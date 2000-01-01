«Спартак» хочет купить правого защитника и опорника

Согласен , но пока это только слова,,,,,
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферных планах клуба.
«Пока Руй [Витория] не возьмется, не будет никаких решений. Спортивный департамент хочет правого защитника и опорника, но пока решения нет, потому что ждем решения Руя. Он должен предметно подготовиться к выбору игроков, он должен согласовать эти интересы», – сказал Мележиков.
- «Спартак» финишировал на 2-м месте в минувшем розыгрыше РПЛ.
- Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.