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    «Спартак» хочет купить правого защитника и опорника

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферных планах клуба.

    «Пока Руй [Витория] не возьмется, не будет никаких решений. Спортивный департамент хочет правого защитника и опорника, но пока решения нет, потому что ждем решения Руя. Он должен предметно подготовиться к выбору игроков, он должен согласовать эти интересы», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» финишировал на 2-м месте в минувшем розыгрыше РПЛ.
    • Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +19853

      slavutiq70 12 минут назад

      Согласен , но пока это только слова,,,,,

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      Рейтинг: +12896

      KLIM777 27 минут назад

      Рассказова засушили падлы

      0
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      ...
      Рейтинг: +284

      R_a_i_n > KLIM777 16 минут назад

      Падлы на болотной так-то.

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      ...
      Рейтинг: +15127

      derrik2000 > KLIM777 15 минут назад

      Пусть благодарен будет, что его болельщики Спартака не заДУШИЛИ.
      А, ведь, заслужил, играя за Спартак.

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      Рейтинг: +12896

      KLIM777 > derrik2000 15 минут назад

      за что?

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      Рейтинг: +15127

      derrik2000 > KLIM777 14 минут назад

      Не за что???

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      Рейтинг: +284

      R_a_i_n > KLIM777 14 минут назад

      за привозы известно))

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      Рейтинг: +12896

      KLIM777 > derrik2000 11 минут назад

      насколько я помню, он играл на правой бровке всегда достойно, просто разногласия пошли не из-за его игры или не так?

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      Рейтинг: +12896

      KLIM777 > R_a_i_n 10 минут назад

      Привозы? Тогда какого члена у вас Кутиепов до сих пор играет)))

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      Рейтинг: +15127

      derrik2000 > KLIM777 8 минут назад

      Кутепов не играет.
      Кутепов - СИМВОЛ И ЗМС! )))))

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      Рейтинг: +15127

      derrik2000 > KLIM777 4 минуты назад

      Разногласия пошли не только из-за его "игры", но и из-за того, что он почувствовал себя пупом земли и перестал ВКАЛЫВАТЬ на трненировках, обвиняя при этом всех и вся. Ты же видел, КАК у него в Химках получалось? DDD Но Химки не гордые: что перепало, хоть и временно, с тем и работают.

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      Рейтинг: +12896

      KLIM777 > derrik2000 2 секунды назад

      особо в Химках его не замечал, но если судить по результату Химок, то вполне неплохо. Пусть тогда с Кутеповым полотенца носят

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      Рейтинг: +15127

      derrik2000 35 минут назад

      А КУДА тогда косячника "защитника" Мозеса, этого "короля правого фланга" девать???
      По мне так отдать этого Морзеса в аренду, платить ему ТАМ процентов 20 зарплаты (остальное - арендатор) и практически полностью менять защиту!
      ЗМСа - в Химки.
      Туда же Маслова.
      Не захотят - в Спартаке-2 сгноить бездарей и фуфлогонов.
      У Джикии отобрать капитанскую повязку и - на лавку.

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      Рейтинг: +284

      R_a_i_n > derrik2000 15 минут назад

      Мозес не защитник, он атакующий футболист. Думается при Витории он будет играть сугубо в атаке.

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      Рейтинг: +15127

      derrik2000 > R_a_i_n 9 минут назад

      Ну, везде его позиционируют как крайнего правого защитника, подключающегося к атаке и могущего играть и на левом фланге.
      Да и в том же Интере он себя "проявил": "Всего сыграл за миланский клуб 20 матчей, не забив ни разу." Поэтому если хотим стать командой, способной решать высокие задачи в Европе, и от него нужно избавляться.

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