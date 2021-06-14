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    Нападающий сборной Чехии Шик забил Шотландии с дистанции 45,45 метров. Это рекорд Евро

    Чехия победила Шотландию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    Дубль оформил нападающий «Байера» Патрик Шик. Второй гол чешский форвард забил с центра поля.

    Шик забил с дистанции 45,45 метров. Это рекорд чемпионатов Европы с 1980 года – с тех пор, как ведется статистика.

    • Шик забил 9 мячей в 29 матчах за «Байер» в минувшем сезоне Бундеслиги.
    • Чехия поднялась на первое место в группе D.

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    Источник: твиттер Евро-2020

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии15
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      Рейтинг: +86375

      zigbert 40 минут назад

      С одной стороны ошибка вратаря. Но это не умаляет достоинств Шика. Уникальный гол.

      3
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      Рейтинг: +2317

      swot1205 46 минут назад

      самец, просто красава

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1635

      Вот оно чё Михалыч 48 минут назад

      А ведь Википедия говорит -----"22 июня 2017 года Шик прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед переходом в «Ювентус», который заранее согласовал трансфер игрока за 30 миллионов евро. Однако обследование выявило у Патрика нарушения сердечного ритма[. Позже футболист прошел повторные тесты в Риме, которые подтвердили наличие у Шика проблем с сердцем. В связи с этим «Ювентус» официально отказался от приобретения нападающего...."-------Елы палы не хотелось бы, чтобы у него было как у Эриксена...Тьфу..тьфу

      3
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      Рейтинг: -1635

      Вот оно чё Михалыч 58 минут назад

      Звездный час Шика...ШИКарные голы )))

      2
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      Рейтинг: -1635

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Привез вратарь....Когда назад бежал, было видно, что чуток притормозил, на мяч глядя.Наверное думал, что мяч мимо пролетит...А был шанс взять мяч.Для этого надо было бежать как стометровку.Тогда бы успел...Вот тока "бы" мешает )))

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      Рейтинг: +164

      Игорь1980 > Вот оно чё Михалыч 50 минут назад

      Да нет,там ещё попасть надо было!!! И Шик попал, красивый гол!!!

      0
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      Рейтинг: -1635

      Вот оно чё Михалыч > Игорь1980 44 минуты назад

      Не спорю.Попал....Говорю тока о том, что ежели бы вратарь ускорился, то....Ну это как говорится ---все мы задним умом крепкие...Задним числом все можно исправить.Вот тока взад не вернуться )))

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      Рейтинг: +164

      Игорь1980 > Вот оно чё Михалыч 36 минут назад

      Там на повторе не видно что опаздывал, далеко вышел да) Но гол огонь!!! Так попасть!!!

      0
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      Рейтинг: +714

      Тони Монтана Б 1 час назад

      Колхозный ресурс. А видео нет возможности добавить?

      1
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      Рейтинг: -1635

      Вот оно чё Михалыч > Тони Монтана Б 1 час назад

      Дааа..Видео не помешало бы.

      0
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      Рейтинг: +23032

      silver29 1 час назад

      Если Шик бил не на авось, а зряче, то это точно на Нобелевскую премию в футболе тянет ))) шик, блеск и красота.

      0
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      Рейтинг: -1635

      Вот оно чё Михалыч > silver29 33 минуты назад

      Давай спросим у него.Наверняка скажет что бил, точно прицелившись, рассчитав траекторию, учтя скорость ветра...И знал канеш сопротивление материала из которого сделан мяч, скорость сокращения мышечных волокон своей ноги...И все эти расчеты за милисекунды...Никакой компьютер так быстро не рассчитает ))) Готовь свою Нобелевскую премию сильверыч...Но тока он второй.Первым был Ибрагимович, когда забил Англии метров с сорока, находясь спиной к воротам, ударом в падении через себя.

      1
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      Рейтинг: +2861

      FENIX-SL 1 час назад

      красота!
      классный смотрибельный футбол

      0
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      Рейтинг: +2795

      Алехсбургер. 1 час назад

      В один клик.
      И полный Шик.

      2
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      Рейтинг: +4716

      Fusballer 1 час назад

      Шикарно забил!

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