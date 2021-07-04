Журналист Венедиктов: «Черчесов назначен Путиным и снят будет Путиным. Нечего тут придумывать какой-то техком, РФС или что-то еще»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов высказался на тему отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По его словам, решение в этом вопросе будет принимать президент Владимир Путин.

«Я, кстати, с ним совершенно согласен, со Станиславом Черчесовым. В том, что тренер национальной сборной – это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь еще. Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным.

Конечно, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я хотел сказать «болельщиком», но я не уверен, что Владимир Владимирович – болельщик», – сказал Венедиктов.

Венедиктов неоднократно лично общался с Путиным, дружит с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым .

. РФС готовит отставку Черчесова.

Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

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