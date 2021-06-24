В ЦСКА подтвердили запрос по Гайчу от клуба АПЛ

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может этим летом оказаться в английском клубе.

Интерес к 22-летнему аргентинцу из АПЛ подтвердил глава селекционной службы московского клуба Андрей Мовсесьян.

«Что касается того, где может оказаться Гайч, – это станет понятно после завершения Олимпиады. Главный посыл: любой клуб может сделать предложения, в том числе «Болонья».

Сумма, которую указали итальянские СМИ (аренда с правом выкупа за 7-8 миллионов евро – примечание «Бомбардира»)? Это не соответствует действительности. Ни о какой аренде не может идти речи.

Сейчас уже есть несколько запросов, они были рассмотрены, но переговоры отложили до конца Олимпиады, повторюсь. Тогда станет понятно останется ли Гайч в ЦСКА или будет осуществлен трансфер. По Адольфо, к примеру, обращался клуб из АПЛ», – сказал Мовсесьян.