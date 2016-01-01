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    Штаб «Динамо» пополнил видеоаналитик из «Майнца» Фишер

    Тренерский штаб «Динамо» усилен директором по видеоаналитике. Эту должность занял немец Даниэль Фишер.

    «Даниэль два года сотрудничал с молодeжной командой «Майнца» и четыре года с основным составом этого клуба, где он работал вместе с Сандро Шварцем.

    В «Динамо» 27-летний немецкий специалист займeт должность директора по видеоаналитике», – написал клуб.

    • «Динамо» по итогам прошлого сезона не попало в еврокубки.
    • Главный тренер Сандро Шварц работает в «Динамо» меньше года.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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