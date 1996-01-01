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    Аршавин – о Дзюбе: «В РПЛ он всех отодвигает, а у Дании три шкафа, их уже не отодвинешь»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего Артема Дзюбы в матче 3-го тура Евро-2020 с Данией (1:4).

    «Требуются некоторые позиции для омоложения. Посмотрите, у нас там Жирков травмируется, мы видим, что Кудряшов со скоростями не справляется с этими.

    Естественно, свежесть нужна. Мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего. Нам хочется, чтобы сборная что-то яркое показывала в атаке.

    Мы тоже проигрывали 1:4, но яркость и какие-то запоминающиеся эпизоды были. А что мы увидели в этом матче – длинные передачи на Дзюбу, защитники соперника справлялись.

    Датчане просто быстрее наших. Да даже Дзюбу взять. У нас в чемпионате он все выигрывает, всех отодвигает, то там три таких шкафа приехали и уже не отодвинуть чисто физически. Ни Головин, ни Миранчук, ни Дзюба – впереди мы слабо играли на этом турнире», – сказал Аршавин.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.
    • Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.

    Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

    Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Slevin4ik 47 минут назад

      Аршавин искренне и всё по делу

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      Рейтинг: +8590

      NewLife 47 минут назад

      Рукаку всех расталкивает руками в рпл, а в Европе судьи лишили его этой возможности, зато дали нам в тв его злую рожу после каждого свистка рукодела и офсайдиста.

      2
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      Рейтинг: +626

      Zenit_Zenit 57 минут назад

      Эх, Андрюша, добрый ты..«впереди мы слабо играли», мы зато позади очень сильно сыграли, прям как никогда, такие «точные» передачи и «прехваты» - просто диву даешься и где ж так научились то.. Тренерская установка вестимо.. у нас же тренер - гений ... разных слов...

      0
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      Рейтинг: +2056

      FRZZ 1 час назад

      Впереди мы слабо играли на этом турнире», – сказал Аршавин.
      Да и защита была не лучше
      Сейчас в современном футболе все надо делать на высоких скоростях, а в России к сожалению нет таких игроков. А выращивать их некому.

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