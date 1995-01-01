Евро-2020. Гол Шкриньяра принес Словакии победу над Польшей

Поляки недооценили соперника, играли спустя в рукава, за что и поплатились.
Словаки были аккуратнее и хитрее. В группе стало интересней. Молодцы!
С ув.
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Словакия обыграла Польшу со счетом 2:1.
Словаки вышли вперед в середине первого тайма благодаря автоголу Войцеха Щесны, поляки сумели отыграться сразу после перерыва, а победный мяч был забит Миланом Шкриньяром через семь минут после удаления Гжегожа Крыховяка.
Евро-2020. Группа E. 1-й тур
Голы: 0:1 – Щесны (в свои ворота), 18; 1:1 – Линетти, 46; 1:2 – Шкриньяр, 69.
Удаление: Крыховяк, 62 – нет.