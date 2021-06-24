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    Василий Березуцкий – об Оличе в ЦСКА: «Я прибалдел чуть-чуть. Понял, что для опыта нужно куда-то идти»

    Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий поделился мыслями о приглашении Ивицы Олича в ЦСКА прошлой весной.

    – Почему ты не главный тренер ЦСКА?

    – Это конкуренция, так же, как у футболистов на поле. Так получилось. Были приняты решения руководством, которые к этому привели.

    – Ты ждал назначения?

    – За все время, что я находился в ЦСКА, мне никто этого не предлагал. То, что писали в прессе, – полная ерунда. Когда бывают ситуации с нехваткой опыта... Ну, взяли тренера, у которого тоже опыта нет.

    – Ты обалдел.

    – Я, конечно, прибалдел чуть-чуть. Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти.

    – В глубине души ты рассчитывал на назначение? Наверняка же приходили мысли: «Вот, если бы меня»

    – Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тогда тренер не Игнашевич, не Березуцкий? Почему мы должны звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной командой?

    – То есть ты не видел логики?

    – Я просто это не понимал. Я надеялся в своей голове, что к нам приедет второй Гвардиола, Клопп, еще кто-то. Когда я понял, что это не так, понял, что надо двигаться в другом направлении.

    • Березуцкий работает в «Краснодаре» с апреля.
    • До этого он 8 месяцев входил в тренерский штаб ЦСКА.
    • Олич возглавлял команду с марта по июнь 2021 года.

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    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    24.06.2021 22:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      saf05 1 час назад

      Одно *************, посмотрим на деле. Думаю это будет провал, и от тебя и от брата.

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      Рейтинг: +186

      Forvard47 2 часа назад

      ну нах*й тоже хороший путь че его не выбрал?

      0
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      Рейтинг: +20656

      bset > Forvard47 1 час назад

      Так ты его уже выбрал. Занято

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