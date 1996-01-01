Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную России

дзюбе до Кержа как раку до китая... Кержакова хотя бы уважали... а дзюбы нах посылали, посылаем и будем посылать
Капитан сборной России Артем Дзюба забил единственный мяч своей команды в игре третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).
Нападающий «Зенита» реализовал пенальти на 70-й минуте матча.
Для Дзюбы это 30-й гол в составе национальной команды. Это повторение рекорда, установленного Александром Кержаковым.
- Дзюба выступает за сборную с ноября 2011 года.
- Он отличился 30 раз в 55 матчах.
- Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.