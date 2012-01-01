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    Евро-2020. Чехия обыграла Шотландию благодаря дублю Шика. Один из голов – с центра поля

    Сборная Чехии обыграла Шотландию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    Дубль оформил нападающий «Байера» Патрик Шик. Второй гол чешский форвард забил с дистанции 45,45 метров. Это рекорд чемпионатов Европы.

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вышел в стартовом составе сборной Чехии и провел на поле 67 минут.

    Чехия возглавила группу D, обогнав сборную Англии, которая вчера обыграла Хорватию со счетом 1:0.

    Евро-2020. Группа D. 1-й тур

    Шотландия – Чехия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шик, 42; 0:2 – Шик, 52.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10804

      ilichkadr 44 минуты назад

      Предсказуемая победа чехов. Ещё англичан уделают.

      2
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      Рейтинг: +1326

      Marley Bob 59 минут назад

      Второй гол чехов-украшение Чемпионата!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47911

      portero 59 минут назад

      Воротчик прозевал, молодец Шик исполнил шикарно!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      tushkanlz 1 час назад

      Конечно, чехи – молодцы, отбились в конце.., но шотландцам не повезло..И гол великолепный...

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