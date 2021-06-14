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«Спартак» хочет купить правого защитника и опорника

14 июня 2021, 21:48
27

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферных планах клуба.

«Пока Руй [Витория] не возьмется, не будет никаких решений. Спортивный департамент хочет правого защитника и опорника, но пока решения нет, потому что ждем решения Руя. Он должен предметно подготовиться к выбору игроков, он должен согласовать эти интересы», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» финишировал на 2-м месте в минувшем розыгрыше РПЛ.
  • Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (27)
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derrik2000
1623697028
А КУДА тогда косячника "защитника" Мозеса, этого "короля правого фланга" девать??? По мне так отдать этого Морзеса в аренду, платить ему ТАМ процентов 20 зарплаты (остальное - арендатор) и практически полностью менять защиту! ЗМСа - в Химки. Туда же Маслова. Не захотят - в Спартаке-2 сгноить бездарей и фуфлогонов. У Джикии отобрать капитанскую повязку и - на лавку.
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slavа0508
1623698420
Согласен , но пока это только слова,,,,,
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житель СПб
1623703698
Вполне правильное направление.
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paracetamol
1623704063
Странно, чем их Маслов не устраивает? Голы забивает, правда в свои ворота, но это детали, мелочи...
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zigbert
1623738625
Если приобретать иностранцев, что скорей всего и произойдет, придется продавать кого то из иностранцев. Конечно Хендрикс тут первый кандидат. Правда могут еще уйти Ларссон, Крал, Понсе. Новому тренеру видней кого приобретать и поэтому ему и надо довериться.
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