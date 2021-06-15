Главные новости дня. «Спартак» хочет купить правого защитника и опорника, Яя Туре вошел в тренерский штаб «Ахмата»

Эриксен: «Я не сдамся»

Голландец Маккели обслужит матч Финляндия – Россия

Яя Туре вошел в штаб Талалаева в «Ахмате»

Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

Нападающий сборной Чехии Шик забил Шотландии с дистанции 45,45 метров. Это рекорд Евро

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Щесны – автор первого вратарского автогола на Евро и самого быстрого автогола в истории турнира

Евро-2020. Гол Шкриньяра принес Словакии победу над Польшей

«Спартак» хочет купить правого защитника и опорника

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