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  • Попов: «Не буду оспаривать факт, что Хендрикс проиграл конкуренцию в «Спартаке»

Попов: «Не буду оспаривать факт, что Хендрикс проиграл конкуренцию в «Спартаке»

14 июня 2021, 23:46
3

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал перспективы в команде полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Пока не могу оценить трансфер Хендрикса, он играл мало, не проходил в состав. Но когда мы делали этот трансфер, то понимали, что этот переход под будущего тренера. С Виторией у него будет шанс заиграть, посмотрим, как он им воспользуется.

Не буду оспаривать тот факт, что он проиграл конкуренцию. Давайте подождeм предсезонки и начала нового чемпионата. Возможно, мнение о нeм изменится.

Мы считали, что будущему тренеру игрок формата Хендрикса, который обладает хорошей игрой в пас, пригодится. Да, у него есть недостатки в скорости, но такого типажа в центре поля у нас больше нет.

Неправда, что у Хендрикса не было вариантов, кроме России. У него была Испания – середина таблицы, была Италия», – сказал Попов.

  • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
  • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
  • В активе голландца 11 матчей без результативных действий.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Хендрикс Йоррит
Комментарии (3)
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paracetamol
1623704865
Покупаете дешевок, а потом удивляетесь. Мирзова в аренду, а за этого полляма...
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VVM1964
1623705304
Никчемное приобретение , во всяком случае пока ...
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slavа0508
1623737884
Уж не смешите мои тапочки господа,,,В Европе и тем более в Голландии за 500 тыс только шлак купить можно,,,не хера он не заиграет сразу писал,,,
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