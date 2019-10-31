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    На Кубке Америки выявлено 140 случаев заражения коронавирусом. Неделю назад было 41

    Стали известны результаты очередного этапа тестирования на коронавирус футболистов и сотрудников национальных сборных, участвующих в Кубке Америки в Бразилии.

    Число случаев заражения коронавирусом выросло до 140, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ. Большинство инфицированных – рабочие, члены делегаций и наемный персонал.

    Неделю назад положительный результат дал 41 тест. Коронавирус выявили как минимум у 20 футболистов.

    • Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
    • Кубок Америки стартовал 13 июня и завершится 10 июля.

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    Источник: сайт КОНМЕБОЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48375

      portero 42 минуты назад

      вирус прет и насрать ему на прививки, болеют привитые и переболевшие, это как грипп дающий осложнения...
      для кого-то бизнес кормушка , панику нагнетают им выгодно.....

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