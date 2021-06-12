УЕФА: «Состояние Эриксена стабилизировано»

Медики смогли стабилизировать состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Он потерял сознание в первом тайме матча Евро-2020 против Финляндии.

«После чрезвычайной медицинской ситуации с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном состоялось кризисное совещание с участием обеих команд и официальных лиц на матче. Мы сообщим дальнейшую информацию в 20:45 по Москве.

Игрок доставлен в больницу. Его состояние стабилизировано», – сообщил УЕФА.