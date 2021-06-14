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Евро-2020. Испания сыграла вничью со Швецией

14 июня 2021, 23:58
18

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Испания не сумела победить Швецию.

Несмотря на почти шестикратное преимущество испанцев по ударам (17:3), счет в игре так и не был открыт – ничья 0:0.

Евро-2020. Группа E. 1-й тур

Испания – Швеция – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Испания: Симон, Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Льоренте, Родри (Алькантара, 66), Педри, Коке (Руис, 87), Ольмо (Морено, 74), Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66).

Швеция: Ольсен (Каюсте, 83), Лустиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугстинссон, Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).

Предупреждение: нет – Лустиг, 55.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Испания Швеция
Комментарии (18)
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portero
1623704503
У шведов воротчик нормально стоял, везло ему тоже били в него.
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derrik2000
1623704512
Эх, ипона мама! Если бы Берг ПРАВИЛЬНО свою мостолыгу поставил под мяч перед пустыми воротами испанцев, концовочка матча была бы ещё зажигательнее. Но и за эту ИГРУ благодарю обе команды.
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paracetamol
1623704718
Вот есть же вратари нормальные в Европе, и почему наш Шуня такой урод? Видать весь в Саламыча пошел, видать киряют вместе.
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GoLenaStop
1623706008
Оччень хорошая игра! Вратарь Швеции - герой матча. Командам спасибо за мою НИЧУХУ!!! Интересная получилась группа, с недооценкой соперника. Будем посмотреть далее. Всем хорошей недели!
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JTherry
1623706375
при 85-процентном владении мячом Испании не удалось создать ровным счетом ничего... унылый матч по счету, но Швеция получила свое очко...)
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Benifacto
1623707269
странно еще то что Энрике не знает что если ты заправляешь рубашку в штаны то надо одевать ремень.....это так офф топ...
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Plyash
1623707614
Да ладно,Швеция отскочила чудненько,точно так же,как и мы отскочили от Испании на ЧМ-18. Очень сложно играть,когда на твоих ногах висят,как грозди винограда,менее техничные,но не менее амбициозные соперники.Да ещё матч стартовый,притереться надобно...
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zigbert
1623737716
Испанцы играли как всегда в своем стиле. Имея такое большое владение мячом, распечатать ворота так и не удалось. Для дальнейшей борьбы в группе ничья для шведов стала неплохим вариантом. Тут еще и заслуга тренера шведов Андерссона определившего правильный план на игру.
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