Нападающий сборной Чехии Шик забил Шотландии с дистанции 45,45 метров. Это рекорд Евро

Чехия победила Шотландию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Дубль оформил нападающий «Байера» Патрик Шик. Второй гол чешский форвард забил с центра поля.

Шик забил с дистанции 45,45 метров. Это рекорд чемпионатов Европы с 1980 года – с тех пор, как ведется статистика.

Шик забил 9 мячей в 29 матчах за «Байер» в минувшем сезоне Бундеслиги.

Чехия поднялась на первое место в группе D.