«Бернли» включился в гонку за 35-летнего Янга

Несколько клубов АПЛ хотят подписать защитника Эшли Янга. Последним, кто включился в гонку, стал «Бернли», пишет Transfer News Central со ссылкой на Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в 35-летнем футболисте заинтересован «Уотфорд», где Янг начинал профессиональную карьеру.
- У Янга летом истекает контракт с «Интером», продлевать его не планируется.
- В минувшем сезоне Янг с «Интером» взял скудетто.
- В сезоне Серии А он провел 26 матчей, забил гол, сделал 4 результативных паса.
Источник: твиттер Transfer News Central