Путин – о сборной России: «Нужно подумать над тем, чтобы изменить кадры»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи, но то, что и сборная по хоккею не отличилась, и сборная по футболу – это факт, который не может остаться незамеченным.

Здесь не буду вдаваться в подробности, я хоть и являюсь мастером спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни в футболе себя специалистом не считаю. У нас есть специалисты, нужно довериться им.

В таких случаях, как и везде, нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас – имею в виду кадровую составляющую, как в футболе, так и в хоккее.

И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, рассчитывая на лучшее. А потенциал у нас, безусловно, очень хороший» – сказал Путин во время прямой линии.

России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

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