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    Журналист Венедиктов: «Черчесов назначен Путиным и снят будет Путиным. Нечего тут придумывать какой-то техком, РФС или что-то еще»

    Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов высказался на тему отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По его словам, решение в этом вопросе будет принимать президент Владимир Путин.

    «Я, кстати, с ним совершенно согласен, со Станиславом Черчесовым. В том, что тренер национальной сборной – это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь еще. Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным.

    Конечно, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я хотел сказать «болельщиком», но я не уверен, что Владимир Владимирович – болельщик», – сказал Венедиктов.

    • Венедиктов неоднократно лично общался с Путиным, дружит с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым.
    • РФС готовит отставку Черчесова.
    • Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

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    Источник: «Эхо Москвы»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21125

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Ну, прямо вице-премьер по футболу! )))

      0
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      Рейтинг: +4239

      Из Твери Леха 1 час назад

      Разве бывают полевые командиры генералами-лейтенантами?

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