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  • Журналист Венедиктов: «Черчесов назначен Путиным и снят будет Путиным. Нечего тут придумывать какой-то техком, РФС или что-то еще»

Журналист Венедиктов: «Черчесов назначен Путиным и снят будет Путиным. Нечего тут придумывать какой-то техком, РФС или что-то еще»

4 июля 2021, 11:34
29

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов высказался на тему отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По его словам, решение в этом вопросе будет принимать президент Владимир Путин.

«Я, кстати, с ним совершенно согласен, со Станиславом Черчесовым. В том, что тренер национальной сборной – это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь еще. Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным.

Конечно, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я хотел сказать «болельщиком», но я не уверен, что Владимир Владимирович – болельщик», – сказал Венедиктов.

  • Венедиктов неоднократно лично общался с Путиным, дружит с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым.
  • РФС готовит отставку Черчесова.
  • Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

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Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Путин Владимир
Комментарии (29)
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Из Твери Леха
1625388215
Разве бывают полевые командиры генералами-лейтенантами?
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ilichkadr
1625392761
Очередной клоун обьязычился. Сам не рылом ни ухом, но свои пять копеек внёс.
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ЮНик
1625393656
А я считал, что Черчесов по должности равен главе "Роскосмоса" Рогозину. Глава футбольной корпорации "Стаскосмос". А это покруче генерала!
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general.lizyukov
1625394107
Согласно правилам ФИФА/УЕФА государство не имеет права вмешиваться в деятельность РФС. Бородатый как обычно сп...нул, не зная предмета.
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Вомбат
1625394746
Я понимаю, что иной раз благородное дело пропаганды требует экстравагантных выпадов. Типа "город Вржбетице взорвали агенты КГБ, которые потом отравили Скрипалей и Навальных". Но всякая экстравагантность должна иметь границы, чтобы вызывать доверие хотя бы у части населения. За пределами этих границ она превращается в обыкновенный маразм.
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КаДеС
1625394797
Ха-ха-ха! Бомбардир опустился до цитирования Венедиктова. Может Черчеса и назначил и уберёт Путин, но у Венедиктова же любая тема: уже второй день дождь, потому что Путин хочет намочить оппозиционеров; моя кошка вчера траванулась, без ведома Путина это не могло произойти; вчера не выспался, думаю, что Путин послал ФСБ шуметь под окнами. Кстати, недавно же писали, что Черчесова назначили потому что единственный свободный агент был.
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GoLenaStop
1625399556
А, журналюги ждут, когда ВВП возглавит сборную по ногомячу... Плять, дебилы...
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Томик
1625399944
Сумасшедший "бомбардир" совсем .бнулся. То у них игроки хреном на рояле высказываются на ресурсе, то венедиктовы.
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Боцман59rus
1625400046
_ ну пля, открыл Америку, а мы не знали, как у нас это работает. Речь шла о надежде на мужскую составляющую Стасика, но не шмогла, держиться до последнего и эти жалкие попытки, наблюдают, в том числе и его союзники, которые уже все поняли и это хорошо, не захотел чабан уйти героем, выпнут как шакала
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BarStep
1625406592
Дурь несусветная... Эхо и Венедиктов разочаровывают всё больше и больше в своей журналисткой несостоятельности..
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