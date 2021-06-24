Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

футбол в России просто на уровне дворового, только типа "профессиональные" футболисты эти получают как реальные профессионалы. Вот только по результатам они на уровне любителей. Все начинается со школы, как тренируют, на каких полях, что поощряется, что игнорируется и т.д. У нас это все тяп ляп и так сойдет, все угловатое, думают на поле долго, с мячом работают долго, нет геометрии и вообще мысли игровой. А все потому, что тренера такие видимо сами по себе в детских спортивных фут школах.
Статистический портал WhoScored представил рейтинг лучших футболистов группового этапа Евро-2020.
Первое место занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне со средней оценкой 8,84. Вторым стал нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду (8,06), третьим – хавбек сборной Нидерландов Френки де Йонг (7,87).
В топ-100 рейтинга вошли два футболиста сборной России. Нападающий Артем Дзюба (6,93) стал 84-м, а полузащитник Далер Кузяев (6,90) – 91-м.
Десятка лучших игроков группового этапа Евро-2020 выглядит так:
1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) – 8,84
2. Криштиану Роналду (Португалия) – 8,06
3. Френки де Йонг (Нидерланды) – 7,87
4. Мануэль Локателли (Италия) – 7,86
5. Мемфис Депай (Нидерланды) – 7,84
6. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 7,77
7. Чиро Иммобиле (Италия) – 7,77
8. Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 7,75
9. Роберт Левандовски (Польша) – 7,58
10. Эмиль Форсберг (Швеция) – 7,55
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020