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  • Аршавин – о Дзюбе: «В РПЛ он всех отодвигает, а у Дании три шкафа, их уже не отодвинешь»

Аршавин – о Дзюбе: «В РПЛ он всех отодвигает, а у Дании три шкафа, их уже не отодвинешь»

22 июня 2021, 10:29
14

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего Артема Дзюбы в матче 3-го тура Евро-2020 с Данией (1:4).

«Требуются некоторые позиции для омоложения. Посмотрите, у нас там Жирков травмируется, мы видим, что Кудряшов со скоростями не справляется с этими.

Естественно, свежесть нужна. Мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего. Нам хочется, чтобы сборная что-то яркое показывала в атаке.

Мы тоже проигрывали 1:4, но яркость и какие-то запоминающиеся эпизоды были. А что мы увидели в этом матче – длинные передачи на Дзюбу, защитники соперника справлялись.

Датчане просто быстрее наших. Да даже Дзюбу взять. У нас в чемпионате он все выигрывает, всех отодвигает, то там три таких шкафа приехали и уже не отодвинуть чисто физически. Ни Головин, ни Миранчук, ни Дзюба – впереди мы слабо играли на этом турнире», – сказал Аршавин.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.
  • Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.

Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Zenit_Zenit
1624348936
Эх, Андрюша, добрый ты..«впереди мы слабо играли», мы зато позади очень сильно сыграли, прям как никогда, такие «точные» передачи и «прехваты» - просто диву даешься и где ж так научились то.. Тренерская установка вестимо.. у нас же тренер - гений ... разных слов...
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NewLife
1624349508
Рукаку всех расталкивает руками в рпл, а в Европе судьи лишили его этой возможности, зато дали нам в тв его злую рожу после каждого свистка рукодела и офсайдиста.
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Slevin4ik
1624349521
Аршавин искренне и всё по делу
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paracetamol
1624352613
В Зените есть кому Зюбе подыграть, а в сборной некому! Боролся он и мяч скидывал, а где партнеры? Азмуна не нашлось, да не очень и искал лысый хрен.
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кто там
1624352797
Хоть и недолюбливаю дельфина спартаковского, но как он вышел, хоть движуха пошла в атаке и нырнул для пенки, а этот дровосек только по полю ходил, головой мячи ловил. Видно было что 2 наших шустрых парня(Голова и Миранчук) прорываясь к воротам Дании просто дальше не знали что делать и не видели кому мяч отдавать, ведь главную *силушку* нашей сборной закрывали, а чебан на такой случай указаний что делать - не дал.
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DOCTOR PENALTY
1624353396
В РПЛ он легко отодвинул Луческу, Манчини, в сборной - Соболева, Заболотного. А вот на Евро-2020 ничего не получилось, там "на газу" никто не работает.
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Чехов на Садовой
1624362245
В РПЛ он всех двигает , точнее расталкивает при попустительстве кротов. В европах это не катит, вот и сдулся ''великий'' ...
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kliker
1624367352
С Сафоновым пролёт полный - все дальние удары пропустил. Оказывается Сафонов - дырка.
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