Корниленко: «Пока у Пиняева хорошо получается в «Крыльях», но им интересуются большие клубы РПЛ»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил игру нападающего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в самарском клубе.

– Сергей Пиняев забил четыре гола в четырех играх за «Крылья». Товарищеские матчи – это не показатель или он уже доказал, что соответствует уровню основы?

– На эту тему должен говорить главный тренер, у меня все-таки другая функция. Мы пригласили его на просмотр и знаем, что им интересуются большие российские клубы, как «Локомотив». Он был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

Нам интересно посмотреть, как он будет развиваться не в привычной среде «Чертаново» со сверстниками, а уже во взрослой команде Премьер-лиги. Пока все получается хорошо.

Будем разговаривать с его агентом, искать лучшее решение, думать, какие у нас есть возможности для его аренды, приобретения или других вариантов.

– Каковы ваши профессиональные впечатления от его дебюта?

– Безусловно, талантливый парень, который многое может. Конечно, он обещает стать большим футболистом, потенциальный игрок сборной России.

Но он еще достаточно молодой, будем думать над правильным решением. Но наш тренер умеет и любит работать с молодежью.