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    Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную России

    Капитан сборной России Артем Дзюба забил единственный мяч своей команды в игре третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).

    Нападающий «Зенита» реализовал пенальти на 70-й минуте матча.

    Для Дзюбы это 30-й гол в составе национальной команды. Это повторение рекорда, установленного Александром Кержаковым.

    • Дзюба выступает за сборную с ноября 2011 года.
    • Он отличился 30 раз в 55 матчах.
    • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +168

      Forvard47 34 минуты назад

      дзюбе до Кержа как раку до китая... Кержакова хотя бы уважали... а дзюбы нах посылали, посылаем и будем посылать

      0
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      Рейтинг: +3322

      Semenycch 1 час назад

      Оба игроки Зенита.

      0
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      Рейтинг: +2825

      aaaaahhhh 1 час назад

      герои нашего времени дзюбы, губерниевы. канделаки...

      1
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      Рейтинг: +663

      амани 1 час назад

      пусть Дзюба подаст в суд на датчан за изнасилование...

      3
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      Рейтинг: +1165

      Atom2020 1 час назад

      Деревянный герой России ... дайте ему 2 медали

      2
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      Рейтинг: +402

      R_a_i_n 1 час назад

      Шлюба-Шлюба-Шлюба!!! Гордимся нашим капитаном (нет)

      0
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      Рейтинг: +381

      tarasofka > R_a_i_n 1 час назад

      не вижу твоего сцыкливого рыла на ветке, в которой горячо обсуждают феерическую голевую зобнина и балет в исполнении соболева

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