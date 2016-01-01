В ЦСКА подтвердили запрос по Гайчу от клуба АПЛ

да он не плох, просто его сильные качества не умел Гончаренко использовать, хотя что он умел в принципе. Во всех играх каждый гол, да что там гол, удар по воротам был как праздник и тут уже работа тренера была
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может этим летом оказаться в английском клубе.
Интерес к 22-летнему аргентинцу из АПЛ подтвердил глава селекционной службы московского клуба Андрей Мовсесьян.
«Что касается того, где может оказаться Гайч, – это станет понятно после завершения Олимпиады. Главный посыл: любой клуб может сделать предложения, в том числе «Болонья».
Сумма, которую указали итальянские СМИ (аренда с правом выкупа за 7-8 миллионов евро – примечание «Бомбардира»)? Это не соответствует действительности. Ни о какой аренде не может идти речи.
Сейчас уже есть несколько запросов, они были рассмотрены, но переговоры отложили до конца Олимпиады, повторюсь. Тогда станет понятно останется ли Гайч в ЦСКА или будет осуществлен трансфер. По Адольфо, к примеру, обращался клуб из АПЛ», – сказал Мовсесьян.
- Прошлым летом ЦСКА купил форварда у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе 1 гол и 1 ассист в 18 матчах.
- С января Гайч выступал на правах аренды за «Беневенто».