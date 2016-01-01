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    В ЦСКА подтвердили запрос по Гайчу от клуба АПЛ

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может этим летом оказаться в английском клубе.

    Интерес к 22-летнему аргентинцу из АПЛ подтвердил глава селекционной службы московского клуба Андрей Мовсесьян.

    «Что касается того, где может оказаться Гайч, – это станет понятно после завершения Олимпиады. Главный посыл: любой клуб может сделать предложения, в том числе «Болонья».

    Сумма, которую указали итальянские СМИ (аренда с правом выкупа за 7-8 миллионов евро – примечание «Бомбардира»)? Это не соответствует действительности. Ни о какой аренде не может идти речи.

    Сейчас уже есть несколько запросов, они были рассмотрены, но переговоры отложили до конца Олимпиады, повторюсь. Тогда станет понятно останется ли Гайч в ЦСКА или будет осуществлен трансфер. По Адольфо, к примеру, обращался клуб из АПЛ», – сказал Мовсесьян.

    • Прошлым летом ЦСКА купил форварда у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе 1 гол и 1 ассист в 18 матчах.
    • С января Гайч выступал на правах аренды за «Беневенто».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +384

      111ax 1 час назад

      да он не плох, просто его сильные качества не умел Гончаренко использовать, хотя что он умел в принципе. Во всех играх каждый гол, да что там гол, удар по воротам был как праздник и тут уже работа тренера была

      1
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      Рейтинг: +2355

      Derzkiy1 1 час назад

      Его где то ценят даже )

      0
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      Рейтинг: +8847

      Вомбат > Derzkiy1 32 минуты назад

      Думаю, его хотят взять в аренду в какой-нибудь Бернли. То, что у него не пошло в России в Европе никого не волнует. Результаты в России, как и в Катаре или в Китае, не учитываются в рейтинге ни игроков ни тренеров.

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      Рейтинг: +14845

      JTherry 1 час назад

      не могу себе представить хоть один клуб АПЛ, которому необходимо отопление дровами...)

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