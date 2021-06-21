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Мозес: «Хочу помочь «Спартаку» выиграть чемпионство»

21 июня 2021, 07:53
7

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал об амбициях стать чемпионом России с московской командой.

«Буду изо всех сил помогать команде, чтобы в новом сезоне мы добились лучшего результата.

Самое главное – наслаждаться футболом. А с этим проблем у меня точно не будет.

Хочу помочь команде выиграть лигу. Это будет для нас шикарным бонусом», – отметил нигериец.

  • В составе «Спартака» Мозес забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
  • По окончании сезона клуб выкупил игрока у «Челси» за 5 миллионов евро.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1624252519
Однозначно для РПЛ топ игрок.
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ivany4
1624258502
Пока Зарема готовит новые обвинения и разборки, журналисты пошли по второму кругу.)) Не о чем писать, пиши о Спартаке. Правдива поговорка, подтвержденная временем.
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portero
1624262901
"Выиграть лигу" для получения шикарного бонуса??? Может перевод кривой или моё мышление, но я понимаю что человек как бы отдельно от команды, а не вместе с ней...
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paracetamol
1624270001
Спердяку уже никто и ничто не поможет!
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Freyd
1624272217
Красавец,если поможет!
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NewLife
1624277312
Витя Моисей настоящий корифей.
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Mister_Tomsk
1624287506
А я хочу, что бы наши сегодня заиграли, как с Голландией в 2008, и что?
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