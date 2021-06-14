Попов: «Не буду оспаривать факт, что Хендрикс проиграл конкуренцию в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал перспективы в команде полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Пока не могу оценить трансфер Хендрикса, он играл мало, не проходил в состав. Но когда мы делали этот трансфер, то понимали, что этот переход под будущего тренера. С Виторией у него будет шанс заиграть, посмотрим, как он им воспользуется.

Не буду оспаривать тот факт, что он проиграл конкуренцию. Давайте подождeм предсезонки и начала нового чемпионата. Возможно, мнение о нeм изменится.

Мы считали, что будущему тренеру игрок формата Хендрикса, который обладает хорошей игрой в пас, пригодится. Да, у него есть недостатки в скорости, но такого типажа в центре поля у нас больше нет.

Неправда, что у Хендрикса не было вариантов, кроме России. У него была Испания – середина таблицы, была Италия», – сказал Попов.