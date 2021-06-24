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  • Василий Березуцкий – об Оличе в ЦСКА: «Я прибалдел чуть-чуть. Понял, что для опыта нужно куда-то идти»

Василий Березуцкий – об Оличе в ЦСКА: «Я прибалдел чуть-чуть. Понял, что для опыта нужно куда-то идти»

24 июня 2021, 22:24
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Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий поделился мыслями о приглашении Ивицы Олича в ЦСКА прошлой весной.

– Почему ты не главный тренер ЦСКА?

– Это конкуренция, так же, как у футболистов на поле. Так получилось. Были приняты решения руководством, которые к этому привели.

– Ты ждал назначения?

– За все время, что я находился в ЦСКА, мне никто этого не предлагал. То, что писали в прессе, – полная ерунда. Когда бывают ситуации с нехваткой опыта... Ну, взяли тренера, у которого тоже опыта нет.

– Ты обалдел.

– Я, конечно, прибалдел чуть-чуть. Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти.

– В глубине души ты рассчитывал на назначение? Наверняка же приходили мысли: «Вот, если бы меня»

– Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тогда тренер не Игнашевич, не Березуцкий? Почему мы должны звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной командой?

– То есть ты не видел логики?

– Я просто это не понимал. Я надеялся в своей голове, что к нам приедет второй Гвардиола, Клопп, еще кто-то. Когда я понял, что это не так, понял, что надо двигаться в другом направлении.

  • Березуцкий работает в «Краснодаре» с апреля.
  • До этого он 8 месяцев входил в тренерский штаб ЦСКА.
  • Олич возглавлял команду с марта по июнь 2021 года.

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Березуцкий Василий Олич Ивица
Комментарии (2)
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saf05
1624567079
Одно *************, посмотрим на деле. Думаю это будет провал, и от тебя и от брата.
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general.lizyukov
1624602690
У вас что, машина времени есть? Олич уже ушёл, о чём он? Может, ему не сказали?
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