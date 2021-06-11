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Россиянин Ботака-Иобома перешел в «Уфу»

11 июня 2021, 17:23
1

«Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником Эрвингом Ботака-Иобомой.

– Предложение возникло после окончания сезона в «Велесе». «Уфа» проявила ко мне интерес, и долго над этим вариантом не думал, так как сейчас в команде работает хорошо мне знакомый тренер Алексей Борисович Стукалов. Я знаю его, его требования и доверяю ему во всем.

Я следил за «Уфой» с самого первого матча, когда Алексей Борисович пришел в команду. Не могу сказать, что смотрел матчи целиком, но следил за ходом событий и видел обзоры всех игр.

– Где родился и играл до «Уфы»?

– Родился я в Москве и жил в столице. Являюсь воспитанником «Локомотива», играл за «Казанку», московский «Солярис» и «Луч-Энергию». До «Уфы» был в «Велесе», где работал Алексей Борисович. В этой команде я пробыл полтора года, но играл только год. Весной 2020 года, когда «Велес» был на первом месте в ПФЛ, многие чемпионаты из-за пандемии были отменены, поэтому «Велес» автоматически завоевал золотые медали и попал в ФНЛ.

– Где удобнее всего действовать на поле и успел ли уже изучить своих конкурентов?

– Я центральный защитник, но могу сыграть и на фланге обороны. Удобнее, конечно, в центре. Конкурентов еще не изучал, думаю, что познакомлюсь с ними уже на поле.

– Какие цели у тебя в «Уфе»?

– Надеюсь, что быстро адаптируюсь и вольюсь в игру команды. Мы должны показывать хорошую игру, радовать болельщиков и давать результат. Думаю, что результат сейчас должен идти на первом месте.

Источник: Официальный твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Ботака-Иобома Эрвинг
Комментарии (1)
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Axe111
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Гениально,спасибо за инфу
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