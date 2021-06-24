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  • Василий Березуцкий – о карьере в Европе: «Были разговоры по «Милану» и английскому середняку»

Василий Березуцкий – о карьере в Европе: «Были разговоры по «Милану» и английскому середняку»

24 июня 2021, 23:52
5

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, почему он не захотел в свое время уходить в европейский клуб.

– У тебя был момент, когда ты мог уехать из России?

– Нет.

– Ни разу?

– Были разговоры, но чтобы было какое-то предложение – чувак, езжай – такого не было.

– А что за разговоры были?

– Разговоры были по «Милану», по Англии из команды-середняка, из России какие-то разговоры были.

– И тебе неинтересно было?

– Может быть, предложения приходили в ЦСКА, но, значит, я о них не знаю. И не факт, что я бы поехал. То время, когда наше поколение могло уехать – 2005-2008 года – я не видел смысла отъезда в тот момент.

Чемпионат России развивался, футбол в России двигался вверх после побед ЦСКА, «Зенита», после выступления на чемпионате Европы. Казалось, что дальше мы будет идти только вверх. Какой смысл уезжать? Плюс еще ты получаешь вполне себе адекватно.

Плюс я не нападающий. Это, наверное, не тот объект, который хочет забрать любая команда в мире. Здесь я был звездой по меркам, получал неплохую зарплату. Зарплату большую мне никогда не предлагали. То есть я должен был выбрать середняка какого-то чемпионата.

– И тебе не хотелось в АПЛ, в тот же «Милан».

– Ну, ты играешь дома, у тебя мысли, что все движется вперед, сейчас мы будем конкурировать с лучшими чемпионатами Европы. Этого не случилось, а потом уже возраст.

Василий Березуцкий – об Оличе в ЦСКА: «Я прибалдел чуть-чуть. Понял, что для опыта нужно куда-то идти»

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Березуцкий Василий
Комментарии (5)
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valiknavashinsky
1624603822
Через 10-15 лет писать о том,что кто-то когда-то хотел Васю куда-то пригласить.Бред полный.
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a_who
1624604195
Ну - ну )))
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кто там
1624606375
Ну что сказать - береза, хотя нет, береза бы обиделась, просто полено)
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nik55
1624612681
сны не сбылись
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zigbert
1624647248
Разговоры так и остались разговорами. Да и рваться куда то нет смысла, когда зарплата устраивает.
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