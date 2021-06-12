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УЕФА: «Состояние Эриксена стабилизировано»

12 июня 2021, 20:34
9

Медики смогли стабилизировать состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Он потерял сознание в первом тайме матча Евро-2020 против Финляндии.

«После чрезвычайной медицинской ситуации с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном состоялось кризисное совещание с участием обеих команд и официальных лиц на матче. Мы сообщим дальнейшую информацию в 20:45 по Москве.

Игрок доставлен в больницу. Его состояние стабилизировано», – сообщил УЕФА.

  • Игрок упал на газон вне контакта/единоборства.
  • После реанимационных мероприятий прямо на стадионе Эриксена увезли в больницу.
  • Сборная России выразила поддержку Эриксену.

Источник: твиттер УЕФА
Чемпионат Европы Дания. Суперлига Дания Финляндия Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (9)
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spam2009
1623519378
слава богу, пусть все будет хорошо
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swot1205
1623519412
слава богу
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swot1205
1623519441
хоть лично его не знаю, но переживаю по человечески за него от души
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seth343
1623519783
Очень хорошо.
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valiknavashinsky
1623519968
Здоровья Футболисту!!!
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Вомбат
1623520073
Еще ничего не ясно, так что продолжаем думать о нем и желать здоровья, пока врачи не скажут что с ним случилось и когда он поправится.
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filosof sparty
1623520577
Выглядело это жутко и если честно я уже думал, что Всё…. Я очень рад, что ошибся
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ЛВДУЗ
1623521174
новичком раньше времени стабилизировали
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Korsar_03
1623553095
За Эриксена переживал больше, чем за нашу недосборную
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