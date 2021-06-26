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  • Black Mirror: «Спартак» по инициативе Карреры выплатил агентам более 25 миллионов

Black Mirror: «Спартак» по инициативе Карреры выплатил агентам более 25 миллионов

26 июня 2021, 00:27
21

Телеграм-канал Black Mirror, специализирующийся на сливах документов и переписок, обнародовал отчeт селекционного отдела «Спартака» по трансферам за последние восемь лет.

Помимо сумм трансферов в отчете отражены размеры комиссионных выплат агентам и иным сторонним лицам.

«Спартак» под руководством Массимо Карреры выплатил за трансферы другим клубам 35,4 миллиона евро. При этом, по инициативе тренера «Спартак» выплатил 25,6 миллиона евро комиссионных сторонним лицам.

  • Итальянец возглавлял команду с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • «Спартак» под его руководством стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Источник: Black Mirror

Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Cules2013
1624680534
Что это за дешёвка, ребят? Слили какой-то скрин обычной вручную набранной таблицы в ворде, где даже подчёрикивания не убраны. ахахххх
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Garrincha58
1624683943
ужастики!
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vladimir-7
1624687496
Как же это финансовый спец. Зарема проворонила такие растраты спартака, наверно пока рассматривала жирные волосы и проборы у тренеров, денежки и спи***ли.
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Вомбат
1624689400
Если бы это было правдой, это давно уже просочилось бы. Уверен, что эт недавно сварганенный фейк.
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ivany4
1624690136
Это уже не слив информации, а настоящая фальшивка. Первое. Изображение снято с экрана монитора. Текст подчеркнут, т.к. редактор не понимает фамилии. Следовательно, ни подписей, ни автора этой писюльки мы не увидим. Второе. Все финансовые документы подписывает уполномоченное лицо, а никак не Каррера. А утверждают трансферы и бюджет - отцы основатели и совет директоров. Это как про Карпина. Сначала дали денег, а потом "сбитый летчик".)) Зарема разворошила улей, теперь будет только пустой гул. Судя по всему, Федуна водили долго за нос раз он молчит по всем этим "теркам" и чего-то выжидает.
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Ray Coach
1624693009
Я такой отчёт в эксельке за 2 минуты нарисую, ну смешно
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NewLife
1624693695
За последнее время развелось много информационных опарышей.
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derrik2000
1624698152
Даже не буду что-то там "морщить мозг", фальшивка эта таблица или нет. Заплатили - заплатили, НЕ заплатили, значит, НЕ заплатили. Лично мне лезть в карман Федуна с Алекперовым нет никакой надобности: деньги-то ИХ, а не мои. Я ХОЧУ СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ, а не убогий "дыр-дыр" в исполнении игроков Спартака. Если даже ЛИЧНО Федун с Алекперовым или какие-нибудь "Васи хрензнаетоткуда", купленные за "три рубля мешок", выйдут на поле в КБ-форме и будут показывать ПРИЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ, меня ЭТО устроит.
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zigbert
1624734084
Можно подумать что Каррера самостоятельно занимался финансовой деятельностью команды.
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nik55
1624788183
Источник: Black Mirror-----генеральный спонсор ГАЗСРЕМ
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