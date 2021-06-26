Black Mirror: «Спартак» по инициативе Карреры выплатил агентам более 25 миллионов

Телеграм-канал Black Mirror, специализирующийся на сливах документов и переписок, обнародовал отчeт селекционного отдела «Спартака» по трансферам за последние восемь лет.

Помимо сумм трансферов в отчете отражены размеры комиссионных выплат агентам и иным сторонним лицам.

«Спартак» под руководством Массимо Карреры выплатил за трансферы другим клубам 35,4 миллиона евро. При этом, по инициативе тренера «Спартак» выплатил 25,6 миллиона евро комиссионных сторонним лицам.