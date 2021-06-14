Евро-2020. Испания сыграла вничью со Швецией

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Испания не сумела победить Швецию.
Несмотря на почти шестикратное преимущество испанцев по ударам (17:3), счет в игре так и не был открыт – ничья 0:0.
Евро-2020. Группа E. 1-й тур
Испания – Швеция – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Испания: Симон, Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Льоренте, Родри (Алькантара, 66), Педри, Коке (Руис, 87), Ольмо (Морено, 74), Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66).
Швеция: Ольсен (Каюсте, 83), Лустиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугстинссон, Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).
Предупреждение: нет – Лустиг, 55.
Источник: «Бомбардир»