Мозес: «Хочу помочь «Спартаку» выиграть чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал об амбициях стать чемпионом России с московской командой.
«Буду изо всех сил помогать команде, чтобы в новом сезоне мы добились лучшего результата.
Самое главное – наслаждаться футболом. А с этим проблем у меня точно не будет.
Хочу помочь команде выиграть лигу. Это будет для нас шикарным бонусом», – отметил нигериец.
- В составе «Спартака» Мозес забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- По окончании сезона клуб выкупил игрока у «Челси» за 5 миллионов евро.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»