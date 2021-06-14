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    Попов: «Не буду оспаривать факт, что Хендрикс проиграл конкуренцию в «Спартаке»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал перспективы в команде полузащитника Йоррита Хендрикса.

    «Пока не могу оценить трансфер Хендрикса, он играл мало, не проходил в состав. Но когда мы делали этот трансфер, то понимали, что этот переход под будущего тренера. С Виторией у него будет шанс заиграть, посмотрим, как он им воспользуется.

    Не буду оспаривать тот факт, что он проиграл конкуренцию. Давайте подождeм предсезонки и начала нового чемпионата. Возможно, мнение о нeм изменится.

    Мы считали, что будущему тренеру игрок формата Хендрикса, который обладает хорошей игрой в пас, пригодится. Да, у него есть недостатки в скорости, но такого типажа в центре поля у нас больше нет.

    Неправда, что у Хендрикса не было вариантов, кроме России. У него была Испания – середина таблицы, была Италия», – сказал Попов.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
    • В активе голландца 11 матчей без результативных действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.06.2021 23:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +26744

      VVM1964 1 минуту назад

      Никчемное приобретение , во всяком случае пока ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11201

      paracetamol 8 минут назад

      Покупаете дешевок, а потом удивляетесь. Мирзова в аренду, а за этого полляма...

      0
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