Штаб «Динамо» пополнил видеоаналитик из «Майнца» Фишер

Тренерский штаб «Динамо» усилен директором по видеоаналитике. Эту должность занял немец Даниэль Фишер.

«Даниэль два года сотрудничал с молодeжной командой «Майнца» и четыре года с основным составом этого клуба, где он работал вместе с Сандро Шварцем.

В «Динамо» 27-летний немецкий специалист займeт должность директора по видеоаналитике», – написал клуб.