отмена лимита это просто ещё один шаг в пропасть развития футбола,,,,
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derrik2000
1625501443
А причём здесь покупка легионеров и развитие НАШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА??? Что, Бавария, Реал, да, например, тот же Челси НЕ развивают свой детско-юношеский футбол и НЕ вкладывают в него аграмадные деньжищи??? Развивают и вкладывают! Но ЭТО нисколечко не мешает им покупать за БАБЛИЩЕ "звёзд" мирового футбола. Что Федун несёт??? Опять где-то хочет "кусочек бабла урвать", только я ПОКА не понял, ХДЕ? Опять попытка Федуна и таких же "кошельков", которую сейчас и здесь на сайте уже многие одобрили, "зайти раком за камень"??? Демагог! Причём, дешёвый демагог.
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Боцман59rus
1625503138
Хендрикс, Роша, Тил, таких же купишь? У вас Мозес заиграл, но не там куда вы его купили. У вас чемпионство выиграл тренер, кторого брали не тренером. У вас половина РПЛ в своих воспитанниках, но в команде считанные единицы, а играют так, что лучше застрелиться. Вопрос, на к,у,й ты полез в футбол?
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Snek
1625506654
Я начинаю сомневаться в умственных способностях Лёни. А ничего, что футбольная школа, академия, спорт база, тренировочная площадка, стадион - это самые выгодные инвестиции в клуб, не игроки, а именно инфраструктура. Как-то уже Керимов решил сделать ровно так же как и ты и жиденько обосрался, потому что без нормальной инфраструктуры ты просто засыпаешь легионеров баблом, которые сгребут его, отмучаются на поле и уедут, а клубу ровно как и его владельцу останется ничего. На инфраструктуру придут специалисты, там раскроются таланты, на этом можно делать деньги, клубы Бельгии и Нидерландов не дадут соврать, они не просто живут за свои, они ещё и зарабатывают деньги для своих владельцев, да и не только они так умеют, например Динамо Загреб, да много таких клубов можно перечислить. Каким образом Федун заработал такие деньги, если фундаментально нихрена не смыслит в экономике?
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SaveAS
1625508300
Пол миллиарда?! Одно не понятно, вот в СССР точно не тратили столько денег на детские команды! Почему тогда были отечественные звезды (даже ЗМ получали, на всех турниров стабильно выходили как минимум до 1/4 и проиграть там было сопоставимо траура, а сейчас на ЧМ18 прошли 1/8 и уже герои, на улицы все с флагами выходят, футболистам ЗМС даёт президент)
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RUBINTATAR
1625510285
Кроме Федуна новостей нет?Федун да его баба.Давайте уже про футбол!!!
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= Я_против_рфс =
1625514174
Да не трать полмиллиарда!!! Одолжение делает!!! Толку ведь нет.
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777+
1625519551
Арнольдыч, в Швейцарии разве есть лимит???? Кто трудится на поле - тот возьмет свое, Качай лучше нефть, у тебя получается!!! С такими рассуждениями - футбол не твое!
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Ганнибал Лектор
1625542912
И что толку от твоих миллиардов? Их растаскивают агенты! Деньги развращают наш футбол. А по факту в сборной от коллектива федуна Зобнин, купленный у динамы и Джикия, перешедший из Амкара. Академии у него, мля.
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