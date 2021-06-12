«Бернли» включился в гонку за 35-летнего Янга

Несколько клубов АПЛ хотят подписать защитника Эшли Янга. Последним, кто включился в гонку, стал «Бернли», пишет Transfer News Central со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в 35-летнем футболисте заинтересован «Уотфорд», где Янг начинал профессиональную карьеру.