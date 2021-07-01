Корниленко: «Пока у Пиняева хорошо получается в «Крыльях», но им интересуются большие клубы РПЛ»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил игру нападающего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в самарском клубе.
– Сергей Пиняев забил четыре гола в четырех играх за «Крылья». Товарищеские матчи – это не показатель или он уже доказал, что соответствует уровню основы?
– На эту тему должен говорить главный тренер, у меня все-таки другая функция. Мы пригласили его на просмотр и знаем, что им интересуются большие российские клубы, как «Локомотив». Он был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».
Нам интересно посмотреть, как он будет развиваться не в привычной среде «Чертаново» со сверстниками, а уже во взрослой команде Премьер-лиги. Пока все получается хорошо.
Будем разговаривать с его агентом, искать лучшее решение, думать, какие у нас есть возможности для его аренды, приобретения или других вариантов.
– Каковы ваши профессиональные впечатления от его дебюта?
– Безусловно, талантливый парень, который многое может. Конечно, он обещает стать большим футболистом, потенциальный игрок сборной России.
Но он еще достаточно молодой, будем думать над правильным решением. Но наш тренер умеет и любит работать с молодежью.
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.