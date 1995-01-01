Щесны – автор первого вратарского автогола в истории Евро

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Польша играет со Словакией.
Счет в игре был открыт благодаря автоголу голкипера поляков Войцеха Щесны.
Это первый случай в истории чемпионата Европы, когда вратарь забил мяч в собственные ворота.
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В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Польша играет со Словакией.
Счет в игре был открыт благодаря автоголу голкипера поляков Войцеха Щесны.
Это первый случай в истории чемпионата Европы, когда вратарь забил мяч в собственные ворота.