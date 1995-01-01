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    УЕФА: «Состояние Эриксена стабилизировано»

    Медики смогли стабилизировать состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Он потерял сознание в первом тайме матча Евро-2020 против Финляндии.

    «После чрезвычайной медицинской ситуации с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном состоялось кризисное совещание с участием обеих команд и официальных лиц на матче. Мы сообщим дальнейшую информацию в 20:45 по Москве.

    Игрок доставлен в больницу. Его состояние стабилизировано», – сообщил УЕФА.

    • Игрок упал на газон вне контакта/единоборства.
    • После реанимационных мероприятий прямо на стадионе Эриксена увезли в больницу.
    • Сборная России выразила поддержку Эриксену.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии10
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      Рейтинг: +41

      ЛВДУЗ 2 часа назад

      новичком раньше времени стабилизировали

      0
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      Рейтинг: -140

      Землякруглая 2 часа назад

      Ну всё. Теперь вначале матча преклонять перед н.и.г.е.р.а.м.и одно колено, а за Эриксена - два. А то и вообще, перенести чемпионат Гейропы на 2022 год епта.

      1
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      Рейтинг: +4854

      filosof sparty 2 часа назад

      Выглядело это жутко и если честно я уже думал, что Всё…. Я очень рад, что ошибся

      2
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      Рейтинг: +8688

      Вомбат 3 часа назад

      Еще ничего не ясно, так что продолжаем думать о нем и желать здоровья, пока врачи не скажут что с ним случилось и когда он поправится.

      0
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      Рейтинг: +123

      valiknavashinsky 3 часа назад

      Здоровья Футболисту!!!

      2
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      Рейтинг: +2236

      seth343 3 часа назад

      Очень хорошо.

      1
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      Рейтинг: +2281

      swot1205 3 часа назад

      хоть лично его не знаю, но переживаю по человечески за него от души

      8
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      Рейтинг: +3276

      Semenycch 3 часа назад

      С футболом для него скорее всего закончено. Но это не главное, главное восстановить здоровье.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2281

      swot1205 3 часа назад

      слава богу

      3
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      Рейтинг: +1635

      spam2009 3 часа назад

      слава богу, пусть все будет хорошо

      5
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