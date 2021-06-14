Фернандес: «У сборной России сильная команда. Не надо нас хоронить»

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящих матчей на Евро-2020.

«У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Всe хорошо.

Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить», – сказал Фернандес.