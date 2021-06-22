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  • Дзюба: «У нас очень слабая психология. Не умеем играть под давлением, начинаем паниковать»

Дзюба: «У нас очень слабая психология. Не умеем играть под давлением, начинаем паниковать»

22 июня 2021, 11:47
59

Капитан сборной России Артем Дзюба назвал причину поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4).

«Мы проиграли сами себе. Проиграли именно игроки – не тренерский штаб. Мы сегодня в полной попе. На таком уровне нельзя так пропускать, так себя убивать.

Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением играть. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же пропускаем и начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать.

Ну, пропустили – это футбол. У европейцев менталитет – они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим. Вот в этом, наверное, разница», – сказал Дзюба.

  • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
  • Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.
  • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Аршавин – о Дзюбе: «В РПЛ он всех отодвигает, а у Дании три шкафа, их уже не отодвинешь»

Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

Источник: твиттер УЕФА
Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем
Комментарии (59)
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NewLife
1624352139
зюба - просто говнюк, не хочется даже на него слова тратить.
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almanev
1624352492
Где новость об отставке стасяна?! Он че вообще не вдупляет как всё плохо?
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Чермындыр
1624352641
Психология слабая, зато ЗП зае..сь.
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DOCTOR PENALTY
1624352979
У капитана сборной психология сильная. Прямая трансляция с дивана на всю страну - это мощно, не каждый так сможет. Чё уж тут трястись-то, шарахаться, паниковать... Кстати, и капитанская повязка на той же руке. Когда же закончится это бл****во?...
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aubergine
1624353340
Да, Дзюба. Играть в большой футбол, это тебе не Азмуна по раздевалкам чпокать. И игрок говно, и человек говно и капитан никакущий просто. Как говорится - не можешь с.р.а.т.ь - не мучай жопу! Короче пнх из сборной, и чабана с собой забирай.
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Боцман59rus
1624353393
-скоро и не вспомнят тебя болтунишка, психически слабый, кумир домохозяек и школоты, а осенью тебя еще и в ЛЧ приземлят, чтобы ты ничтожество пропиаренное, четко осозновал свое место на футбольной и социальной площадке в России
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spam2009
1624353873
Поэтому дрочим для самоуспокоеня
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Snek
1624358668
Психология у вас? У кого у вас то? Ты капитан или кто? Ты должен был в игре настроить игроков так, чтобы они не мандражировали, чтобы они шли и бились, а ты сам ходил в обосранных штанах и вся команда за тобой ходила так же. Проблема в твоей личной психологии, ты не способен сплотить команду, привить ей волю и переломить ход игры, выжать максимум из минимума и т.д. Ты такой же капитан, как твой усатая подруга - тренер.
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BlackMurderDeco
1624358996
Ты ничтожество, как и ваш тренер, не умеете от слова вообще
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Kollljan
1624361980
Дело не в психологии. Вы просто не умеете играть в футбол.
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