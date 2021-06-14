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  • Фернандес: «У сборной России сильная команда. Не надо нас хоронить»

Фернандес: «У сборной России сильная команда. Не надо нас хоронить»

14 июня 2021, 15:30
35

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящих матчей на Евро-2020.

«У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Всe хорошо.

Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить», – сказал Фернандес.

  • Россия уступила Бельгии со счетом 0:3.
  • В среду, 16 июня, Россия сыграет с Финляндией. Начало встречи – в 16:00 по Москве.
  • Команды рассудит голландец Данни Маккели.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (35)
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Semargl18
1623674055
Интересно а как вы оправдываться будете когда прокакаете и финам и дании?
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derrik2000
1623674653
Всё правильно сказал. Как можно хоронить то, чего ФАКТИЧЕСКИ НЕТ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ??? DDD
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Алехсбургер.
1623677729
Ну,да..наверно..Конечно... "А не спеши ты нас не любить, А не считай победы по дням, Если нам сегодня с тобой не прожить, То кто же завтра полюбит тебя? А не спеши ты нас хоронить, А у нас ещё здесь дела, У нас дома детей мал мала, Да и просто хотелось пожить. А не спеши ты нам в спину стрелять, А это никогда не поздно успеть, А лучше дай нам дотанцевать, А лучше дай нам песню допеть. А не спеши закрыть нам глаза, А мы и так любим все темноту, А по щекам хлещет лоза, Возбуждаясь на наготу."(С)чайф
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Kollljan
1623681442
Упорят нас и фины и датчане. Надежда и та умерла. Сборная ни на что не годна. По какому принципу чабан набирал игроков - не понятно.
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portero
1623681520
Мы только рады будем успешному выступлению нашей команды в оставшихся матчах... Ждем игру с финами.
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Oldtrafford83
1623682528
Да вы сами себя хороните тупорылыми интервью!!!
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BRO_football
1623688696
Ну, относительно какого-нибудь Сан-Марино у нас действительно сильная сборная. А если сравнивать с Бельгией, то не очень)
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alp
1623691039
сколько не говори слово халва, во рту слаще не будет.. так и про сборную, можно сто раз сказать что у нас сборная сильная, но на самом деле, такого днища во главе с тренером, у нас, пожалуй, небыло никогда...
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matvei_72
1623698358
Хороните вы себя сами такой игрой...
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За Московский ЦСКА
1623701611
Марио , не знаешь ты сборную России. Она играет только когда захочет.А когда она захочет, не знает никто на свете.Да и такие дни в этом году уже закончились ,даже не смотря на 12 июня,День России, наши парни были не поколебимы в похренизме на страну. Эти парни явно не собираются умирать за свою Родину.
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