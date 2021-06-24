Василий Березуцкий – об Оличе в ЦСКА: «Я прибалдел чуть-чуть. Понял, что для опыта нужно куда-то идти»

Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий поделился мыслями о приглашении Ивицы Олича в ЦСКА прошлой весной.
– Почему ты не главный тренер ЦСКА?
– Это конкуренция, так же, как у футболистов на поле. Так получилось. Были приняты решения руководством, которые к этому привели.
– Ты ждал назначения?
– За все время, что я находился в ЦСКА, мне никто этого не предлагал. То, что писали в прессе, – полная ерунда. Когда бывают ситуации с нехваткой опыта... Ну, взяли тренера, у которого тоже опыта нет.
– Ты обалдел.
– Я, конечно, прибалдел чуть-чуть. Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти.
– В глубине души ты рассчитывал на назначение? Наверняка же приходили мысли: «Вот, если бы меня»
– Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тогда тренер не Игнашевич, не Березуцкий? Почему мы должны звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной командой?
– То есть ты не видел логики?
– Я просто это не понимал. Я надеялся в своей голове, что к нам приедет второй Гвардиола, Клопп, еще кто-то. Когда я понял, что это не так, понял, что надо двигаться в другом направлении.
- Березуцкий работает в «Краснодаре» с апреля.
- До этого он 8 месяцев входил в тренерский штаб ЦСКА.
- Олич возглавлял команду с марта по июнь 2021 года.