Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Путин – о сборной России: «Нужно подумать над тем, чтобы изменить кадры»

Путин – о сборной России: «Нужно подумать над тем, чтобы изменить кадры»

30 июня 2021, 15:48
53

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи, но то, что и сборная по хоккею не отличилась, и сборная по футболу – это факт, который не может остаться незамеченным.

Здесь не буду вдаваться в подробности, я хоть и являюсь мастером спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни в футболе себя специалистом не считаю. У нас есть специалисты, нужно довериться им.

В таких случаях, как и везде, нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас – имею в виду кадровую составляющую, как в футболе, так и в хоккее.

И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, рассчитывая на лучшее. А потенциал у нас, безусловно, очень хороший» – сказал Путин во время прямой линии.

  • России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Черчесов попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Путин Владимир
Комментарии (53)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1625057684
- твой ставленник Мутко, столько натворил, что мы не только не развиваемся, назад лет на 50 от ьехали.
Ответить
САДЫЧОК
1625060520
Путин также , как и Черчесов , что то сказал про сборную -а что не понятно ?!
Ответить
NewLife
1625062128
Сигнал пошел, но ничего хорошего от нынешнего питерского рфс ожидать не стоит.
Ответить
111ax
1625062559
да сборная это верхушка айсберга, как этого можно не понимать? все начинается с фундамента, вот там у нас проблема, в спортшколах занимаются по 15 лет, затем играют в клубах, но бить по мячу так и не научатся и даже пасов давать
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1625063718
Нужно думать не о перемене мест мебели, как это делает в правительстве, а о выстроенной цепочке от ДЮСШ, до высших чинов, куда брали бы компетентных людей, а не по кумовству или же деньгам
Ответить
portero
1625067201
В стране тоже кадры нужно сменить и начинать с главного кадра....
Ответить
Shinra
1625068934
Коррупция и кумовство не обходят стороной спорт. В клубы берут по блату, в основу ставят по блату, в сборную, думаю, вы поняли... Огромное бабло крутится в российском футболе, оседая в карманах "кого надо", и не принося положительного результата болельщикам. Кадры, безусловно, нужно менять. Не переставляя мебель в борделе, а обновлять полностью, вместе с прогнившей системой и главным кадром, сидящим на троне вот уже двадцать с лишним лет.
Ответить
Fusballer
1625069196
Начинать нужно с себя, ВВП, не слышал?
Ответить
Plyash
1625075125
Ёжику понятно,что сначала должна быть игра и титулы,а затем зарплаты миллионные,особенно на фоне всей страны.
Ответить
balam
1625120426
золотова назначьте! соответствует
Ответить
Главные новости
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
18
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
4
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+