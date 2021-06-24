Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

Статистический портал WhoScored представил рейтинг лучших футболистов группового этапа Евро-2020.

Первое место занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне со средней оценкой 8,84. Вторым стал нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду (8,06), третьим – хавбек сборной Нидерландов Френки де Йонг (7,87).

В топ-100 рейтинга вошли два футболиста сборной России. Нападающий Артем Дзюба (6,93) стал 84-м, а полузащитник Далер Кузяев (6,90) – 91-м.

Десятка лучших игроков группового этапа Евро-2020 выглядит так:

1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) – 8,84

2. Криштиану Роналду (Португалия) – 8,06

3. Френки де Йонг (Нидерланды) – 7,87

4. Мануэль Локателли (Италия) – 7,86

5. Мемфис Депай (Нидерланды) – 7,84

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 7,77

7. Чиро Иммобиле (Италия) – 7,77

8. Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 7,75

9. Роберт Левандовски (Польша) – 7,58

10. Эмиль Форсберг (Швеция) – 7,55

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020