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    Мозес: «Хочу помочь «Спартаку» выиграть чемпионство»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал об амбициях стать чемпионом России с московской командой.

    «Буду изо всех сил помогать команде, чтобы в новом сезоне мы добились лучшего результата.

    Самое главное – наслаждаться футболом. А с этим проблем у меня точно не будет.

    Хочу помочь команде выиграть лигу. Это будет для нас шикарным бонусом», – отметил нигериец.

    • В составе «Спартака» Мозес забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • По окончании сезона клуб выкупил игрока у «Челси» за 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8173

      ivany4 39 минут назад

      Пока Зарема готовит новые обвинения и разборки, журналисты пошли по второму кругу.))
      Не о чем писать, пиши о Спартаке. Правдива поговорка, подтвержденная временем.

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      Рейтинг: +401

      R_a_i_n 2 часа назад

      Однозначно для РПЛ топ игрок.

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