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    Black Mirror: «Спартак» по инициативе Карреры выплатил агентам более 25 миллионов

    Телеграм-канал Black Mirror, специализирующийся на сливах документов и переписок, обнародовал отчeт селекционного отдела «Спартака» по трансферам за последние восемь лет.

    Помимо сумм трансферов в отчете отражены размеры комиссионных выплат агентам и иным сторонним лицам.

    «Спартак» под руководством Массимо Карреры выплатил за трансферы другим клубам 35,4 миллиона евро. При этом, по инициативе тренера «Спартак» выплатил 25,6 миллиона евро комиссионных сторонним лицам.

    • Итальянец возглавлял команду с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • «Спартак» под его руководством стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Black Mirror

    Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

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    Сегодня, 00:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1008

      moskowcity-petrv 1 час назад

      При тренерстве Массимо,почти всем,рулили агентшы гурцкая и подруги и,куружева в команде это их дело(опг ромашка)устранение негодных!в Турции те же грабли повстречали.

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