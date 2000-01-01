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    Фернандес: «У сборной России сильная команда. Не надо нас хоронить»

    Защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящих матчей на Евро-2020.

    «У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Всe хорошо.

    Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить», – сказал Фернандес.

    • Россия уступила Бельгии со счетом 0:3.
    • В среду, 16 июня, Россия сыграет с Финляндией. Начало встречи – в 16:00 по Москве.
    • Команды рассудит голландец Данни Маккели.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:30
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5907

      Cleaner 4 минуты назад

      16-го посмотрим, что у нас за команда...

      0
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      Рейтинг: +2781

      Алехсбургер. 31 минуту назад


      Ну,да..наверно..Конечно...

      "А не спеши ты нас не любить,
      А не считай победы по дням,
      Если нам сегодня с тобой не прожить,
      То кто же завтра полюбит тебя?
      А не спеши ты нас хоронить,
      А у нас ещё здесь дела,
      У нас дома детей мал мала,
      Да и просто хотелось пожить.

      А не спеши ты нам в спину стрелять,
      А это никогда не поздно успеть,
      А лучше дай нам дотанцевать,
      А лучше дай нам песню допеть.

      А не спеши закрыть нам глаза,
      А мы и так любим все темноту,
      А по щекам хлещет лоза,
      Возбуждаясь на наготу."(С)чайф

      2
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      Рейтинг: +15111

      derrik2000 > Алехсбургер. 8 минут назад

      Вспомнил...
      Прослезился.. )

      1
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      Рейтинг: +2860

      FENIX-SL 52 минуты назад

      к Марио и Головину вопросов быть не может..
      а остальных не должно быть в составе вовсе

      1
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      Рейтинг: +4890

      filosof sparty 1 час назад

      Не согласен с пессимизмом предыдущих читателей. Думаю, что шансы выйти из группы высоки. Финнов обыграть то точно способны, а может и с Датчанами повезёт. Главное чтобы сыграли в свою силу, а лучше прыгнули выше головы, но точно не позорились с трясущимися коленками, как против Бельгии! Ну и ещё бы таракан сделал правильные кадровые выводы после первого матча, но это уже несбыточные мечты

      1
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      Рейтинг: +4295

      polt 1 час назад

      Фины будут определять насколько сборная России сильна, сама сборная с Черчесовым не в состоянии собраться и сжав зубы с огнем в глазах показать действительно сильную игру. Перед Бельгией расстелились и ничего не смогли показать, кишка оказалась слаба.

      1
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      Рейтинг: +15111

      derrik2000 1 час назад

      Всё правильно сказал.
      Как можно хоронить то, чего ФАКТИЧЕСКИ НЕТ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ??? DDD

      3
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      Рейтинг: +23026

      silver29 1 час назад

      По рейтингу ФИФА у России 1462 балла, у Финляндии 1410 это практически делает равными шансы команд, к примеру у Бельгии 1783 вот это между нами пропасть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +888

      Semargl18 1 час назад

      Интересно а как вы оправдываться будете когда прокакаете и финам и дании?

      4
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      Рейтинг: +835

      Бенедиктус > Semargl18 1 час назад

      Скажут "ну не Шмогли мы".

      1
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      ...
      Рейтинг: +6902

      "supermax" > Semargl18 26 минут назад

      потому, что они б.л.я.т.ь сильнее

      0
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      Рейтинг: +6184

      серега кашин 1 час назад

      правильно вы сами себя похороните в навозной куче

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