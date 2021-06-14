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    Евро-2020. Испания сыграла вничью со Швецией

    В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Испания не сумела победить Швецию.

    Несмотря на почти шестикратное преимущество испанцев по ударам (17:3), счет в игре так и не был открыт – ничья 0:0.

    Евро-2020. Группа E. 1-й тур

    Испания – Швеция – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Испания: Симон, Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Льоренте, Родри (Алькантара, 66), Педри, Коке (Руис, 87), Ольмо (Морено, 74), Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66).

    Швеция: Ольсен (Каюсте, 83), Лустиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугстинссон, Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).

    Предупреждение: нет – Лустиг, 55.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    14.06.2021 23:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12900

      KLIM777 8 минут назад

      матч конечно не порадовал. Чехия и Швеция куда был ярче. А вот это по пол тысячи пасов и никакой голевой активности, это все для нищих

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      Рейтинг: +11201

      paracetamol 11 минут назад

      Вот есть же вратари нормальные в Европе, и почему наш Шуня такой урод? Видать весь в Саламыча пошел, видать киряют вместе.

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      Рейтинг: +15129

      derrik2000 14 минут назад

      Эх, ипона мама!
      Если бы Берг ПРАВИЛЬНО свою мостолыгу поставил под мяч перед пустыми воротами испанцев, концовочка матча была бы ещё зажигательнее.
      Но и за эту ИГРУ благодарю обе команды.

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      Рейтинг: +47931

      portero 14 минут назад

      У шведов воротчик нормально стоял, везло ему тоже били в него.

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      Рейтинг: +4718

      Fusballer > portero 30 секунд назад

      Он правильно выбирал позицию.

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      Рейтинг: +2862

      FENIX-SL 15 минут назад

      даже редкие контр-атаки швеции приятнее смотрелись чем это бесполезное катание энрике

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      Рейтинг: +47931

      portero > FENIX-SL 11 минут назад

      Неспешное катание мяча ради того чтоб он был у команды...
      Во времена Иньесты и Хави все передачи были намного быстрее, потому рвали соперника...

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