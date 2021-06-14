Евро-2020. Чехия обыграла Шотландию благодаря дублю Шика. Один из голов – с центра поля

Сборная Чехии обыграла Шотландию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Дубль оформил нападающий «Байера» Патрик Шик. Второй гол чешский форвард забил с дистанции 45,45 метров. Это рекорд чемпионатов Европы.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вышел в стартовом составе сборной Чехии и провел на поле 67 минут.

Чехия возглавила группу D, обогнав сборную Англии, которая вчера обыграла Хорватию со счетом 1:0.

Евро-2020. Группа D. 1-й тур

Шотландия – Чехия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шик, 42; 0:2 – Шик, 52.

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