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    Путин – о сборной России: «Нужно подумать над тем, чтобы изменить кадры»

    Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

    «Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи, но то, что и сборная по хоккею не отличилась, и сборная по футболу – это факт, который не может остаться незамеченным.

    Здесь не буду вдаваться в подробности, я хоть и являюсь мастером спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни в футболе себя специалистом не считаю. У нас есть специалисты, нужно довериться им.

    В таких случаях, как и везде, нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас – имею в виду кадровую составляющую, как в футболе, так и в хоккее.

    И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, рассчитывая на лучшее. А потенциал у нас, безусловно, очень хороший» – сказал Путин во время прямой линии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2134

      Валерий2705 40 секунд назад

      С е.б.л.а усатого начните, он тот ещё - "кадр".

      0
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      Рейтинг: +5026

      GoldPlayFIFARus9 1 минуту назад

      Нужно думать не о перемене мест мебели, как это делает в правительстве, а о выстроенной цепочке от ДЮСШ, до высших чинов, куда брали бы компетентных людей, а не по кумовству или же деньгам

      0
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      Рейтинг: +395

      111ax 20 минут назад

      да сборная это верхушка айсберга, как этого можно не понимать? все начинается с фундамента, вот там у нас проблема, в спортшколах занимаются по 15 лет, затем играют в клубах, но бить по мячу так и не научатся и даже пасов давать

      0
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      Рейтинг: +258

      КаДеС 22 минуты назад

      "Мутновато ответил"...
      Научитесь читать контекст, господа. Редакторы "Бомбардира" специально для вас выделили. Политика - не гвозди заколачивать (куда ударил, там и зашло). На языке политики это прямо означает: меняем ответственных за результат.
      Другое дело, что чиновничий аппарат не велосипед, где руль прямо соединён с колесом.
      В общем, будем смотреть.

      0
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      Рейтинг: +8739

      NewLife 27 минут назад

      Сигнал пошел, но ничего хорошего от нынешнего питерского рфс ожидать не стоит.

      1
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      Рейтинг: +112

      Вит65 30 минут назад

      У нас в футболе специалисты. Он себя слышит вообще, что говорит? У нас в РФС всякой твари по паре, только нет представителей футбола.

      0
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      Рейтинг: +7601

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Путин также , как и Черчесов , что то сказал про сборную -а что не понятно ?!

      3
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      Рейтинг: +1250

      Ловкий Бубен > САДЫЧОК 24 минуты назад

      не знаю, мне понятно, по моему на русском языке было сказано

      0
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      Рейтинг: +4735

      Давид59 1 час назад

      Кадры? Ах да, понятно. Очередного "Мутко" вытаскиваем из колоды и ставим во главе РПЛ или РФС. Через пару лет из отборов на ЕМ и ЧМ точно перестанем с такими "кадрами" выходить.

      1
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      Рейтинг: +1250

      Ловкий Бубен > Давид59 23 минуты назад

      а что вы предлагаете, напишите здесь

      0
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      Рейтинг: +4198

      Из Твери Леха 1 час назад

      У нас есть "специалист" Мутко, "специалист" Фурсенко. Очень хорошие спецы))

      2
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      Рейтинг: +5000

      Fusballer > Из Твери Леха 1 час назад

      Плюс каждый чинуша сейчас специалист по вирусологии.

      1
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      Рейтинг: +2000

      OldenVad 1 час назад

      "Специалисты" себя уже показали

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