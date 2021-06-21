Мозес: «Хочу помочь «Спартаку» выиграть чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал об амбициях стать чемпионом России с московской командой.

«Буду изо всех сил помогать команде, чтобы в новом сезоне мы добились лучшего результата.

Самое главное – наслаждаться футболом. А с этим проблем у меня точно не будет.

Хочу помочь команде выиграть лигу. Это будет для нас шикарным бонусом», – отметил нигериец.