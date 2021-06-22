На Кубке Америки выявлено 140 случаев заражения коронавирусом. Неделю назад было 41

Стали известны результаты очередного этапа тестирования на коронавирус футболистов и сотрудников национальных сборных, участвующих в Кубке Америки в Бразилии.
Число случаев заражения коронавирусом выросло до 140, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ. Большинство инфицированных – рабочие, члены делегаций и наемный персонал.
Неделю назад положительный результат дал 41 тест. Коронавирус выявили как минимум у 20 футболистов.
- Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
- Кубок Америки стартовал 13 июня и завершится 10 июля.
Источник: сайт КОНМЕБОЛ