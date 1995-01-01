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    Евро-2020. Гол Шкриньяра принес Словакии победу над Польшей

    В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Словакия обыграла Польшу со счетом 2:1.

    Словаки вышли вперед в середине первого тайма благодаря автоголу Войцеха Щесны, поляки сумели отыграться сразу после перерыва, а победный мяч был забит Миланом Шкриньяром через семь минут после удаления Гжегожа Крыховяка.

    Евро-2020. Группа E. 1-й тур

    Польша – Словакия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Щесны (в свои ворота), 18; 1:1 – Линетти, 46; 1:2 – Шкриньяр, 69.

    Удаление: Крыховяк, 62 – нет.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии30
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      Рейтинг: +7182

      GoLenaStop 26 минут назад

      Поляки недооценили соперника, играли спустя в рукава, за что и поплатились.
      Словаки были аккуратнее и хитрее. В группе стало интересней. Молодцы!
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +86402

      zigbert 50 минут назад

      Словакам немного повезло. В концовке матча поляки отчаянно атаковали, играя в меньшинстве. Создали ряд голевых моментов но словакам удалось выстоять.

      3
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      Рейтинг: +9355

      Литейный4 1 час назад

      Результатом матча удовлетворен. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +64

      Стэнли 1 час назад

      Шкриньяр красава!

      0
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      Рейтинг: +1214

      21082014 1 час назад

      Левандовски в сборной и в Баварии это разные игроки.на прошлых турнирах он тоже не блистал.

      3
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      Рейтинг: +4266

      solodealer > 21082014 1 час назад

      Левандрвски в сборной - это ровно тто же Левандовски, чтои в Баварии!)))
      Это тот же "казус Кукотского", что и в случае с Месси в Барсе и в сборной))))
      Посмотрите на партнёров Левандовски в клубе и сборной (то же и у Месси)!
      Им обоим кто-то должен "таскать рояль")))
      Где в сборной Аргентины Иньесты ? Где в сборной Польши Мюллерв?
      Ещё раз: футбол - игра КОЛЛЕКТИВНАЯ!
      Никто один великий-супервеликий не сможет сколь-нибудь долго в игре противостоять двум-трём даже средним игрокам))) Один два обыгрыша "рдин в один" вполе влзможны, но никакой "месси" не угонится за распасовкрй двоих или - тем более - троих на протяжении матча.)))
      И она (игра) не потому коллективная, что играть КОЛЛЕКТИВНО "заставляют", а потому, что КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА МАТЕМАТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЕЕ ОДИНОЧНОЙ)))+

      6
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      Рейтинг: +10808

      ilichkadr > solodealer 53 минуты назад

      "таскать рояль" предназначалось Крыховяку, но он пытался сам с собою играть и не справился с задачей.

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      Рейтинг: +8727

      Вомбат 1 час назад

      По-моему, дело не в удалении. Словаки играли пусть ненамного, но лучше, и победили заслуженно. У них сыгранная команда, и такую игру, как сегодня, мы у них наблюдали недавно против России. У поляков нет сыгранности, а класса, который заменяет сыгранность, тоже нет. Мой прогноз для них -- поражение от Испании, ничья со шведами и невыход из группы.

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      Рейтинг: +553

      tilvan > Вомбат 40 минут назад

      Шведов обижаете

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      Рейтинг: +2526

      Дедуктор 1 час назад

      Старик Левандовски сыграл в Дзюбу. Причем, даже в Дзюбу плохо.

      2
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      Рейтинг: +4266

      solodealer > Дедуктор 54 минуты назад

      Левандовски - НЕ СТАРИК))) Роберт - вечнозелёный острый нап...,который рвал и будет ещё много лет рвать сетки любых ворот противника)))
      Но... КАСТРОФТЧЕСКИ ЗАВИСИМЫЙ ОТ "ПОТАСКУНОВ РОЯЛЯ"))) Типичный "забивала" (ГЕНИАЛЬНЫЙ!), который в целом "игру не делает! Этакий "узкий специалист"!
      Кстати - похожий случай с Месси и Марадоной... Один - неповторимый солит...Паганини... Ему могут струны порвать, а он и на одной концерт завершит... Но... Если публике нужен оркестр...А не "сольная партия", они пойдут туда, где дирижирует Марадона)))+

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      Рейтинг: +10808

      ilichkadr > solodealer 52 минуты назад

      Чем-то на Герда Мюллера похож.

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      Рейтинг: +1702

      Vladarg 1 час назад

      Поляки выглядели фаворитами в этой игре,но сами по максимуму осложнили себе жизнь.сначала Щесны в ближний пропускает,потом глупое удаление..а словаки заслуживают самых лестных оценок за этот матч.

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      Рейтинг: +11197

      paracetamol 1 час назад

      Томика с Робертом поздравляю с победой. Зенитовская школа, научили играть!

      2
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      Рейтинг: +336

      black and yellow > paracetamol 52 минуты назад

      а когда зюпу научат?

      0
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      Рейтинг: +47924

      portero 1 час назад

      Еслиб не удаление результат мог быть иной...Крыховяк привык к другому судейству, здесь нет Сухины.

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