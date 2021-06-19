Штаб «Динамо» пополнил видеоаналитик из «Майнца» Фишер

Тренерский штаб «Динамо» усилен директором по видеоаналитике. Эту должность занял немец Даниэль Фишер.
«Даниэль два года сотрудничал с молодeжной командой «Майнца» и четыре года с основным составом этого клуба, где он работал вместе с Сандро Шварцем.
В «Динамо» 27-летний немецкий специалист займeт должность директора по видеоаналитике», – написал клуб.
- «Динамо» по итогам прошлого сезона не попало в еврокубки.
- Главный тренер Сандро Шварц работает в «Динамо» меньше года.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: официальный сайт «Динамо»