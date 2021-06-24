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  • Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

24 июня 2021, 13:30
13

Статистический портал WhoScored представил рейтинг лучших футболистов группового этапа Евро-2020.

Первое место занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне со средней оценкой 8,84. Вторым стал нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду (8,06), третьим – хавбек сборной Нидерландов Френки де Йонг (7,87).

В топ-100 рейтинга вошли два футболиста сборной России. Нападающий Артем Дзюба (6,93) стал 84-м, а полузащитник Далер Кузяев (6,90) – 91-м.

Десятка лучших игроков группового этапа Евро-2020 выглядит так:

1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) – 8,84

2. Криштиану Роналду (Португалия) – 8,06

3. Френки де Йонг (Нидерланды) – 7,87

4. Мануэль Локателли (Италия) – 7,86

5. Мемфис Депай (Нидерланды) – 7,84

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 7,77

7. Чиро Иммобиле (Италия) – 7,77

8. Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 7,75

9. Роберт Левандовски (Польша) – 7,58

10. Эмиль Форсберг (Швеция) – 7,55

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Источник: WhoScored
Чемпионат Европы Россия Бельгия Португалия Дзюба Артем Роналду Криштиану Де Брюйне Кевин Кузяев Далер
Комментарии (13)
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TERMIK2142
1624530864
Дзюба в топ сто, все ок!
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Damir07
1624531119
Там всего 100 человек играют из нашей сборной они последние остальные где тогда
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DOCTOR PENALTY
1624531166
Дзюба и Кузяев - в жоп-100.
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"supermax"
1624531177
юморят редакторы
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Боцман59rus
1624531435
Дзюба и Кузяев дома)))
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"supermax"
1624531519
а чабан в топ 24 тренеров
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alex1951
1624531906
Уважаемые Главносмотряшие из РФС,а также уважаемый Чабан и уважаемые им Бараны! После подведения предварительных итогов (гр.этап),мы выражаем искреннюю радость и гордость за страну Россия! Занять 19 место ,среди 8 команд с 17 по 24 (по сути бронза)....это что то с чем то .... Так держать,бабы-ёжки ,ноги-костяножки. Кто там еще без ЗМС)))) ,,группа товарищей,,
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Fusballer
1624535363
Как я и говорил - Дзюба лучший! Надо менять всех игроков в сборной кроме него.
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111ax
1624537636
футбол в России просто на уровне дворового, только типа "профессиональные" футболисты эти получают как реальные профессионалы. Вот только по результатам они на уровне любителей. Все начинается со школы, как тренируют, на каких полях, что поощряется, что игнорируется и т.д. У нас это все тяп ляп и так сойдет, все угловатое, думают на поле долго, с мячом работают долго, нет геометрии и вообще мысли игровой. А все потому, что тренера такие видимо сами по себе в детских спортивных фут школах.
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