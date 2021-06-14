Нападающий сборной Чехии Шик забил Шотландии с дистанции 45,45 метров. Это рекорд Евро

С одной стороны ошибка вратаря. Но это не умаляет достоинств Шика. Уникальный гол.
Чехия победила Шотландию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Дубль оформил нападающий «Байера» Патрик Шик. Второй гол чешский форвард забил с центра поля.
Шик забил с дистанции 45,45 метров. Это рекорд чемпионатов Европы с 1980 года – с тех пор, как ведется статистика.
- Шик забил 9 мячей в 29 матчах за «Байер» в минувшем сезоне Бундеслиги.
- Чехия поднялась на первое место в группе D.
ВОТ ОН! ВОТ ЭТОТ ГОЛ! Главное видео дня, хотя чего уж там, – ВСЕГО ЕВРО!ШИКааааарно pic.twitter.com/vK2ZkOtX8x— Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021