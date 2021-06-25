РФС даст оценку выступлению сборной России на Евро-2020 во вторник

Первый вице-президент РФС Никита Симонян анонсировал заседание технического комитета, на котором будут подводиться итоги выступления сборной России на Евро-2020.

«На 29 июня запланировано очередное заседание технического комитета РФС. Основной вопрос заседания – итоги выступления сборной России на Евро-2020.

Заслушаем доклад главного тренера команды Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной.

На сегодняшний день и Бельгия, и Дания показывают футбол высочайшего уровня – это факт, Финляндию же наша команда обыграла.

Мы регулярно собираем техком после крупных турниров, так что это событие плановое. После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы», – сказал Симонян.