«Спартак» хочет купить правого защитника и опорника

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферных планах клуба.

«Пока Руй [Витория] не возьмется, не будет никаких решений. Спортивный департамент хочет правого защитника и опорника, но пока решения нет, потому что ждем решения Руя. Он должен предметно подготовиться к выбору игроков, он должен согласовать эти интересы», – сказал Мележиков.