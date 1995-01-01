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    Россиянин Ботака-Иобома перешел в «Уфу»

    «Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником Эрвингом Ботака-Иобомой.

    – Предложение возникло после окончания сезона в «Велесе». «Уфа» проявила ко мне интерес, и долго над этим вариантом не думал, так как сейчас в команде работает хорошо мне знакомый тренер Алексей Борисович Стукалов. Я знаю его, его требования и доверяю ему во всем.

    Я следил за «Уфой» с самого первого матча, когда Алексей Борисович пришел в команду. Не могу сказать, что смотрел матчи целиком, но следил за ходом событий и видел обзоры всех игр.

    – Где родился и играл до «Уфы»?

    – Родился я в Москве и жил в столице. Являюсь воспитанником «Локомотива», играл за «Казанку», московский «Солярис» и «Луч-Энергию». До «Уфы» был в «Велесе», где работал Алексей Борисович. В этой команде я пробыл полтора года, но играл только год. Весной 2020 года, когда «Велес» был на первом месте в ПФЛ, многие чемпионаты из-за пандемии были отменены, поэтому «Велес» автоматически завоевал золотые медали и попал в ФНЛ.

    – Где удобнее всего действовать на поле и успел ли уже изучить своих конкурентов?

    – Я центральный защитник, но могу сыграть и на фланге обороны. Удобнее, конечно, в центре. Конкурентов еще не изучал, думаю, что познакомлюсь с ними уже на поле.

    – Какие цели у тебя в «Уфе»?

    – Надеюсь, что быстро адаптируюсь и вольюсь в игру команды. Мы должны показывать хорошую игру, радовать болельщиков и давать результат. Думаю, что результат сейчас должен идти на первом месте.

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    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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