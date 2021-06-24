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    Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

    Статистический портал WhoScored представил рейтинг лучших футболистов группового этапа Евро-2020.

    Первое место занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне со средней оценкой 8,84. Вторым стал нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду (8,06), третьим – хавбек сборной Нидерландов Френки де Йонг (7,87).

    В топ-100 рейтинга вошли два футболиста сборной России. Нападающий Артем Дзюба (6,93) стал 84-м, а полузащитник Далер Кузяев (6,90) – 91-м.

    Десятка лучших игроков группового этапа Евро-2020 выглядит так:

    1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) – 8,84

    2. Криштиану Роналду (Португалия) – 8,06

    3. Френки де Йонг (Нидерланды) – 7,87

    4. Мануэль Локателли (Италия) – 7,86

    5. Мемфис Депай (Нидерланды) – 7,84

    6. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 7,77

    7. Чиро Иммобиле (Италия) – 7,77

    8. Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 7,75

    9. Роберт Левандовски (Польша) – 7,58

    10. Эмиль Форсберг (Швеция) – 7,55

    Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

    Источник: WhoScored

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    24.06.2021 13:30
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 24 июня 2021, 15:27

      футбол в России просто на уровне дворового, только типа "профессиональные" футболисты эти получают как реальные профессионалы. Вот только по результатам они на уровне любителей. Все начинается со школы, как тренируют, на каких полях, что поощряется, что игнорируется и т.д. У нас это все тяп ляп и так сойдет, все угловатое, думают на поле долго, с мячом работают долго, нет геометрии и вообще мысли игровой. А все потому, что тренера такие видимо сами по себе в детских спортивных фут школах.

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 24 июня 2021, 14:49

      Как я и говорил - Дзюба лучший! Надо менять всех игроков в сборной кроме него.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 24 июня 2021, 13:58

      Сборная черчесова самая худшая на Евро-2020, от слово ВООБЩЕ ((( эту пародию больше смотреть нет желания, даже если темные силы РФС оставят недотренера еще на некоторое время погнобить сборную (((((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 24 июня 2021, 13:51

      Уважаемые Главносмотряшие из РФС,а также уважаемый Чабан и уважаемые им Бараны!
      После подведения предварительных итогов (гр.этап),мы выражаем искреннюю радость и гордость за страну Россия!
      Занять 19 место ,среди 8 команд с 17 по 24 (по сути бронза)....это что то с чем то ....
      Так держать,бабы-ёжки ,ноги-костяножки. Кто там еще без ЗМС))))
      ,,группа товарищей,,

      2
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 24 июня 2021, 13:45

      а чабан в топ 24 тренеров

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > "supermax" 24 июня 2021, 13:47

      Он Лучший ...мошенник !

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 июня 2021, 13:43

      Дзюба и Кузяев дома)))

      0
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 24 июня 2021, 13:39

      юморят редакторы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 24 июня 2021, 13:39

      Дзюба и Кузяев - в жоп-100.

      2
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      Рейтинг: +563

      Damir07 24 июня 2021, 13:38

      Там всего 100 человек играют из нашей сборной они последние остальные где тогда

      0
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      Рейтинг: +748

      99-й > Damir07 24 июня 2021, 13:43

      в топ-10000

      1
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 24 июня 2021, 13:34

      Дзюба в топ сто, все ок!

      0
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > TERMIK2142 24 июня 2021, 13:40

      лучший

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