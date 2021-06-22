Дзюба: «У нас очень слабая психология. Не умеем играть под давлением, начинаем паниковать»

Капитан сборной России Артем Дзюба назвал причину поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4).

«Мы проиграли сами себе. Проиграли именно игроки – не тренерский штаб. Мы сегодня в полной попе. На таком уровне нельзя так пропускать, так себя убивать.

Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением играть. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же пропускаем и начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать.

Ну, пропустили – это футбол. У европейцев менталитет – они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим. Вот в этом, наверное, разница», – сказал Дзюба.

Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.

Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.

по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах. Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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