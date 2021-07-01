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  • Корниленко: «Пока у Пиняева хорошо получается в «Крыльях», но им интересуются большие клубы РПЛ»

Корниленко: «Пока у Пиняева хорошо получается в «Крыльях», но им интересуются большие клубы РПЛ»

1 июля 2021, 23:44
2

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил игру нападающего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в самарском клубе.

– Сергей Пиняев забил четыре гола в четырех играх за «Крылья». Товарищеские матчи – это не показатель или он уже доказал, что соответствует уровню основы?

– На эту тему должен говорить главный тренер, у меня все-таки другая функция. Мы пригласили его на просмотр и знаем, что им интересуются большие российские клубы, как «Локомотив». Он был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

Нам интересно посмотреть, как он будет развиваться не в привычной среде «Чертаново» со сверстниками, а уже во взрослой команде Премьер-лиги. Пока все получается хорошо.

Будем разговаривать с его агентом, искать лучшее решение, думать, какие у нас есть возможности для его аренды, приобретения или других вариантов.

– Каковы ваши профессиональные впечатления от его дебюта?

– Безусловно, талантливый парень, который многое может. Конечно, он обещает стать большим футболистом, потенциальный игрок сборной России.

Но он еще достаточно молодой, будем думать над правильным решением. Но наш тренер умеет и любит работать с молодежью.

  • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
  • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Корниленко Сергей Пиняев Сергей
Комментарии (2)
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Бухбух
1625189071
Больших клубов в РПЛ щас нет. Еврокубки это показали.
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vladimir-7
1625205995
Главное для роста игрока, это правильно выбрать клуб, где у него будет возможность играть и повышать свой уровень
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