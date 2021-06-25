Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС даст оценку выступлению сборной России на Евро-2020 во вторник

РФС даст оценку выступлению сборной России на Евро-2020 во вторник

25 июня 2021, 14:47
15

Первый вице-президент РФС Никита Симонян анонсировал заседание технического комитета, на котором будут подводиться итоги выступления сборной России на Евро-2020.

«На 29 июня запланировано очередное заседание технического комитета РФС. Основной вопрос заседания – итоги выступления сборной России на Евро-2020.

Заслушаем доклад главного тренера команды Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной.

На сегодняшний день и Бельгия, и Дания показывают футбол высочайшего уровня – это факт, Финляндию же наша команда обыграла.

Мы регулярно собираем техком после крупных турниров, так что это событие плановое. После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы», – сказал Симонян.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе.
  • Матчи с бельгийцами и датчанами команда проиграла с разгромным счетом.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав Симонян Никита
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1624622388
Какая может быть тут оценка, если финны выше
Ответить
Чехов на Садовой
1624624385
Оценивать они собрались, эксперты-блоховеды. Резать этот отросток не дожидаясь перитонита! А усатую бациллу - в банку с формалином.
Ответить
Garrincha58
1624626269
сами себе оценку дайте, пожурят и премируют недофутболистов и тренеришек и себя не забудут
Ответить
aaaaahhhh
1624626713
а кто интересно даст трезвую оценку этому самому РФС ?
Ответить
владимир миронов
1624629404
Соберутся, расскажут свежие анекдоты и по кабакам.
Ответить
vladimir-7
1624630583
Ах вот откуда выросли слова Черчесова об играх с соперниками: мы их игры посмотрели, обсудим, разберем нюансы и примем меры. Они имеют свои мнения, мы свои, они умеют одно, мы другое. Симонян: сборная под руководством Черчесова великолепно обыграла Финляндию и прекрасно играла с Бельгией и Данией, гланому тренеру Черчесову надо учесть ошибки и пожелать ему, чтобы на ЧМ-2022 года, ему попались достойные противники из Саудовской Аравии и Египта, не то, что эти ...
Ответить
alex1951
1624638536
А чиво ждать вторничка? Чичас ,при массовом скоплении комментаторов,мы сами вынесем свой вердикт.... Все братиям и сестрам по серьхам! Симонянчику ,лучшее место отхватим на Новодевичьем ....пора,Никитос,пора..... Осетинским баранам Чабана - отдельный ,со всеми удобствами хлев, присвоение ЗМС за игру с Суоми,Великую Победу! Ну,а Черчесика на трон ,вместо Никитоса,там идиоты нужны,главное ,,что б костюмчик сидел,, .........
Ответить
BRO_football
1624643807
Во как заговорили! Значит, до начала Евро все в один голос твердили, что у России слабая группа и ей будет по силам занять второе место после Бельгии. А теперь сам вице-президент РФС Никита Симонян, считает, что у России была сильная группа! Что же раньше все об этом молчали? Куда уж России до Венгрии, которая в матчах с Францией, Германией и Португалией показала себя весьма достойно.
Ответить
Plyash
1624653431
РФС не может выставить себя идиотами,не владеющими ситуацией,хотя именно это очевидно.То,что Черчесов вышел у них из под контроля и засрал им мозги,как и всей стране,они тоже признать не могут.Поэтому оценка будет удовлетворительной,но с определёнными поправками на пандемию,на травмы,невезение,на недостаточную силу воли игроков и всякую другую чушь,что бы оправдать бездарность физрука,а значит и бездарность РФС,ну и оставить его дальше разваливать команду. Что там сказал Симонян - у финнов то мы выиграли.Знать герои,дать им ЗМС.
Ответить
vovan55
1624659791
очередные посиделки "не о чем", посидят, бабло попилят и дальше спать...
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
2
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
9
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
6
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
6
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
10
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
41
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
21
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+