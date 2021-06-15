Gazzetta dello Sport: на Кубке Америки коронавирусом заразились не меньше 20 игроков в четырех сборных

Стали известны результаты тестирования на коронавирус футболистов и сотрудников национальных сборных, участвующих в Кубке Америки в Бразилии.

По информации Gazzetta dello Sport со ссылкой на бразильское министерство здравоохранения, на прошлой неделе игроки и сотрудники из 10 стран-участников турнира сдали в общей сложности 2972 теста.

Положительный результат дал 41 тест. Коронавирус выявили как минимум у 20 футболистов из четырех стран – предположительно, Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу.

Остальные заражения приходятся на сотрудников и обслуживающий персонал команд.