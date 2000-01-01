Фернандес: «У сборной России сильная команда. Не надо нас хоронить»

16-го посмотрим, что у нас за команда...
Защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящих матчей на Евро-2020.
«У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Всe хорошо.
Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить», – сказал Фернандес.
- Россия уступила Бельгии со счетом 0:3.
- В среду, 16 июня, Россия сыграет с Финляндией. Начало встречи – в 16:00 по Москве.
- Команды рассудит голландец Данни Маккели.