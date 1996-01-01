Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Дзюба: «У нас очень слабая психология. Не умеем играть под давлением, начинаем паниковать»

    Капитан сборной России Артем Дзюба назвал причину поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4).

    «Мы проиграли сами себе. Проиграли именно игроки – не тренерский штаб. Мы сегодня в полной попе. На таком уровне нельзя так пропускать, так себя убивать.

    Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением играть. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же пропускаем и начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать.

    Ну, пропустили – это футбол. У европейцев менталитет – они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим. Вот в этом, наверное, разница», – сказал Дзюба.

    • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
    • Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.
    • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

    Аршавин – о Дзюбе: «В РПЛ он всех отодвигает, а у Дании три шкафа, их уже не отодвинешь»

    Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

    Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Egoiste 161ru 10 минут назад

      поставьте обратно Слуцкого, либоТалалаева, Черевченко, Карпина ..да хоть Аршавина.....Пусть ставят Атакующую молодую команду...Этот усатый дятел ставит 40-летнего Жиркова Дзюбу и Семенова...И Миранчук начинал на банке...С Данией мы ставим автобус у ворот и сосем....Мне кажется ему пох вообще кто и как играет , он ставит того кто берет за щеку...Дальше будет только хуже если оно останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Semargl18 20 минут назад

      Слабая психология темочка это как раз вина тренерского штаба... не надо выгораживать чмо усатое потому что он единственный при ком ты играешь..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      Kollljan 23 минуты назад

      Чтобы таких вот "зобниных" никогда не было в сборной, нужно отменять лимит срочно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6974

      "supermax" > Kollljan 18 минут назад

      они и без "зобниных" обосрались бы.....а про лимит да...вот только у Дюкова нет предпосылок для изменений))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4033

      Из Твери Леха 29 минут назад

      Надо было в костюме дед-пула выходить играть, чтоб психологию поднять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14768

      JTherry 35 минут назад

      "Мы сегодня в полной попе..."
      в Попенгагене Рукаку врезали больно по попе...) "нашел себе приключения" на нее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2091

      Ubuntu 36 минут назад

      Нехрен такого капитана, который не может сплотить команду

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -407

      Аден > Ubuntu 28 минут назад

      он и не должен быть капитаном, с его то прошлым. Вор и онанист. У какой еще сборной есть такой капитан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      TERMIK2142 44 минуты назад

      И это говорит капитан сборной. Капитан который самый слабый вчера просто был на поле. Смотреть противно. Пойду лучше в выходные на коробку или футбольное поле посмотрю как молодые пацаны мяч гоняют, там хоть есть на что посмотреть! В прошлом матче на 25 мин хватило, в этом уже вышел из подтрибунки уставшим. ЧТО ЗА Х...Я??? Не понимаю почему нас так жестко тролят обычных болел)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3084

      general.lizyukov 45 минут назад

      А вы попробуйте в конкурентной среде играть. Ехайте в Европу. В тех же Чехии-Польше-Дании-Турции люди за меньшую зарплату сильнее вкладываются на поле. Привыкли в тепличке гнить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +372

      TERMIK2142 > general.lizyukov 43 минуты назад

      Они со своими паспортами сильно губами к сиське кормящей прилипли. Отучить боюсь уже не выйдет пару поколений. Это уже подгнило славно(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4679

      Дядя Серёжа 52 минуты назад

      Срамец

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6974

      "supermax" > Дядя Серёжа 36 минут назад

      сами себе они проиграли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -407

      Аден 53 минуты назад

      дык, кули в сборной делаешь? ежели не можешь и начинаешь паниковать, уйди чучело деревянное.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86655
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66480
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru