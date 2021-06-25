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    РФС даст оценку выступлению сборной России на Евро-2020 во вторник

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян анонсировал заседание технического комитета, на котором будут подводиться итоги выступления сборной России на Евро-2020.

    «На 29 июня запланировано очередное заседание технического комитета РФС. Основной вопрос заседания – итоги выступления сборной России на Евро-2020.

    Заслушаем доклад главного тренера команды Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной.

    На сегодняшний день и Бельгия, и Дания показывают футбол высочайшего уровня – это факт, Финляндию же наша команда обыграла.

    Мы регулярно собираем техком после крупных турниров, так что это событие плановое. После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы», – сказал Симонян.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе.
    • Матчи с бельгийцами и датчанами команда проиграла с разгромным счетом.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +769

      Чехов на Садовой 29 минут назад

      Оценивать они собрались, эксперты-блоховеды. Резать этот отросток не дожидаясь перитонита! А усатую бациллу - в банку с формалином.

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      Рейтинг: +6246

      Cleaner 44 минуты назад

      Сидят думают, как смягчить формулировки. А по сути в провале сборной ВИНОВАТ именно РФС...(

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      Рейтинг: +12427

      Skull_Boy 1 час назад

      Какая может быть тут оценка, если финны выше

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      Рейтинг: +6246

      Cleaner > Skull_Boy 44 минуты назад

      Им бы себя не обидеть и сухими их воды выйти...

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